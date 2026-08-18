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Прогулка на катере из Хургады: рыбалка, снорклинг и райский остров

Исследовать коралловые рифы, половить рыбу в открытом море и понежиться на белоснежном песке
На частном катере отправимся прочь от суеты, толп и шума.

Вас ждёт азартная рыбалка в открытом море, исследование живописных коралловых рифов и отдых на уютном острове с белоснежным песком и прозрачной водой. Заберём вас прямо из отеля и доставим обратно, а на борту подадим лёгкие закуски.
Прогулка на катере из Хургады: рыбалка, снорклинг и райский остров
Прогулка на катере из Хургады: рыбалка, снорклинг и райский остров
Прогулка на катере из Хургады: рыбалка, снорклинг и райский остров

Описание экскурсии

  • Заберём вас из отеля и отправимся на набережную Марина. Перед посадкой на катер для вас проведут инструктаж.
  • Выйдем в открытое море, где вы порыбачите. Мы выберем лучшие точки для ловли, поэтому отличный улов гарантирован!
  • Затем вас ждёт снорклинг — с маской и трубкой окунётесь в прозрачные воды, чтобы исследовать коралловые рифы и полюбоваться разноцветными рыбками.
  • Высадимся на живописном острове с белоснежным песком. У вас будет свободное время для отдыха и купания.
  • На борту вам подадут лёгкие закуски.
  • Вернёмся на набережную и отвезём вас в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, аренда скоростного катера, морская рыбалка, снорклинг, закуски на борту.
  • Вместимость катера 6 чел., на борту есть спасательные жилеты, маски и трубки для снорклинга, комплекс снастей для рыбалки.
  • Для вас проведут инструктаж по технике безопасности. Во время снорклинга вас будет сопровождать профессиональный инструктор.
  • Дополнительно оплачивается трансфер из отеля и обратно – если вы живёте за городом (до территории Senzo Mall): легковая машина — $20, микроавтобус — $30; в районах Сахл-Хашиш, Макади и Эль-Гуна: легковая машина — $25, микроавтобус — $35; районы Сафага — $40 независимо от вида транспорта.
  • Прогулка может быть перенесена или отменена только в случае официального запрета на выход в море из-за плохой погоды.
  • С вами будут капитан и инструктор из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 34 туристов
Я живу в Хургаде с 2016 года. Замужем за египтянином (но при этом остаюсь православной христианкой) и воспитываю двоих чудесных детей. Знаю всю изнанку местной жизни, традиции, законы и тонкости
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восточного брака. Расскажу много забавных историй, приключившихся со мной здесь. Я искренне люблю живое общение и умею находить подход к людям, поэтому создаю лёгкие, неутомительные маршруты на комфортных авто, которые одинаково захватывают и взрослых, и малышей. Со мной вы откроете секретные нетуристические локации и лучшие гастрономические места. Мы скорректируем программу полностью под ваши интересы, чтобы вы влюбились в настоящий Египет, а ваши дети остались в полном восторге от нашего совместного приключения!

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