Путешествие по городу прошлого к современному. От легенд старого Менска до города Солнца, от старинных улиц и храмов до архитектуры будущего, от тишины скверов до красивых 🤩 стихов белорусских поэтов.

Вы познакомитесь с архитектурой площади Независимости и Вам раскроются значения символов Беларуси.

Вы увидите город 🏙️ Солнца (проспект Независимости) и посетите Национальную библиотека (при желании возможно посещение смотровой площадки и обзор города с высоты 70 метров)

Вам откроется красота самого высокого православного храма Беларуси, который украшает белоснежный шатровый купол.

Мы пройдем по улицам старого города, заглянет на территории бывших монастырей, узнаем историю 📖 города, полушаем его легенды.

Красота современного Минска предстанет на проспекте Победителей - спорт, бизнес, отдых в архитектуре современности.

И, конечно, мы с Вами найдет цветущий папоротник и послушаем стихи белорусских поэтов.