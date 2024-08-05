читать дальше окунуться в особенную атмосферу Ар-нуво Брюсселя! Лейла очень интересно выстроила маршрут экскурсии, узнали много фактов, историй домов и архитекторов. Лейла невероятный кладезь знаний! Получили потрясающий позитивный заряд для всей поездки! Так же по совету Лейлы мы посетили BELVUE - Museum, за что ей отдельное спасибо! Настоятельно рекомендуем эту экскурсию!

Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу