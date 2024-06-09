Откройте удивительные секреты Пирамид Гизы в нашей увлекательной экскурсии.
Прикоснитесь к древним загадкам и теориям — от официальных академических версий до гипотез о пирамидах как об энергетических установках. С нами вы сможете увидеть великие чудеса древнего Египта под совершенно новым углом!
Прикоснитесь к древним загадкам и теориям — от официальных академических версий до гипотез о пирамидах как об энергетических установках. С нами вы сможете увидеть великие чудеса древнего Египта под совершенно новым углом!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина
- Большой Сфинкс и храм мумификации
- Цитадель Салах-ад-Дина
- Великая мечеть Мухаммеда Али-паши (Алебастровая мечеть)
- На выбор: Коптский квартал, христианский Каир или средневековый Каир (улица Аль-Муиз и рынок Хан эль Халили)
Описание экскурсии
Что вас ждетПирамиды Гизы — одни из самых таинственных сооружений истории древнего мира. Вопросы о их назначении до сих пор вызывают жаркие дебаты: это просто захоронения, как считают многие, или же они имеют другое предназначение — возможно, энергетическую станцию или обсерваторию? В процессе экскурсии мы познакомимся с различными гипотезами о строительстве пирамид. Рассмотрим как официально признанные академические теории, так и захватывающие альтернативные версии. Наш гид расскажет, насколько реалистична идея возведения пирамид при помощи песчаных насыпей. Вы увидите на месте и сможете самостоятельно оценить популярность и правдоподобие этой теории. Мы подробно ознакомимся с пирамидами Хеопса, Хефрена, Микерина и с пирамидами их супруг. Посетим Великого Сфинкса и выдающийся Гранитный храм мумификации. Выясним, что собой представляет Сфинкс, и старше ли он пирамид или же появился позже. Отбросим всё, что вам было известно до сегодняшнего дня, потому что в ходе этой экскурсии мы обсудим самые убедительные и логичные из альтернативных теорий. После исследования пирамид мы отправимся в средневековый Каир, где сможем окунуться в неповторимую атмосферу этого города, его историю и культуру.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина
- Большой Сфинкс и храм мумификации
- Цитадель Салах-ад-Дина
- Великая мечеть Мухаммеда Али-паши (Алебастровая мечеть)
- На выбор: Коптский квартал, христианский Каир или средневековый Каир (улица Аль-Муиз и рынок Хан эль Халили)
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Забираем вас с места вашего нахождения в Каире или гизе. И поедем на интересную экскурсию, где встречаются древнеегипетская цивилизация и средневековый исламский Каир. Наслаждаемся посещением визитной карточки Египта - великие пирамиды: Хеопса, Хефрена, Микерина и Большой Сфинкс
- Потом поедем на крайне города каира, где стоят старые исламские мечети, колоритный каир
- У вас будет посещение двух замечательных объекта из троих по вашему желанию:
- 1 - улица алмоаз и рынок ханильхалили
- 2-Цитадель саладина и алебастровая мечеть мохамеда али
- 3 - коптский квартал и христианский каир
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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