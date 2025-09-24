Индивидуальная
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
24 сен в 10:00
25 сен в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Начало: От вашего отеля
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Софии с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
€33 за всё до 3 чел.
