Описание экскурсии

Что вас ждет Пирамиды Гизы — одни из самых таинственных сооружений истории древнего мира. Вопросы о их назначении до сих пор вызывают жаркие дебаты: это просто захоронения, как считают многие, или же они имеют другое предназначение — возможно, энергетическую станцию или обсерваторию? В процессе экскурсии мы познакомимся с различными гипотезами о строительстве пирамид. Рассмотрим как официально признанные академические теории, так и захватывающие альтернативные версии. Наш гид расскажет, насколько реалистична идея возведения пирамид при помощи песчаных насыпей. Вы увидите на месте и сможете самостоятельно оценить популярность и правдоподобие этой теории. Мы подробно ознакомимся с пирамидами Хеопса, Хефрена, Микерина и с пирамидами их супруг. Посетим Великого Сфинкса и выдающийся Гранитный храм мумификации. Выясним, что собой представляет Сфинкс, и старше ли он пирамид или же появился позже. Отбросим всё, что вам было известно до сегодняшнего дня, потому что в ходе этой экскурсии мы обсудим самые убедительные и логичные из альтернативных теорий. После исследования пирамид мы отправимся в средневековый Каир, где сможем окунуться в неповторимую атмосферу этого города, его историю и культуру.