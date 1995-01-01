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Кутна Гора и замок Чешский Штернберг

4.7
214 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Вы посетите небольшой городок Кутна-Гора, где находится легендарная «Костница» – часовня, интерьер которой выполнен из человеческих костей.

Весь исторический центр Кутна-Гора входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее вы побываете в величественном замке Чешский Штернберг, который называют «звездой на горе».
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €29 за человека

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Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг

Что вы увидите

  • Город Кутна Гора (ЮНЕСКО)
  • Собор св. Варвары (Барборы)
  • Монетный двор
  • Часовня Всех святых («Костница»)
  • Замок Чешский Штернберг.
Однодневная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке по достопримечательностям Центральной Чехии — из Праги в город 🏙️ Кутна Гора и замок 🏰 Чешский Штернберг. Проводится с наушниками.
Приглашаем Вас на экскурсию в город Кутна Гора, а также один из немногих замков, который до настоящего времени хранит свои семейные и фамильные традиции, это замок Чешский Штернберг который гордо возвышается на вершине скалы над живописной рекой Сазава.
Чешский Штенберг - старинный мощный град (крепость) XIII столетия, построенный на скале над долиной реки Сазава, представляет собой уникальный образец средневекового зодчества. Град является собственностью одного и того же рода с момента его основания до настоящего времени. Интерьеры замка богато украшены в стиле барокко.
Знакомство с королевским городом Кутна Гора начинается с Костехранилища - Кладбищенскoй часовни, декорированной черепами и костями человеческих останков. Центр Кутной Горы ⛰️ представляет собой архитектурное сокровище европейского значения, поэтому в 1995 г. был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Далее экскурсия по Кутной Горе – одного из богатейших средневековых городов не только Чехии, но и Европы. Здесь добывали серебро, с XII по XV век в кутногорских шахтах добывали 1/3 всего европейского серебра. Вы увидите знаменитый храм святой Варвары, покровительницы шахтеров, который уникален не только внешне, но и внутренне ( убранство, фрески, алтарь ). Вы пройдете по удивительным улочкам средневекoвого города, увидите бывший Монетный двор, чумной столб, собор святого Якуба и многое другое.
Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии 🧭, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Если группа будет большая, каждый получит радионаушники.
Что не входит
  • Входной билет в «Костницу» (90 крон)
  • Входной билет в собор св. Варвары (120 крон)
  • Входной билет в замок (185 крон)
  • Разрешение на фотосъёмку (40 крон)
  • Разрешение на видеосъёмку (50 крон).
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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214 отзывов оставили туристы

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