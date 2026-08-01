В парке «Сула» на берегу озера прошлое буквально оживает — благодаря актёрам, ремесленникам и интерактивным площадкам. Вы прокатитесь на деревянном драккаре, заглянете в кузницу и оружейную палату, познакомитесь с традициями белорусской шляхты, а завершите день сытным обедом по старинным рецептам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:20–9:30 — сбор группы и выезд из Минска

Встретимся, познакомимся и отправимся в путь на комфортабельном микроавтобусе. Дорога до первой остановки займёт около полутора часов.

10:50–11:15 — старинное еврейское кладбище в Рубежевичах

Вы услышите историю некрополя и связанные с ним предания, которые помогают лучше понять прошлое этих мест.

11:30–12:00 — костёл Святого Иосифа

Его возвели из огромных природных валунов, благодаря чему костёл напоминает скорее средневековую крепость, чем сельскую церковь. Вы рассмотрите необычную архитектуру и узнаете историю строительства.

12:35–14:45 — театрализованная программа в парке Сула

Главная часть путешествия пройдёт в историческом парке на берегу озера. Вас ждёт интерактивное представление с профессиональными актёрами в исторических костюмах. Во время программы вы:

примете участие в старинных играх

посетите действующую кузницу

заглянете в оружейную палату

услышите старинные инструменты

прокатитесь по озеру на деревянном драккаре

15:00–16:20 — шляхетский обед

Это отличная возможность познакомиться с гастрономическими традициями белорусской шляхты и отдохнуть перед прогулкой.

16:20–17:50 — свободное время

У вас будет около полутора часов, чтобы самостоятельно исследовать парк. Можно:

прокатиться в бричке, запряжённой лошадьми

подняться на смотровую башню

посетить винокурню

прогуляться по живописной территории

выбрать сувениры

18:00–19:30 — возвращение в Минск

Организационные детали

В стоимость входит:

трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Минск — Рубежевичи — парк Сула — Минск

сопровождение организатора

входной билет в парк Сула

участие во всей театрализованной программе

прогулка на драккаре

традиционный шляхетский обед