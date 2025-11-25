Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Минску
Узнайте о Минске разных эпох: от советской застройки до древних храмов. Прогулка откроет тайны города и его уникальную архитектуру
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 15:30
11 дек в 15:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6637 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка вокруг центра Минска
Для тех, кто уже видел его открыточную версию и хочет узнать скрытую
Начало: На проспекте Независимости
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5800 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
45 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 ноября 2025+
Способ оплаты, организация, маршрут, автобус, водитель
-
Было мало)))
- ООльга21 ноября 2025Экскурсия интересная, было круто.
- ССветлана20 ноября 2025не вау, но и не плохо. Сойдет
- ААлександр16 ноября 2025Были на этой экскурсии вечером вдвоём в автобусе. Очень хорошо и маршрут хороший. Водитель доброжелательный. Автобус Фердинанд из фильма Место встречи.
- ААнастасия14 ноября 2025Отличная экскурсия, очень познавательно 👍 Для тех, у кого не очень много времени-прекрасный вариант ознакомиться с достопримечательностями Минска
- ЮЮрий6 ноября 2025Замечательная экскурсия в потрясающем ретро автобусе!!! Спасибо большое! Минск прекрасен!!!!
- ДДмитрий6 ноября 2025Во-первых, сам автомобиль – настоящий символ эпохи! Его внешний вид и аутентичный салон позволяют полностью погрузиться в атмосферу того времени.
- ЭЭдита5 ноября 2025Спасибо все было замечательно! Ретро музыка, заставила ностальгировать, рассказ о Минске был локоничным и познавательным. Нам все понравилось! Спасибо за грамотную организацию.
- ТТатьяна5 ноября 2025Идея бомбическая. Всё бы классно, но шумная пьяная компания, плохо слышно аудиогида и запотевшие окна. И не хватило остановки… В остальном все отлично
- ССветлана2 ноября 2025Хотелось бы подольше. В остальном- отлично!
- ЛЛюбовь30 октября 2025Все понравилось) спасибо
- ЕЕвгения29 октября 2025Не первый раз в Минске и уже были разные варианты обзорных экскурсий (и пешеходная,и на двухэтажном красном автобусе)
Очень рады,что выбрали
- ВВалерий29 октября 2025Все хорошо, начали во время. Все понравилось
- ИИрина26 октября 2025Нина - прекрасный экскурсовод. Очень изящная экскурсия по неочевидным местам в центре. Рекомендую тем, кто в Минке не в первый раз и хочет открыть для себя город с другой стороны.
- ААлександр26 октября 2025Все хорошо. Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Театр имени Янки Купалы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2025
Сейчас в Минске в категории "Театр имени Янки Купалы" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 6637. Туристы уже оставили гидам 1262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Театр имени Янки Купалы», 1262 ⭐ отзыва, цены от 45₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль