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Минск через столетия (обзорная)

Елена А.
Елена А. – Гид из Минска
Минск через столетия (обзорная)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📜История и культура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $75 за экскурсию

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Минск через столетия (обзорная)
Минск через столетия (обзорная)

Что вы увидите

  • Ворота города - привокзальная площадь - площадь Независимости (с выходом)- Красный костел - Город Солнца - Ратуша (с выходом) - Верхний город - Троицкое предместье (с выходом) - Национальная библиотека (посещение) - Храм Всех Святых - парки - Минск Арена
Путешествие по городу прошлого к современному. От легенд старого Менска до города Солнца, от старинных улиц и храмов до архитектуры будущего, от тишины скверов до красивых 🤩 стихов белорусских поэтов.
Вы познакомитесь с архитектурой площади Независимости и Вам раскроются значения символов Беларуси.
Вы увидите город 🏙️ Солнца (проспект Независимости) и посетите Национальную библиотека (при желании возможно посещение смотровой площадки и обзор города с высоты 70 метров)
Вам откроется красота самого высокого православного храма Беларуси, который украшает белоснежный шатровый купол.
Мы пройдем по улицам старого города, заглянет на территории бывших монастырей, узнаем историю 📖 города, полушаем его легенды.
Красота современного Минска предстанет на проспекте Победителей - спорт, бизнес, отдых в архитектуре современности.
И, конечно, мы с Вами найдет цветущий папоротник и послушаем стихи белорусских поэтов.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Начало
🚩 г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Елены
Место завершения
🏁 Троицкое предместье
Минск через столетия (обзорная)
Минск через столетия (обзорная)
Минск через столетия (обзорная)
Минск через столетия (обзорная)
Минск через столетия (обзорная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена А.
Елена А.
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