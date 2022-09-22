Воскресенье, вторник, пятница, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Райский остров, о котором вы всегда мечтали

Программа:

После того как вас заберут из отеля, пересядьте на корабль, пришвартованный на Красном море. Оттуда вы отправитесь прямо на пляж Райского острова и проведете там два часа, наслаждаясь кристально чистой водой и прекрасным песчаным пляжем. Гости могут поиграть в волейбол, заказать коктейли в баре juice или насладиться прекрасными окрестностями.

После того как вы вернетесь на корабль, вам предложат свежеприготовленный обед. Далее вы можете заняться сноркелингом с маской и трубкой, погружением с аквалангом с оборудованием. В 16:30 вы вернетесь в порт, откуда вас отвезут обратно в ваш отель на трансферном автобусе.

Воспользуйтесь прекрасной теплой погодой в Хургаде и проведите целый день на Красном море. Отправляйтесь на лодке на Райский остров, где вы проведете расслабляющий день с маской и трубкой, исследуете остров в течение 2 часов и насладитесь роскошным обедом «шведский стол» и водными видами спорта «Банана и Таблетка».