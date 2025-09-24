Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Софии на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 79 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского от €100 за всё до 15 чел. На машине 8 часов 6 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса Начало: От вашего отеля €280 за всё до 3 чел. На машине 30 минут 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Софии с русскоговорящим водителем Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы €33 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Софии

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Экскурсии на русском языке»

Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 86 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь