Курорт Эль-Гуна называют египетской Венецией — здесь десятки островков соединены мостами и каналами, а вместо улиц — вода. Вы рассмотрите город с палубы яхты, затем нырнёте в Красное море, чтобы полюбоваться кораллами с полуподводной лодки. При желании прокатитесь на надувном банане и поплаваете с маской. А ещё мы зайдём в бухту, где часто появляются дельфины.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00–9:00 — дорога из Хургады в порт Эль-Гуны

9:00 — катание на надувном банане / таблетке

9:30 — погружение в подводный мир на полуподводной лодке, чтобы увидеть рифы и рыб без акваланга

10:00 — остановка у живописного рифа для снорклинга

12:00 — экскурсия по каналам Эль-Гуны

13:00 — высадка на берег и прогулка по набережной. По желанию вы зайдёте в бар за напитками и мороженым ($2–4 за порцию)

14:00 — обед на берегу: горячий шведский стол с морепродуктами и безалкогольными напитками

14:45 — заход в бухту, где часто встречают дельфинов

15:00 — возвращение в порт

15:30 — возвращение в отель

Обратите внимание: последовательность пунктов программы может меняться, время указано приблизительно.

Организационные детали