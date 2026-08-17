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Вечерний Минск: от средневековья до сталинского ампира

Прогуляться по уютным улочкам, увидеть город в вечерней подсветке и проследить его историю
Когда зажигаются фонари, Минск становится особенно уютным.

Во время неспешной прогулки по историческому центру вы увидите главные достопримечательности города, пройдёте через четыре эпохи его истории и узнаете, как средневековое поселение превратилось в современную столицу Беларуси.
Вечерний Минск: от средневековья до сталинского ампира
Вечерний Минск: от средневековья до сталинского ампира
Вечерний Минск: от средневековья до сталинского ампира

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • площадь Свободы — средневековый центр Минска
  • комплекс базилианских монастырей XVII века
  • историческую застройку Верхнего города
  • улицу Зыбицкую — центр ночной жизни Минска
  • комплекс мужского и женского бернардинских монастырей
  • кафедральный собор Пресвятой Девы Марии 18 века
  • пешеходную улицу Комсомольскую
  • проспект Независимости — единый архитектурный ансамбль в стиле сталинского ампира
  • Октябрьскую площадь — центр советского Минска

Я расскажу о четырёх эпохах:

  • о временах Полоцкого княжества и основании Минска;
  • о городе в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой;
  • о Минске как губернском городе Российской империи;
  • о советском времени и том, как после войны столицу Беларуси практически отстроили заново

Организационные детали

При посещении костёла можно оставить добровольное пожертвование. Размер вы определяете самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1635 туристов
Я гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь историями людей, зданий и
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городов, помогу окунуться в настоящую Беларусь. Программы подойдут ценителям необычных маршрутов, тем, кто любит узнавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хочет открыть для себя новые места.

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