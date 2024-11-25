3.5 часа
Групповая
Лучший выборГлавное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Ул. Советская 15, у входа в Красный костел
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
60Br за человека
1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборПутешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Минск от "А" до "Я"
Начало: Площадь Свободы 2а, здание ратуши
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
200Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей25 ноября 2024Несмотря на холодную погоду, нам очень понравилась экскурсия. Точки для остановок подобраны очень грамотно. Отдельное спасибо экскурсоводу Алине за текст, прекрасный русский язык и белорусские стихи
- ГГалина17 ноября 2024Экскурсия понравилась, не долгая, не занудная. Цена -качество 👍
- ММария11 ноября 2024Отличная экскурсия! Было интересно и познавательно, получили очень хорошее впечатление. Ярослав прекрасно преподносил информацию, сумел заинтересовать, 2 часа пролетели незаметно.
- ННина29 октября 2024Очень понравилось. Ярослав говорит очень интересно. С учётом того, что мне трудно ходить, вовремя тормозил и постоянно рассказывал. Понравилось очень внуку, хотя он был настроен скептически
- ЯЯна24 сентября 2024Ярослав, прекрасный гид и очень приятный человек. Экскурсия пролетела незаметно, получили массу положительных эмоций, несмотря на то, что периодически шел дождь. Информация подается легко и с юмором. Слушать очень интересно. Рекомендую!
- ННестеренко11 июня 2023Знакомство с городом СолнцаЭкскурсия очень понравилась. Виктория - житель Минска в 5 поколении, знает всё о Минске и даже больше. Легко находит общий язык с детьми. Экскурсия не банальная, без заученных фраз, в форме диалога. Всем рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Октябрьская площадь»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2024
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