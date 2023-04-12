Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы «Музей Скейтбординга» ведет свою историю с 2005 года и не имеет аналогов в мире, как по количеству экспонатов и их уникальности, так и по концептуальности экспозиции. С ноября 2018 года, пространство «Музея Скейтбординга» доступно для посещения в Минске. На самой креативной улице города – Октябрьской. 5 1 оценка

Глеб Ваш гид в Минске Задать вопрос Индивидуальный трансфер 200 Br за экскурсию Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 10 чел. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Об экскурсии Авторская экскурсионная программа "Скейтбординг вне времени" рассчитана на самую широкую аудиторию посетителей. Экскурсанты получают уникальные знания об истории и культуре скейтбординга, прошедшего путь от детской забавы до Олимпийского вида спорта! Развенчивая многие мифы из интернета, создатель Музея делится подлинной историей развития и формирования мирового и советского скейтбординга, имевшего свой, уникальный путь развития. «Вишенкой на торте» является мастер-класс на советском скейте! Вы сможете понять чувства и эмоции тех, кто начинал кататься на роликовой доске в СССР, более 40 лет назад. Желаете реализовать свой творческий потенциал? Включайтесь в нтерактив "Скейт-Арт"! Куда же без фото на память? Три фотозоны и фотосессия на Скейте-Гиганте (длина 10.6 м- самый большой скейтборд в Европе) включены в программу! Минский "Музей Скейтбординга" хорошо известен во многих странах мира, однако, не у всех посетителей есть возможность прикоснуться к живой истории скейтбординга, в составе организованной группы. Подобный формат посещения дает максимальный эффект «погружения» независимо от базового уровня знаний о скейтбординге. Приятным бонусом станут памятные сувениры, которые получают все участники программы! Важно знать При необходимости, можем согласовать встречу группы в городе и пешеходную прогулку до Музея, либо, организовать трансфер от отеля к музею и обратно.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Двухуровневое пространство «Музея скейтбординга» состоит из 9 тематических разделов, экспозиция насчитывает более 1100 экспонатов

Скейт-Гигант (длина 10.6 м - самый большой скейтборд в Европе)

Лаунж-зона перед входом-отличная возможность перекусить и утолить жажду

Яркие граффити и муралы, которыми славится улица Октябрьская (возможность почувствовать дух фестиваля Vulica Brasil, наследием которого является стрит-арт, окружающий музей) Что включено Обзорная авторская экскурсия по всем разделам музея

Мастер-класс на скейтборде

3 фотозоны, фотосессия на Скейте-Гиганте.

Интерактив / «Скейт-Арт/».

Сувенир на память.

Беспроигрышная викторина по истории скейтбординга.

/ «Окрыляющий/» комплимент от Red Bull (18+) Что не входит в цену Просмотр раритетных скейт-видео на VHS, игры в Tony Hawk’s Pro Skater 2, на приставке Sony Play Station. Попробуйте побить рекорд и получить приятный сувенир!

Оригинальная сувенирная продукция: сувениры из скейтов, магниты, открытки, футболки, книги /"Скейтбординг в СССР. Достигая невозможного/

Книга-фотоальбом / "Скейтборды СССР/" и пр." Место начала и завершения? Улица Октябрьская, 16/3, Минск Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.