Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Брюсселе на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
История Брюсселя с XV века до наших дней
Пешая
243 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Брюсселю: главные достопримечательности за 3 часа
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Ар-нуво Брюсселя
Пешая
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ар-нуво Брюсселя: экскурсия по модерну
Индивидуальная прогулка по Брюсселю с погружением в ар-нуво. Уникальные маршруты и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: Зависит от выбранного маршрута
13 авг в 10:30
14 авг в 10:30
147 за всё до 4 чел.
Брюссель Брейгеля
Пешая
7 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Нам очень понравилась экскурсия с мужем! Аркадий один из тех гидов ради которых снова хочется вернуться в город, снова с
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    ним встретиться и больше узнать о городе! На экскурсии было все - история, жизнь города в данный момент, рекомендации ресторанов, баров, лучшие виды на город. Нам показали город с наилучшей стороны. Рекомендую экскурсию по Брюсселю только с Аркадием!

  • Т
    Татьяна
    4 августа 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Прекрасная экскурсия! Аркадий замечательный рассказчик и очень эрудированный и профессиональный гид. Нам очень понравилось!
  • L
    Liudmila
    3 августа 2024
    История Брюсселя с XV века до наших дней
    Аркадий - человек, который знает свое дело. Умен, харизматичен, обладает тонким чувством юмора. Получили много информации и нужных рекомендаций. Экскурсией остались очень довольны.
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Ар-нуво Брюсселя
    Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и
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    узнали очень много. Погода не благоволила, но нам это не помешало! Это было замечательное знакомство с Лейлой, городом и нашим любимым стилем в архитектуре. Огромное спасибо!

    Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу
  • Н
    Николай
    1 мая 2024
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
  • Е
    Евгения
    8 марта 2024
    Ар-нуво Брюсселя
    Лейла-увлеченный краевед, она знает и любит Брюссель. Маршрут был интересным и познавательным. На этой экскурсии я открыла для себя другой Брюссель. Спасибо!
  • Д
    Дима
    4 октября 2023
    Ар-нуво Брюсселя
    Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу
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    окунуться в особенную атмосферу Ар-нуво Брюсселя! Лейла очень интересно выстроила маршрут экскурсии, узнали много фактов, историй домов и архитекторов. Лейла невероятный кладезь знаний! Получили потрясающий позитивный заряд для всей поездки! Так же по совету Лейлы мы посетили BELVUE - Museum, за что ей отдельное спасибо! Настоятельно рекомендуем эту экскурсию!

  • С
    Сергей
    14 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    5 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
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    экскурсии нас слегка напугала, но, как выяснилось, напрасно: мы не только гуляли по городу и слушали интересные истории, но и выпили пива в атмосферной пивной, и продегустировали хрустящее печенье спекулос - его пекли и во времена Брейгеля. Экскурсия понравится как знатокам творчества Брейгеля, так и любителям стрит-арта, истории, фольклора, кукол, кукольного театра и всего необычного.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Нескучные экскурсии»

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  2. Ратуша
  3. Самое главное
  4. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в августе 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 160. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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