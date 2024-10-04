По Праге за мечтой: Пражский Град

Прогулка по Пражскому Граду- резиденции князей, королей, президентов и по романтической Малой Стране.
По Праге за мечтой: Пражский Град
По Праге за мечтой: Пражский Град
По Праге за мечтой: Пражский Град
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Пражскому Граду

Начнем наше увлекательное путешествие от Страговского монастыря, расположенного в историческом районе Градчаны. Этот монастырь является одной из самых древних христианских построек Чехии, сохранившихся до наших дней. Он принадлежит старейшему ордену монахов-премонстрантов и по сей день функционирует как мужской монастырь.

Пражский Град

Пражский Град — это не просто крепость, это символ города Праги и резиденция президента Чехии. Ранее здесь жили чешские короли и некоторые императоры Священной Римской империи. Это самая большая по площади президентская резиденция в мире, а её архитектурной доминантой является кафедральный собор святого Вита.

История Пражского Града неразрывно связана с судьбой первой чешской княжеской династии Пршемысловичей. Здесь хранятся королевские драгоценности, мощи королей Богемии, христианские реликвии, художественные сокровища и важные исторические документы. Пражский Град также служит местом проведения значимых мероприятий для всей страны, создавая связь между прошлым и настоящим Чехии.

Малая страна

Следующая остановка — Малая страна, где находятся Валдштейнский сад и Малостранская площадь с собором святого Николая. Эта часть Праги одновременно уютна и грандиозна. Узкие мощеные улицы, окруженные великолепными барочными дворцами и церквями, ведут к тихим оазисам зелени, паркам и набережным, мимо средневековых площадей.

Знать возводила здесь свои дворцы, стремясь приблизиться к роскоши королевской резиденции, а иногда даже соперничая с Королевским дворцом в Градчанах, как это делал, например, граф Валленштейн.

Завершение путешествия

Наше путешествие завершится на романтическом Карловом мосту, откуда открываются великолепные виды на город. Это идеальное место, чтобы насладиться атмосферой Праги и сделать незабываемые фотографии.

Важная информация

Экскурсия проводится ежедневно в удобное для вас время. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту и историю Праги!

Согласно календарю

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Страговский монастырь
  • Сокровищница Лорета
  • Резиденция чешских правителей Пражский град (Собор св. Вита, Старый королевский дворец, базилика св. Георгия и мистическая Злата улочка)
  • Мала Страна (Валдштейнский и Вояновы сады с павлинами и золотыми карпами, современные скульптуры)
  • Малостранская площадь с собором св. Николая
  • Романтический остров Кампа
  • Величественный Карлов мост
Что включено
  • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Oстановка трамвая Pohorelec (трамвай 22)
Завершение: Карлов мост
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Весь Пражский Град
Пешая
57 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
4 окт в 09:00
6 окт в 11:00
150 за всё до 6 чел.
Прага глазами местного жителя
Пешая
скидка
15%
208 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7564 за человека
Большое знакомство с Прагой
Пешая
13 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое знакомство с Прагой: от Пражского Града до Старого города
Прогулка по главным достопримечательностям Праги с погружением в её историю. Узнайте о жизни города, его архитектуре и культуре
Начало: ваш отель
Завтра в 11:00
2 окт в 09:00
160 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге
ХорошоТам