Групповая
Бухта Абу-Дабаб: кораллы и морские черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$105 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Снорклинг с черепахами в бухте Абу Дабаб + аквапарк (из Хургады)
А также отдых на пляже и обед «шведский стол» (всё включено)
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 05:30
16 июл в 05:30
18 июл в 05:30
$185 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 2 чел.
Абу Даббаб: свидание с морскими черепахами
Незабываемый снорклинг в Красном море - из Хургады
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
14 июл в 05:30
от $379
$445 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Ездили на снорклинг с черепахами в очень красивую бухту Абу-Дабаб. Транспорт был очень комфортным, водитель и организатор были очень внимательны.
Бухта
Бухта
+2
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Ездили семьёй, 4 человека. Комфортный и быстрый автомобиль и очень приятный водитель -гид- Саша!!! Спасибо за компанию!!! Место -очень красивое! Все видели черепаху в её среде обитания и поплавали у 2 рифов, восторг у всех!!! Рекомендую организатора и экскурсию!!!
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Всего 2 отзыва в Хургаде в категории "Бухта Абу-Дабаб"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Бухта Абу-Дабаб»
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