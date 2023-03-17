Вас ждет замок Сихров, над которым больше тридцати лет работал известный резчик
Вас ждет замок Сихров, над которым больше тридцати лет работал известный резчик по дереву Петр Бушек.
Замок хранит множество легенд и здесь до сих пор происходит много загадочного. Дальше вы приезжаете в город Турнов, где была открыта первая европейская ювелирная школа.
Город славится своими изделиями из граната — минерала красного цвета, который в Турнове обладает особо насыщенным оттенком. Здесь же можно приобрести ювелирные украшения из граната практически по себестоимости.
Замок хранит множество легенд и здесь до сих пор происходит много загадочного. Дальше вы приезжаете в город Турнов, где была открыта первая европейская ювелирная школа.
Город славится своими изделиями из граната — минерала красного цвета, который в Турнове обладает особо насыщенным оттенком. Здесь же можно приобрести ювелирные украшения из граната практически по себестоимости.
Ближайшие даты:
21
мар
мар
28
мар
мар
4
апр
апр
11
апр
апр
Что вас ожидает 🤩
- Замок Сихров
- Город Турнов
- Музей чешского граната
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия Сихров-Турнов начинается с посещения замка Сихров, который находится недалеко от деревни Сихров в Либерецком крае Чехии. Он был основан в XVIII веке, и его часто называют резным чудом Чехии.
Известный резчик по дереву Петр Бушек работал над созданием интерьеров и мебели замка в течение 38 лет, и благодаря ему, этот замок приобрел уникальное оформление внутренних помещений. Владельцами этого замка были представители французского дворянского рода Роганов — одного из самых знатных аристократических семей Франции, которые были вынуждены покинуть Францию после революции.
Как известно, французы - народ искушенный по части замковой архитектуры, и поэтому внешнее и внутреннее убранство замка Сихров отличается особым изяществом, гармоничностью и тонкостью вкуса. Скрипучая лестница с великолепной резьбой, коллекция антикварной мебели – одна из лучших в Чехии, богатая коллекция стеклянных и фарфоровых изделий, набор миниатюр XVI века является абсолютно уникальным. Одна из лучших в Европе портретных галерей, в которой находится самая крупная в Европе, за пределами Франции, коллекция французской портретной живописи. Библиотека замка содержит более полутора тысяч фолиантов, изданных в XVI-XVII веках, а также девять старинных рукописных книг.
Замок Сихров овеян тайнами и легендами о привидениях. Одна легенда гласит, например, что в его подвалах спрятаны несметные сокровища, принадлежавшие то ли Роганам, то ли предыдущим владельцам усадьбы, и их охраняет «Черная дама»- женщина, одетая в черное вдовье платье, возможно, Берта Роган. Она может возвращать на свои места предметы обстановки, которые кто-либо переложил или сдвинул.
А дальше мы едем в город Турнов, расположенный в живописных местах, который по праву называют «Чешским раем». Удивительный чешский городок находится в северной части страны, прямо на реке Йизера. Он был основан в середине XIII века Ярославом и Гавлом из рода Марквартиц и его история тесно связана со знаменитыми дворянскими родами, которые в его окрестностях построили свои резиденции, такие как, например, крепость Валдштейн(Valdštejn) или замок Грубый Рогозец (Hrubý Rohozec). С течением времени город становился важным центром торговли и ремёсел, а обработка драгоценных камней и уникальное производство ювелирных украшений из чешского граната прославили Турнов по всему миру. В 1884 году в городе была основана первая в Европе профессиональная ювелирная школа. Только в этих местах прекрасный драгоценный камень гранат бывает насыщенного красного цвета и украшает прекрасные ювелирные украшения, кольца, браслеты, серьги и броши, созданные руками ювелирных дел мастеров, которые можно здесь купить по себестоимости.
Город, построенный в духе готического урбанизма, где великолепная природа гармонично сочетается здесь с интересными и уникальными памятниками архитектуры, такими как ратуша, домики и церквушки, среди которых интересно побродить, окунувшись в атмосферу средневековья.
Город Турнов украшают такие достопримечательности, как:
- Костел Святого Франтишка Ассизского, расположенный на центральной площади города. Региональный музей Чешского края, в котором можно увидеть коллекции редких минералов и горных пород, добытых в недрах земли Турнова.
- Храм Святого Николая, 25-метровые башни, которые видны с любой точки Турнова и прочно слились с городским пейзажем.
- Храм Рождения Девы Марии, который является самым большим неоготическим храмом во всей Европе.
- Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
По вторникам в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка на комфортабельном автобусе
- Услуги русскоязычного гида
- Радионаушники (для большой группы)
- Посещение музея чешского граната в Турнове
- Что не входит
- Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки)
- Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)Завершение: Вацлавская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам в 9:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
- Важная информация
- Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
- На экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии.
- Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
- Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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