Экскурсия Сихров-Турнов начинается с посещения замка Сихров, который находится недалеко от деревни Сихров в Либерецком крае Чехии. Он был основан в XVIII веке, и его часто называют резным чудом Чехии.

Известный резчик по дереву Петр Бушек работал над созданием интерьеров и мебели замка в течение 38 лет, и благодаря ему, этот замок приобрел уникальное оформление внутренних помещений. Владельцами этого замка были представители французского дворянского рода Роганов — одного из самых знатных аристократических семей Франции, которые были вынуждены покинуть Францию после революции.

Как известно, французы - народ искушенный по части замковой архитектуры, и поэтому внешнее и внутреннее убранство замка Сихров отличается особым изяществом, гармоничностью и тонкостью вкуса. Скрипучая лестница с великолепной резьбой, коллекция антикварной мебели – одна из лучших в Чехии, богатая коллекция стеклянных и фарфоровых изделий, набор миниатюр XVI века является абсолютно уникальным. Одна из лучших в Европе портретных галерей, в которой находится самая крупная в Европе, за пределами Франции, коллекция французской портретной живописи. Библиотека замка содержит более полутора тысяч фолиантов, изданных в XVI-XVII веках, а также девять старинных рукописных книг.

Замок Сихров овеян тайнами и легендами о привидениях. Одна легенда гласит, например, что в его подвалах спрятаны несметные сокровища, принадлежавшие то ли Роганам, то ли предыдущим владельцам усадьбы, и их охраняет «Черная дама»- женщина, одетая в черное вдовье платье, возможно, Берта Роган. Она может возвращать на свои места предметы обстановки, которые кто-либо переложил или сдвинул.

А дальше мы едем в город Турнов, расположенный в живописных местах, который по праву называют «Чешским раем». Удивительный чешский городок находится в северной части страны, прямо на реке Йизера. Он был основан в середине XIII века Ярославом и Гавлом из рода Марквартиц и его история тесно связана со знаменитыми дворянскими родами, которые в его окрестностях построили свои резиденции, такие как, например, крепость Валдштейн(Valdštejn) или замок Грубый Рогозец (Hrubý Rohozec). С течением времени город становился важным центром торговли и ремёсел, а обработка драгоценных камней и уникальное производство ювелирных украшений из чешского граната прославили Турнов по всему миру. В 1884 году в городе была основана первая в Европе профессиональная ювелирная школа. Только в этих местах прекрасный драгоценный камень гранат бывает насыщенного красного цвета и украшает прекрасные ювелирные украшения, кольца, браслеты, серьги и броши, созданные руками ювелирных дел мастеров, которые можно здесь купить по себестоимости.

Город, построенный в духе готического урбанизма, где великолепная природа гармонично сочетается здесь с интересными и уникальными памятниками архитектуры, такими как ратуша, домики и церквушки, среди которых интересно побродить, окунувшись в атмосферу средневековья.

Город Турнов украшают такие достопримечательности, как: