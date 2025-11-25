И Ирина Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов +

О Ольга Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Экскурсия интересная, было круто.

С Светлана Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов не вау, но и не плохо. Сойдет

А Александр Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Были на этой экскурсии вечером вдвоём в автобусе. Очень хорошо и маршрут хороший. Водитель доброжелательный. Автобус Фердинанд из фильма Место встречи.

А Анастасия Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Отличная экскурсия, очень познавательно 👍 Для тех, у кого не очень много времени-прекрасный вариант ознакомиться с достопримечательностями Минска

Ю Юрий Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Замечательная экскурсия в потрясающем ретро автобусе!!! Спасибо большое! Минск прекрасен!!!!

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов читать дальше Во-вторых, маршрут продуман до мелочей: за один час можно увидеть главные достопримечательности Минска, а аудиогид расскажет о них интересные истории.

Ну и подсветка зданий вечером смотрится просто изумительно! Во-первых, сам автомобиль – настоящий символ эпохи! Его внешний вид и аутентичный салон позволяют полностью погрузиться в атмосферу того времени.

Э Эдита Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Спасибо все было замечательно! Ретро музыка, заставила ностальгировать, рассказ о Минске был локоничным и познавательным. Нам все понравилось! Спасибо за грамотную организацию.

Т Татьяна Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Идея бомбическая. Всё бы классно, но шумная пьяная компания, плохо слышно аудиогида и запотевшие окна. И не хватило остановки… В остальном все отлично

С Светлана Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Хотелось бы подольше. В остальном- отлично!

Л Любовь Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Все понравилось) спасибо

Очень рады,что выбрали читать дальше и этот вариант- аутентичный ретро-автобус) заехали в те районы,куда редко водят экскурсии и что-то рассказывают,хотя есть,что посмотреть

Рекомендую всем,не пожалеете

Тем более,длится экскурсия всего лишь час Не первый раз в Минске и уже были разные варианты обзорных экскурсий (и пешеходная,и на двухэтажном красном автобусе)Очень рады,что выбрали

В Валерий Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов Все хорошо, начали во время. Все понравилось

И Ирина Прогулка вокруг центра Минска Нина - прекрасный экскурсовод. Очень изящная экскурсия по неочевидным местам в центре. Рекомендую тем, кто в Минке не в первый раз и хочет открыть для себя город с другой стороны.