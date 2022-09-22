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Описание
Райский остров, о котором вы всегда мечтали
Воспользуйтесь прекрасной теплой погодой в Хургаде и проведите целый день на Красном море. Отправляйтесь на лодке на Райский остров, где вы проведете расслабляющий день с маской и трубкой, исследуете остров в течение 2 часов и насладитесь роскошным обедом «шведский стол» и водными видами спорта «Банана и Таблетка».
Программа:
После того как вас заберут из отеля, пересядьте на корабль, пришвартованный на Красном море. Оттуда вы отправитесь прямо на пляж Райского острова и проведете там два часа, наслаждаясь кристально чистой водой и прекрасным песчаным пляжем. Гости могут поиграть в волейбол, заказать коктейли в баре juice или насладиться прекрасными окрестностями.
После того как вы вернетесь на корабль, вам предложат свежеприготовленный обед. Далее вы можете заняться сноркелингом с маской и трубкой, погружением с аквалангом с оборудованием. В 16:30 вы вернетесь в порт, откуда вас отвезут обратно в ваш отель на трансферном автобусе.
Воскресенье, вторник, пятница, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в отель туда и обратно на автомобиле с кондиционером
Посещение острова на полтора часа
Безалкогольные напитки и обед
Одна остановка для погружения с аквалангом
Оборудование для дайвинга
Профессиональный инструктор
Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
Снаряжение для снорклинга
Профессиональный гид-снорклинг
8-часовая прогулка на лодке и водные развлечения
Что не входит
Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
Напитки на райском острове не включены в стоимость
Личные расходы
Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник, пятница, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
+20 102 394 7790
Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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