Интерактив в парке Сула: путешествие в прошлое, драккар и шляхетский обед (всё включено)
Увидеть необычный костёл, стать участником театрализованного представления и отправиться в плавание
В парке «Сула» на берегу озера прошлое буквально оживает — благодаря актёрам, ремесленникам и интерактивным площадкам.
Вы прокатитесь на деревянном драккаре, заглянете в кузницу и оружейную палату, познакомитесь с традициями белорусской шляхты, а завершите день сытным обедом по старинным рецептам.
Описание экскурсии
9:20–9:30 — сбор группы и выезд из Минска
Встретимся, познакомимся и отправимся в путь на комфортабельном микроавтобусе. Дорога до первой остановки займёт около полутора часов.
10:50–11:15 — старинное еврейское кладбище в Рубежевичах
Вы услышите историю некрополя и связанные с ним предания, которые помогают лучше понять прошлое этих мест.
11:30–12:00 — костёл Святого Иосифа
Его возвели из огромных природных валунов, благодаря чему костёл напоминает скорее средневековую крепость, чем сельскую церковь. Вы рассмотрите необычную архитектуру и узнаете историю строительства.
12:35–14:45 — театрализованная программа в парке Сула
Главная часть путешествия пройдёт в историческом парке на берегу озера. Вас ждёт интерактивное представление с профессиональными актёрами в исторических костюмах. Во время программы вы:
примете участие в старинных играх
посетите действующую кузницу
заглянете в оружейную палату
услышите старинные инструменты
прокатитесь по озеру на деревянном драккаре
15:00–16:20 — шляхетский обед
Это отличная возможность познакомиться с гастрономическими традициями белорусской шляхты и отдохнуть перед прогулкой.
16:20–17:50 — свободное время
У вас будет около полутора часов, чтобы самостоятельно исследовать парк. Можно:
прокатиться в бричке, запряжённой лошадьми
подняться на смотровую башню
посетить винокурню
прогуляться по живописной территории
выбрать сувениры
18:00–19:30 — возвращение в Минск
Организационные детали
В стоимость входит:
трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Минск — Рубежевичи — парк Сула — Минск
сопровождение организатора
входной билет в парк Сула
участие во всей театрализованной программе
прогулка на драккаре
традиционный шляхетский обед
Экскурсия проходит преимущественно на открытом воздухе
Если у вас есть аллергия или особые предпочтения в питании, пожалуйста, сообщите об этом заранее — мы постараемся подобрать подходящую альтернативу
Маршрут не требует специальной физической подготовки и подходит путешественникам любого возраста
С вами будет гид из нашей команды
в субботу в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
6100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы создаём авторские туры, чтобы показать, какими живыми, интересными и глубокими могут быть поездки.
Основатель нашей компании 7 лет работал в международной индустрии гостеприимства в Египте, Турции и на Балканах. После читать дальшеуменьшить
возвращения в Беларусь он лично объездил страну, чтобы разработать уникальные авторские маршруты и перенести этот высокий уровень заботы о гостях в наши программы.
Наши турлидеры — открытые, искренние и опытные профессионалы, умеющие найти подход к каждому гостю. Они не просто водят по локациям, а создают тёплую дружескую атмосферу с первой минуты.
Мы делаем ставку на настоящие эмоции: добавляем элементы театрализации, находим скрытые красивые места и полностью уходим от скучных шаблонов. Выбирайте маршрут и до встречи в путешествии!
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