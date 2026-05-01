Прогулка по египетской Венеции на яхте - из Хургады

Каналы, рифы и дельфины у берегов Эль-Гуны (обед включён)
Курорт Эль-Гуна называют египетской Венецией — здесь десятки островков соединены мостами и каналами, а вместо улиц — вода.

Вы рассмотрите город с палубы яхты, затем нырнёте в Красное море, чтобы полюбоваться кораллами с полуподводной лодки. При желании прокатитесь на надувном банане и поплаваете с маской. А ещё мы зайдём в бухту, где часто появляются дельфины.
Прогулка по египетской Венеции на яхте - из Хургады

Описание экскурсии

8:00–9:00 — дорога из Хургады в порт Эль-Гуны

9:00 — катание на надувном банане / таблетке

9:30 — погружение в подводный мир на полуподводной лодке, чтобы увидеть рифы и рыб без акваланга

10:00 — остановка у живописного рифа для снорклинга

12:00 — экскурсия по каналам Эль-Гуны

13:00 — высадка на берег и прогулка по набережной. По желанию вы зайдёте в бар за напитками и мороженым ($2–4 за порцию)

14:00 — обед на берегу: горячий шведский стол с морепродуктами и безалкогольными напитками

14:45 — заход в бухту, где часто встречают дельфинов

15:00 — возвращение в порт

15:30 — возвращение в отель

Обратите внимание: последовательность пунктов программы может меняться, время указано приблизительно.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из/в отеля в Хургаде, экскурсия в Эль-Гуне, прокат снаряжения для снорклинга (маска, трубка, ласты, жилет) и обед на борту с безалкогольными напитками и фруктами
  • Доплата за трансфер из районов Макади, Сахль-Хашиш, Сафага — $5 за чел., из Сома-Бей — $10 за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$63
Дети до 5 лет$23
Дети от 6 до 11 лет$41
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг по всему Египту. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет». Мы организуем автобусные туры к древним памятникам Египта.

