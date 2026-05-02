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на территории отеля, людей было совсем не много.

В море большой и красивый коралловый риф. Мы смогли увидеть разных рыб, красивые кораллы, больших черепах и даже ската. Организатор Махмуд все подробно объяснил, подготовил оборудование, с ним было комфортно и весело.

Пляж хорошо оборудованный и комфортный.

Есть локации для красивых фото.

Все было как заявлено, хотя даже лучше!

Спасибо большое, Махмуд!