Курорт Эль-Гуна называют египетской Венецией — здесь десятки островков соединены мостами и каналами, а вместо улиц — вода.
Вы рассмотрите город с палубы яхты, затем нырнёте в Красное море, чтобы полюбоваться кораллами с полуподводной лодки. При желании прокатитесь на надувном банане и поплаваете с маской. А ещё мы зайдём в бухту, где часто появляются дельфины.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — дорога из Хургады в порт Эль-Гуны
9:00 — катание на надувном банане / таблетке
9:30 — погружение в подводный мир на полуподводной лодке, чтобы увидеть рифы и рыб без акваланга
10:00 — остановка у живописного рифа для снорклинга
12:00 — экскурсия по каналам Эль-Гуны
13:00 — высадка на берег и прогулка по набережной. По желанию вы зайдёте в бар за напитками и мороженым ($2–4 за порцию)
14:00 — обед на берегу: горячий шведский стол с морепродуктами и безалкогольными напитками
14:45 — заход в бухту, где часто встречают дельфинов
15:00 — возвращение в порт
15:30 — возвращение в отель
Обратите внимание: последовательность пунктов программы может меняться, время указано приблизительно.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из/в отеля в Хургаде, экскурсия в Эль-Гуне, прокат снаряжения для снорклинга (маска, трубка, ласты, жилет) и обед на борту с безалкогольными напитками и фруктами
- Доплата за трансфер из районов Макади, Сахль-Хашиш, Сафага — $5 за чел., из Сома-Бей — $10 за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$63
|Дети до 5 лет
|$23
|Дети от 6 до 11 лет
|$41
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг по всему Египту. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет». Мы организуем автобусные туры к древним памятникам Египта.
