Когда зажигаются фонари, Минск становится особенно уютным.
Во время неспешной прогулки по историческому центру вы увидите главные достопримечательности города, пройдёте через четыре эпохи его истории и узнаете, как средневековое поселение превратилось в современную столицу Беларуси.
Во время неспешной прогулки по историческому центру вы увидите главные достопримечательности города, пройдёте через четыре эпохи его истории и узнаете, как средневековое поселение превратилось в современную столицу Беларуси.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Свободы — средневековый центр Минска
- комплекс базилианских монастырей XVII века
- историческую застройку Верхнего города
- улицу Зыбицкую — центр ночной жизни Минска
- комплекс мужского и женского бернардинских монастырей
- кафедральный собор Пресвятой Девы Марии 18 века
- пешеходную улицу Комсомольскую
- проспект Независимости — единый архитектурный ансамбль в стиле сталинского ампира
- Октябрьскую площадь — центр советского Минска
Я расскажу о четырёх эпохах:
- о временах Полоцкого княжества и основании Минска;
- о городе в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой;
- о Минске как губернском городе Российской империи;
- о советском времени и том, как после войны столицу Беларуси практически отстроили заново
Организационные детали
При посещении костёла можно оставить добровольное пожертвование. Размер вы определяете самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1635 туристов
Я гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь историями людей, зданий и
Входит в следующие категории Минска
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