Из Хургады на остров Эден: со снорклингом и обедом (всё включено)
Исследовать подводный мир, загорать, купаться и фотографироваться в стильных фотозонах
Есть дни, которые хочется прожить медленно: когда море тёплое, песок — белоснежный, а небо над головой — без единого облачка. Именно такой мы проведём на райском острове и среди коралловых рифов в окружении ярких рыб. Вас ждут снорклинг, качели над морем, шезлонги в тени пальм и фотозоны. Дополнят релакс — завтрак и обед.
Описание фото-прогулки
7:45–8:45 — трансфер из отеля
9:00 — морская прогулка к острову. Яхта отходит от марины, и впереди — открытое море, свежий ветер и панорамы, которые открываются только с воды.
10:15 — завтрак. Мы подходим к острову Эден с белоснежным песком и кристально чистой бирюзовой водой. На берег переправляемся на традиционной лодке — это уже часть приключения. На острове вас ждёт лёгкий завтрак: чай, кофе, свежая выпечка.
11:15 — снорклинг или отдых на пляже. Желающие увидят ярких тропических рыб и удивительный подводный мир Красного моря. Те, кто не захочет нырять, могут купаться и загорать на острове.
13:30 — обед в формате шведского стола с разнообразными блюдами и безалкогольными напитками.
15:00–16:00 — свободное время. Вас ждёт купание в тёплой бирюзовой воде, отдых на шезлонгах, фотосессии на качелях и в фотозонах.
17:00–18:00 — трансфер в отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, морская прогулка на яхте, посещение острова Эден, снаряжение для снорклинга, сборы национального парка и морского заповедника, питание и безалкогольные напитки в течение дня
Идём на комфортабельной яхте, оборудованной местами для отдыха, туалетами и зонами, где можно загорать
На борту есть спасательные жилеты для взрослых и детей. Перед началом экскурсии проводим инструктаж по безопасности
В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
С вами будет один из членов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Стандартный
$70
Дети до 7 лет
$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хассан — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу и работаю в Хургаде и уже много лет я помогаю путешественникам открывать для себя удивительный мир Красного моря.
Вместе с командой мы организуем морские прогулки, экскурсии на острова, снорклинг и семейный отдых. Для нас важно, чтобы каждая экскурсия была комфортной, безопасной и оставляла только приятные впечатления.
Буду рад видеть вас на наших экскурсиях!
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