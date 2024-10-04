Прогулка по Пражскому Граду- резиденции князей, королей, президентов и по романтической Малой Стране.

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Описание экскурсии

Экскурсия по Пражскому Граду

Начнем наше увлекательное путешествие от Страговского монастыря, расположенного в историческом районе Градчаны. Этот монастырь является одной из самых древних христианских построек Чехии, сохранившихся до наших дней. Он принадлежит старейшему ордену монахов-премонстрантов и по сей день функционирует как мужской монастырь.

Пражский Град

Пражский Град — это не просто крепость, это символ города Праги и резиденция президента Чехии. Ранее здесь жили чешские короли и некоторые императоры Священной Римской империи. Это самая большая по площади президентская резиденция в мире, а её архитектурной доминантой является кафедральный собор святого Вита.

История Пражского Града неразрывно связана с судьбой первой чешской княжеской династии Пршемысловичей. Здесь хранятся королевские драгоценности, мощи королей Богемии, христианские реликвии, художественные сокровища и важные исторические документы. Пражский Град также служит местом проведения значимых мероприятий для всей страны, создавая связь между прошлым и настоящим Чехии.

Малая страна

Следующая остановка — Малая страна, где находятся Валдштейнский сад и Малостранская площадь с собором святого Николая. Эта часть Праги одновременно уютна и грандиозна. Узкие мощеные улицы, окруженные великолепными барочными дворцами и церквями, ведут к тихим оазисам зелени, паркам и набережным, мимо средневековых площадей.

Знать возводила здесь свои дворцы, стремясь приблизиться к роскоши королевской резиденции, а иногда даже соперничая с Королевским дворцом в Градчанах, как это делал, например, граф Валленштейн.

Завершение путешествия

Наше путешествие завершится на романтическом Карловом мосту, откуда открываются великолепные виды на город. Это идеальное место, чтобы насладиться атмосферой Праги и сделать незабываемые фотографии.

Важная информация

Экскурсия проводится ежедневно в удобное для вас время. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту и историю Праги!