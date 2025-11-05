Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа

Добро пожаловать в Минск — столицу Беларуси • Мы начнём нашу экскурсию с площади Свободы — исторического центра города. Здесь — воссозданная Ратуша с шпилем и скульптурой Войта — символ Магдебургского права, полученного Минском в 1499 году.

Рядом — Гостиный двор, Церковь Святого Духа и ансамбль коллегиума иезуитов. У памятника Монюшко и Дунину-Марцинкевичу вспомним о первой белорусской опере «Сялянка» — культурном прорыве XIX века. В путь: к Острову слёз • Садимся в автобус. По проспекту Победителей — в сторону Острова слёз. Справа — Дворец спорта, впереди — стела «Минск — город-герой» и Государственный музей Великой Отечественной войны.

На перекрёстке сворачиваем на улицу Машерова, проезжаем Сторожовскую — и вот, на реке Свислочь, появляется тихий остров. Остров слёз — память воинам-интернационалистам. Мемориал павшим в Афганистане и других «горячих точках». Здесь — часовня, Ангел-хранитель, поминальный стол и валуны с названиями провинций Афганистана. Это — место скорби, уважения и памяти.

Рядом — Троицкое предместье: уютные улочки XIX века. Затем пешком направляемся к Большому театру оперы и балета — одной из главных культурных жемчужин Минска. Величественное здание в стиле конструктивизма, с колоннадой, куполом и мозаиками. Открыт в 1933 году, с тех пор — дом белорусской оперы, балета и классической музыки. Снаружи — архитектурный шедевр, изнутри — один из лучших акустических залов.

Возвращаемся к автобусу и едем к площади Независимости. Площадь — сердце столицы. Здесь возвышаются: Дом Правительства и Костёл Святого Симеона и святой Елены.

Отсюда начинается проспект Независимости — главная артерия Минска. Двигаемся вдоль проспекта. Из окна — живая панорама столицы: - Главпочтамт (центр белорусской почты) и ГУМ (крупный универмаг советской эпохи). - Дворец Республики — культурный центр с мозаиками и Дом офицеров в стиле конструктивизма. - Цирк с куполом и ярким фасадом и Площадь Якуба Коласа — названа в честь великого писателя. - Через дорогу — ЦУМ, один из главных торговых центров. - Ботанический сад, Парк Челюскинцев, «Беларусьфильм» (по ходу движения) и Площадь Победы — святыня памяти.

«Дана Молл» — крупный современный торговый центр с широким выбором международных брендов. Здесь — одежда, обувь, аксессуары, кафе и кинотеатр.

Остановка у Монумента Победы — главного военного мемориала страны. Четыре горельефа. У подножия — вечный огонь. Спускаемся в Мемориальный зал Героев — подземную кольцевую галерею. В центре — стеклянный венок с подсветкой — символ вечной памяти погибшим. Национальная библиотека — «алмаз знаний» Финал экскурсии — у Национальной библиотеки, главного книгохранилища страны. Её здание в форме алмаза — архитектурный символ Минска. 23 этажа, стеклянные грани. Вечером — красивая подсветка. Можно подняться на смотровую площадку — и увидеть Минск с высоты (за доп. оплату) или отправиться на шопинг:.

«Первый торговый дом» — уникальное пространство, где представлена только белорусская продукция: национальная кухня, крафтовые сувениры, текстиль, косметика, сельхозпродукты. Отличное место, чтобы взять с собой частичку настоящей Беларуси. Важная информация:.

