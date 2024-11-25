Октябрьская площадь – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Октябрьская площадь» в Минске, цены от 40 Br. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
871 отзыв
3.5 часа
Групповая
Лучший выбор
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Ул. Советская 15, у входа в Красный костел
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
60Br за человека
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
На автобусе
278 отзывов
1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Минск от "А" до "Я"
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Минск от "А" до "Я"
Начало: Площадь Свободы 2а, здание ратуши
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
200Br за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    25 ноября 2024
    Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
    Несмотря на холодную погоду, нам очень понравилась экскурсия. Точки для остановок подобраны очень грамотно. Отдельное спасибо экскурсоводу Алине за текст, прекрасный русский язык и белорусские стихи
  • Г
    Галина
    17 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
    Экскурсия понравилась, не долгая, не занудная. Цена -качество 👍
  • М
    Мария
    11 ноября 2024
    Минск от "А" до "Я"
    Отличная экскурсия! Было интересно и познавательно, получили очень хорошее впечатление. Ярослав прекрасно преподносил информацию, сумел заинтересовать, 2 часа пролетели незаметно.
  • Н
    Нина
    29 октября 2024
    Минск от "А" до "Я"
    Очень понравилось. Ярослав говорит очень интересно. С учётом того, что мне трудно ходить, вовремя тормозил и постоянно рассказывал. Понравилось очень внуку, хотя он был настроен скептически
  • Я
    Яна
    24 сентября 2024
    Минск от "А" до "Я"
    Ярослав, прекрасный гид и очень приятный человек. Экскурсия пролетела незаметно, получили массу положительных эмоций, несмотря на то, что периодически шел дождь. Информация подается легко и с юмором. Слушать очень интересно. Рекомендую!
  • Н
    Нестеренко
    11 июня 2023
    Знакомство с городом Солнца
    Экскурсия очень понравилась. Виктория - житель Минска в 5 поколении, знает всё о Минске и даже больше. Легко находит общий язык с детьми. Экскурсия не банальная, без заученных фраз, в форме диалога. Всем рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Октябрьская площадь»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Минск от "А" до "Я"
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2024
Сейчас в Минске в категории "Октябрьская площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 200. Туристы уже оставили гидам 1159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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