Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Регенсбург - Германия, земля Бавария. Была когда-то в Европе могущественная империя и называлась она Священная Римская империя германской нации, просуществовала она с 10 века до 19 века, занимала огромную площадь, т. к. включала территории Австрии, Чехии, Италии, Голландии, Германии, Франции и Швейцарии. А столицами этой империи считались Рим, Прага, Вена и Регенсбург.

Регенсбург в средние века был одним из самых значимых городов Европы. Полностью сохранившийся Старый город 🏙️ с его многочисленными башнями и замками, монастырями, церквями и готическим собором Св. Петра, первым в Европе каменным мостом и многочисленными площадями несет отпечаток древней истории 📖 до наших дней. Сегодня Регенсбург, объявленный ЮНЕСКО всемирным наследием, - молодой и полный жизни город с неповторимой атмосферой. А если учесть, что город расположен в живописном месте на берегах Дуная, то поездка туда любопытна не только в познавательном плане, но и позволяет просто отдохнуть и расслабиться.

В свободное время (3 часа) не забудьте посетить старую закусочную и отобедать порцией отменных баварских колбасок с кислой капустой и местным пивом.

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