Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

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Классический Регенсбург из Карловых Вар

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Регенсбург — «жемчужина» Баварии, средневековый город 🏙️ с почти двухтысячелетней историй. Исторический центр Регенсбурга, с его многочисленными родовыми башнями и замками, монастырями, церквями, готическим собором Св. Петра и первым в Европе каменным мостом внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Мы предлагаем вам путешествие по этому удивительному месту, чтобы вы своими глазами увидели все средневековые чудеса Баварии!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €57 за человека

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Классический Регенсбург из Карловых Вар
Классический Регенсбург из Карловых Вар
Регенсбург - Германия, земля Бавария. Была когда-то в Европе могущественная империя и называлась она Священная Римская империя германской нации, просуществовала она с 10 века до 19 века, занимала огромную площадь, т. к. включала территории Австрии, Чехии, Италии, Голландии, Германии, Франции и Швейцарии. А столицами этой империи считались Рим, Прага, Вена и Регенсбург.
Регенсбург в средние века был одним из самых значимых городов Европы. Полностью сохранившийся Старый город 🏙️ с его многочисленными башнями и замками, монастырями, церквями и готическим собором Св. Петра, первым в Европе каменным мостом и многочисленными площадями несет отпечаток древней истории 📖 до наших дней. Сегодня Регенсбург, объявленный ЮНЕСКО всемирным наследием, - молодой и полный жизни город с неповторимой атмосферой. А если учесть, что город расположен в живописном месте на берегах Дуная, то поездка туда любопытна не только в познавательном плане, но и позволяет просто отдохнуть и расслабиться.
В свободное время (3 часа) не забудьте посетить старую закусочную и отобедать порцией отменных баварских колбасок с кислой капустой и местным пивом.
Внимание!
Перед оплатой экскурсии 🧭 онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест.
С собой на экскурсию ⛳ нужно брать заграничный паспорт и страховку.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Классический Регенсбург из Карловых Вар
Классический Регенсбург из Карловых Вар
Классический Регенсбург из Карловых Вар
Классический Регенсбург из Карловых Вар

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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