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Столица Египта за один день: пирамиды, Большой музей и Старый город

Погрузиться в историю Каира через его главные символы
Пешее исследование Каира для тех, кто хочет прочувствовать ритм города, а не просто увидеть его из окна автобуса.

За один день вы познакомитесь с великими пирамидами Гизы, сокровищами Большого музея, Цитаделью Салах ад-Дина и древним Коптским кварталом.

Мы будем много ходить, открывать известные места с неожиданной стороны и замечать детали, которые легко упустить.
Столица Египта за один день: пирамиды, Большой музей и Старый город
Столица Египта за один день: пирамиды, Большой музей и Старый город
Столица Египта за один день: пирамиды, Большой музей и Старый город

Описание экскурсии

08:00–11:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы увидите единственное сохранившееся чудо Древнего мира, услышите секреты строительства пирамид и истории последних археологических открытий. Мы объясним, как жили и работали создатели великой цивилизации фараонов

12:00–15:00 — Большой египетский музей. Вы познакомитесь с главными экспозициями музея, включая легендарную коллекцию Тутанхамона, и проследите историю Древнего Египта через его главные сокровища

15:00–16:30 — Цитадель Салах ад-Дина. Мы осмотрим крепость снаружи, увидим панораму Каира и поговорим о роли Цитадели в истории города

16:30–17:30 — обед (по желанию). Вы посетите ресторан, где cможете попробовать блюда традиционной египетской кухни.

18:00–19:30 — Коптский квартал. Вы увидите Висячую церковь и церковь Святого Семейства, а мы расскажем об истории раннего христианства в Египте

19:30–20:00 — Амра ибн аль-Аса, первая мечеть в Африке. В конце поговорим о том, как ислам повлиял на развитие Каира

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер на легковом автомобиле или минивэне (детские кресла – по запросу) и бутилированная вода
  • Дополнительно оплачиваются обед и входные билеты:
    — пирамиды Гизы и Сфинкс — 700 EGP (~$16)
    — Большой египетский музей — 1600 EGP (~$35)
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$85
Дети до 7 лет$30
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бишой
Бишой — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я лицензированный русскоязычный гид-египтолог. Каир — мой родной город, и я знаю его историю, культуру и малоизвестные страницы прошлого не только как профессионал, но и как местный житель. Вместе с командой
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опытных гидов мы с радостью познакомим вас с древними памятниками, расскажем о великих цивилизациях и покажем настоящий Египет во всём его многообразии. Наша цель — сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и наполненным яркими открытиями. Будем рады поделиться с вами красотой и богатым наследием этой удивительной страны!

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