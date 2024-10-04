Описание экскурсии
Экскурсия по Пражскому Граду
Начнем наше увлекательное путешествие от Страговского монастыря, расположенного в историческом районе Градчаны. Этот монастырь является одной из самых древних христианских построек Чехии, сохранившихся до наших дней. Он принадлежит старейшему ордену монахов-премонстрантов и по сей день функционирует как мужской монастырь.
Пражский Град
Пражский Град — это не просто крепость, это символ города Праги и резиденция президента Чехии. Ранее здесь жили чешские короли и некоторые императоры Священной Римской империи. Это самая большая по площади президентская резиденция в мире, а её архитектурной доминантой является кафедральный собор святого Вита.
История Пражского Града неразрывно связана с судьбой первой чешской княжеской династии Пршемысловичей. Здесь хранятся королевские драгоценности, мощи королей Богемии, христианские реликвии, художественные сокровища и важные исторические документы. Пражский Град также служит местом проведения значимых мероприятий для всей страны, создавая связь между прошлым и настоящим Чехии.
Малая страна
Следующая остановка — Малая страна, где находятся Валдштейнский сад и Малостранская площадь с собором святого Николая. Эта часть Праги одновременно уютна и грандиозна. Узкие мощеные улицы, окруженные великолепными барочными дворцами и церквями, ведут к тихим оазисам зелени, паркам и набережным, мимо средневековых площадей.
Знать возводила здесь свои дворцы, стремясь приблизиться к роскоши королевской резиденции, а иногда даже соперничая с Королевским дворцом в Градчанах, как это делал, например, граф Валленштейн.
Завершение путешествия
Наше путешествие завершится на романтическом Карловом мосту, откуда открываются великолепные виды на город. Это идеальное место, чтобы насладиться атмосферой Праги и сделать незабываемые фотографии.
Важная информация
Экскурсия проводится ежедневно в удобное для вас время. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту и историю Праги!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Страговский монастырь
- Сокровищница Лорета
- Резиденция чешских правителей Пражский град (Собор св. Вита, Старый королевский дворец, базилика св. Георгия и мистическая Злата улочка)
- Мала Страна (Валдштейнский и Вояновы сады с павлинами и золотыми карпами, современные скульптуры)
- Малостранская площадь с собором св. Николая
- Романтический остров Кампа
- Величественный Карлов мост
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы