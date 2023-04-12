«Музей Скейтбординга» ведет свою историю с 2005 года и не имеет аналогов в мире, как по количеству экспонатов и их уникальности, так и по концептуальности экспозиции. С ноября 2018 года, пространство «Музея Скейтбординга» доступно для посещения в Минске. На самой креативной улице города – Октябрьской.
Описание трансферОб экскурсии Авторская экскурсионная программа "Скейтбординг вне времени" рассчитана на самую широкую аудиторию посетителей. Экскурсанты получают уникальные знания об истории и культуре скейтбординга, прошедшего путь от детской забавы до Олимпийского вида спорта! Развенчивая многие мифы из интернета, создатель Музея делится подлинной историей развития и формирования мирового и советского скейтбординга, имевшего свой, уникальный путь развития. «Вишенкой на торте» является мастер-класс на советском скейте! Вы сможете понять чувства и эмоции тех, кто начинал кататься на роликовой доске в СССР, более 40 лет назад. Желаете реализовать свой творческий потенциал? Включайтесь в нтерактив "Скейт-Арт"! Куда же без фото на память? Три фотозоны и фотосессия на Скейте-Гиганте (длина 10.6 м- самый большой скейтборд в Европе) включены в программу! Минский "Музей Скейтбординга" хорошо известен во многих странах мира, однако, не у всех посетителей есть возможность прикоснуться к живой истории скейтбординга, в составе организованной группы. Подобный формат посещения дает максимальный эффект «погружения» независимо от базового уровня знаний о скейтбординге. Приятным бонусом станут памятные сувениры, которые получают все участники программы! Важно знать При необходимости, можем согласовать встречу группы в городе и пешеходную прогулку до Музея, либо, организовать трансфер от отеля к музею и обратно.
Вы сами выбираете дату и время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Двухуровневое пространство «Музея скейтбординга» состоит из 9 тематических разделов, экспозиция насчитывает более 1100 экспонатов
- Скейт-Гигант (длина 10.6 м - самый большой скейтборд в Европе)
- Лаунж-зона перед входом-отличная возможность перекусить и утолить жажду
- Яркие граффити и муралы, которыми славится улица Октябрьская (возможность почувствовать дух фестиваля Vulica Brasil, наследием которого является стрит-арт, окружающий музей)
Что включено
- Обзорная авторская экскурсия по всем разделам музея
- Мастер-класс на скейтборде
- 3 фотозоны, фотосессия на Скейте-Гиганте.
- Интерактив / «Скейт-Арт/».
- Сувенир на память.
- Беспроигрышная викторина по истории скейтбординга.
- / «Окрыляющий/» комплимент от Red Bull (18+)
Что не входит в цену
- Просмотр раритетных скейт-видео на VHS, игры в Tony Hawk’s Pro Skater 2, на приставке Sony Play Station. Попробуйте побить рекорд и получить приятный сувенир!
- Оригинальная сувенирная продукция: сувениры из скейтов, магниты, открытки, футболки, книги /"Скейтбординг в СССР. Достигая невозможного/
- Книга-фотоальбом / "Скейтборды СССР/" и пр."
Место начала и завершения?
Улица Октябрьская, 16/3, Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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