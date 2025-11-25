Мои заказы

Театр имени Янки Купалы – экскурсии в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «Театр имени Янки Купалы» в Минске
Большая прогулка по Минску
Пешая
2.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Минску
Узнайте о Минске разных эпох: от советской застройки до древних храмов. Прогулка откроет тайны города и его уникальную архитектуру
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 15:30
11 дек в 15:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Минск изнутри
Пешая
2.5 часа
534 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6637 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка вокруг центра Минска
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка вокруг центра Минска
Для тех, кто уже видел его открыточную версию и хочет узнать скрытую
Начало: На проспекте Независимости
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5800 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
На автобусе
1 час 15 минут
644 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
45 Br за человека

