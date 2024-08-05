3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Брюсселю: главные достопримечательности за 3 часа
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ар-нуво Брюсселя: экскурсия по модерну
Индивидуальная прогулка по Брюсселю с погружением в ар-нуво. Уникальные маршруты и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: Зависит от выбранного маршрута
13 авг в 10:30
14 авг в 10:30
€147 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 августа 2024Нам очень понравилась экскурсия с мужем! Аркадий один из тех гидов ради которых снова хочется вернуться в город, снова с
- ТТатьяна4 августа 2024Прекрасная экскурсия! Аркадий замечательный рассказчик и очень эрудированный и профессиональный гид. Нам очень понравилось!
- LLiudmila3 августа 2024Аркадий - человек, который знает свое дело. Умен, харизматичен, обладает тонким чувством юмора. Получили много информации и нужных рекомендаций. Экскурсией остались очень довольны.
- ННадежда6 мая 2024Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и
- ННиколай1 мая 2024Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
- ЕЕвгения8 марта 2024Лейла-увлеченный краевед, она знает и любит Брюссель. Маршрут был интересным и познавательным. На этой экскурсии я открыла для себя другой Брюссель. Спасибо!
- ДДима4 октября 2023Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу
- ССергей14 июня 2023Спасибо за экскурсию
- ААнна5 июня 2023Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Нескучные экскурсии»
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