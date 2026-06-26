Есть дни, которые хочется прожить медленно: когда море тёплое, песок — белоснежный, а небо над головой — без единого облачка. Именно такой мы проведём на райском острове и среди коралловых рифов в окружении ярких рыб. Вас ждут снорклинг, качели над морем, шезлонги в тени пальм и фотозоны. Дополнят релакс — завтрак и обед.

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Описание фото-прогулки

7:45–8:45 — трансфер из отеля

9:00 — морская прогулка к острову. Яхта отходит от марины, и впереди — открытое море, свежий ветер и панорамы, которые открываются только с воды.

10:15 — завтрак. Мы подходим к острову Эден с белоснежным песком и кристально чистой бирюзовой водой. На берег переправляемся на традиционной лодке — это уже часть приключения. На острове вас ждёт лёгкий завтрак: чай, кофе, свежая выпечка.

11:15 — снорклинг или отдых на пляже. Желающие увидят ярких тропических рыб и удивительный подводный мир Красного моря. Те, кто не захочет нырять, могут купаться и загорать на острове.

13:30 — обед в формате шведского стола с разнообразными блюдами и безалкогольными напитками.

15:00–16:00 — свободное время. Вас ждёт купание в тёплой бирюзовой воде, отдых на шезлонгах, фотосессии на качелях и в фотозонах.

17:00–18:00 — трансфер в отель

Организационные детали