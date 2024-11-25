С Сергей Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе Несмотря на холодную погоду, нам очень понравилась экскурсия. Точки для остановок подобраны очень грамотно. Отдельное спасибо экскурсоводу Алине за текст, прекрасный русский язык и белорусские стихи

Г Галина Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Экскурсия понравилась, не долгая, не занудная. Цена -качество 👍

М Мария Минск от "А" до "Я" Отличная экскурсия! Было интересно и познавательно, получили очень хорошее впечатление. Ярослав прекрасно преподносил информацию, сумел заинтересовать, 2 часа пролетели незаметно.

Н Нина Минск от "А" до "Я" Очень понравилось. Ярослав говорит очень интересно. С учётом того, что мне трудно ходить, вовремя тормозил и постоянно рассказывал. Понравилось очень внуку, хотя он был настроен скептически

Я Яна Минск от "А" до "Я" Ярослав, прекрасный гид и очень приятный человек. Экскурсия пролетела незаметно, получили массу положительных эмоций, несмотря на то, что периодически шел дождь. Информация подается легко и с юмором. Слушать очень интересно. Рекомендую!