Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа

Приглашаем вас на экскурсию по столице Беларуси.
Минск — город, где история встречается с современностью; Минск — где «по-нашему» звучит по-белорусски.
Приезжайте в Минск не как в чужой город, а как в место, где что-то очень знакомо… но уже по-другому.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Минск — столицу Беларуси • Мы начнём нашу экскурсию с площади Свободы — исторического центра города. Здесь — воссозданная Ратуша с шпилем и скульптурой Войта — символ Магдебургского права, полученного Минском в 1499 году.
- Рядом — Гостиный двор, Церковь Святого Духа и ансамбль коллегиума иезуитов. У памятника Монюшко и Дунину-Марцинкевичу вспомним о первой белорусской опере «Сялянка» — культурном прорыве XIX века. В путь: к Острову слёз • Садимся в автобус. По проспекту Победителей — в сторону Острова слёз. Справа — Дворец спорта, впереди — стела «Минск — город-герой» и Государственный музей Великой Отечественной войны.
- На перекрёстке сворачиваем на улицу Машерова, проезжаем Сторожовскую — и вот, на реке Свислочь, появляется тихий остров. Остров слёз — память воинам-интернационалистам. Мемориал павшим в Афганистане и других «горячих точках». Здесь — часовня, Ангел-хранитель, поминальный стол и валуны с названиями провинций Афганистана. Это — место скорби, уважения и памяти.
- Рядом — Троицкое предместье: уютные улочки XIX века. Затем пешком направляемся к Большому театру оперы и балета — одной из главных культурных жемчужин Минска. Величественное здание в стиле конструктивизма, с колоннадой, куполом и мозаиками. Открыт в 1933 году, с тех пор — дом белорусской оперы, балета и классической музыки. Снаружи — архитектурный шедевр, изнутри — один из лучших акустических залов.
- Возвращаемся к автобусу и едем к площади Независимости. Площадь — сердце столицы. Здесь возвышаются: Дом Правительства и Костёл Святого Симеона и святой Елены.
- Отсюда начинается проспект Независимости — главная артерия Минска. Двигаемся вдоль проспекта. Из окна — живая панорама столицы: - Главпочтамт (центр белорусской почты) и ГУМ (крупный универмаг советской эпохи). - Дворец Республики — культурный центр с мозаиками и Дом офицеров в стиле конструктивизма. - Цирк с куполом и ярким фасадом и Площадь Якуба Коласа — названа в честь великого писателя. - Через дорогу — ЦУМ, один из главных торговых центров. - Ботанический сад, Парк Челюскинцев, «Беларусьфильм» (по ходу движения) и Площадь Победы — святыня памяти.
«Дана Молл» — крупный современный торговый центр с широким выбором международных брендов. Здесь — одежда, обувь, аксессуары, кафе и кинотеатр.
- Остановка у Монумента Победы — главного военного мемориала страны. Четыре горельефа. У подножия — вечный огонь. Спускаемся в Мемориальный зал Героев — подземную кольцевую галерею. В центре — стеклянный венок с подсветкой — символ вечной памяти погибшим. Национальная библиотека — «алмаз знаний» Финал экскурсии — у Национальной библиотеки, главного книгохранилища страны. Её здание в форме алмаза — архитектурный символ Минска. 23 этажа, стеклянные грани. Вечером — красивая подсветка. Можно подняться на смотровую площадку — и увидеть Минск с высоты (за доп. оплату) или отправиться на шопинг:.
- «Первый торговый дом» — уникальное пространство, где представлена только белорусская продукция: национальная кухня, крафтовые сувениры, текстиль, косметика, сельхозпродукты. Отличное место, чтобы взять с собой частичку настоящей Беларуси. Важная информация:.
- Дополнительно (по желанию): смотровая площадка в Национальной библиотеке за доп. оплату, шопинг в торговых центрах.
- Что взять с собой: воду, зонтик или дождевик, удобную обувь, денежные средства на личные расходы.
- Для удобства посадки просим указывать фамилию при бронировании.
- Оплата экскурсии производится на месте сбора: наличными в белорусских рублях или картой Мир по актуальному курсу на день поездки.
- В дни праздников и мероприятий возможны перекрытия дорог в городе. Маршрут может быть изменён. Благодарим за понимание. Оставляем за собой право изменения маршрута, с заменой точки посещения при недоступности подъезда/подхода.
Каждый день в 10:00 и в 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы
- Гостиный двор
- Церковь Святого Духа
- Остров слёз
- Троицкое предместье
- Площадь Независимости
- Дом Правительства
- Костёл Святого Симеона и святой Елены
- Монумент Победы
- Национальная библиотека
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Смотровая площадка в Национальной библиотеке (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Свободы 2а (Ратуша). Просим быть за 15 минут до начала
Завершение: Национальная библиотека, пр. Независимости, 116
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 и в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Хороший автобус. Прекрасный экскурсовод Оксана. Индивидуальный подход. Твердая 5. Спасибо
С
Суравнева
4 ноя 2025
Очень приятная и не утомительная обзорная экскурсия по Минску. Спасибо большое гиду Татьяне за интересный и эмоциональный рассказ
Т
Тимченко
2 ноя 2025
О
Ольга
2 ноя 2025
Отличная экскурсия и экскурсовод Татьяна. Обзор города основные исторические события Республики Беларусь и конкретно города Минска. Комфортабельный автобус интересное повествование очень красивый чистый и ухоженный город и радушные горожане! Большое спасибо!
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Были на обзорной экскурсии по Минску. Три часа пролетели на одном дыхании. Экскурсовод Татьяна Владимировна- чудесная женщина, спокойная, доброжелательная, с юмором, рассказала нам о Беларуси от истоков до настоящих дней. Было интересно и не скучно. Несмотря на плохую погоду, дождь и ветер, мы не пожалели о потраченном времени и потраченных деньгах. Спасибо огромное.
В
Виктор
31 окт 2025
Узнал много нового. Всё понравилось только вот погода подвела
И
Ирина
30 окт 2025
Е
Елена
29 окт 2025
Очень хороший экскурсовод и интересная экскурсия, хоть и был дождь, но это не испортило впечатление от экскурсии
М
Максим
27 окт 2025
Хорошая экскурсия. Все локонично и понятно
М
Марина
26 окт 2025
Т
Татьяна
22 окт 2025
Очень интересная экскурсия, понравилось удобство бронирования, оплаты
О
Ольга
21 окт 2025
Экскурсия прошла как одно мгновение. Много информации, но не перегруз. Очень удобно что пешком и на микроавтобусе.
А
Андрей
16 окт 2025
К
Коновалов
16 окт 2025
П
Полина
13 окт 2025
Во первых гид была без микрофона и при такой ветреной погоде это было очень критично. Во вторых - информация давалась какими ты несвязанными частями. В третьих, не было контакта с участниками.
