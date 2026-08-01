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Интерактив в парке Сула: путешествие в прошлое, драккар и шляхетский обед (всё включено)

Увидеть необычный костёл, стать участником театрализованного представления и отправиться в плавание
В парке «Сула» на берегу озера прошлое буквально оживает — благодаря актёрам, ремесленникам и интерактивным площадкам.

Вы прокатитесь на деревянном драккаре, заглянете в кузницу и оружейную палату, познакомитесь с традициями белорусской шляхты, а завершите день сытным обедом по старинным рецептам.
Интерактив в парке Сула: путешествие в прошлое, драккар и шляхетский обед (всё включено)
Интерактив в парке Сула: путешествие в прошлое, драккар и шляхетский обед (всё включено)
Интерактив в парке Сула: путешествие в прошлое, драккар и шляхетский обед (всё включено)

Описание экскурсии

9:20–9:30 — сбор группы и выезд из Минска

Встретимся, познакомимся и отправимся в путь на комфортабельном микроавтобусе. Дорога до первой остановки займёт около полутора часов.

10:50–11:15 — старинное еврейское кладбище в Рубежевичах

Вы услышите историю некрополя и связанные с ним предания, которые помогают лучше понять прошлое этих мест.

11:30–12:00 — костёл Святого Иосифа

Его возвели из огромных природных валунов, благодаря чему костёл напоминает скорее средневековую крепость, чем сельскую церковь. Вы рассмотрите необычную архитектуру и узнаете историю строительства.

12:35–14:45 — театрализованная программа в парке Сула

Главная часть путешествия пройдёт в историческом парке на берегу озера. Вас ждёт интерактивное представление с профессиональными актёрами в исторических костюмах. Во время программы вы:

  • примете участие в старинных играх
  • посетите действующую кузницу
  • заглянете в оружейную палату
  • услышите старинные инструменты
  • прокатитесь по озеру на деревянном драккаре

15:00–16:20 — шляхетский обед

Это отличная возможность познакомиться с гастрономическими традициями белорусской шляхты и отдохнуть перед прогулкой.

16:20–17:50 — свободное время

У вас будет около полутора часов, чтобы самостоятельно исследовать парк. Можно:

  • прокатиться в бричке, запряжённой лошадьми
  • подняться на смотровую башню
  • посетить винокурню
  • прогуляться по живописной территории
  • выбрать сувениры

18:00–19:30 — возвращение в Минск

Организационные детали

В стоимость входит:

  • трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Минск — Рубежевичи — парк Сула — Минск
  • сопровождение организатора
  • входной билет в парк Сула
  • участие во всей театрализованной программе
  • прогулка на драккаре
  • традиционный шляхетский обед
  • Экскурсия проходит преимущественно на открытом воздухе
  • Если у вас есть аллергия или особые предпочтения в питании, пожалуйста, сообщите об этом заранее — мы постараемся подобрать подходящую альтернативу
  • Маршрут не требует специальной физической подготовки и подходит путешественникам любого возраста
  • С вами будет гид из нашей команды

в субботу в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет6100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы создаём авторские туры, чтобы показать, какими живыми, интересными и глубокими могут быть поездки. Основатель нашей компании 7 лет работал в международной индустрии гостеприимства в Египте, Турции и на Балканах. После
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возвращения в Беларусь он лично объездил страну, чтобы разработать уникальные авторские маршруты и перенести этот высокий уровень заботы о гостях в наши программы. Наши турлидеры — открытые, искренние и опытные профессионалы, умеющие найти подход к каждому гостю. Они не просто водят по локациям, а создают тёплую дружескую атмосферу с первой минуты. Мы делаем ставку на настоящие эмоции: добавляем элементы театрализации, находим скрытые красивые места и полностью уходим от скучных шаблонов. Выбирайте маршрут и до встречи в путешествии!

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