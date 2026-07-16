Пешее исследование Каира для тех, кто хочет прочувствовать ритм города, а не просто увидеть его из окна автобуса. За один день вы познакомитесь с великими пирамидами Гизы, сокровищами Большого музея, Цитаделью Салах ад-Дина и древним Коптским кварталом. Мы будем много ходить, открывать известные места с неожиданной стороны и замечать детали, которые легко упустить.

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Описание экскурсии

08:00–11:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы увидите единственное сохранившееся чудо Древнего мира, услышите секреты строительства пирамид и истории последних археологических открытий. Мы объясним, как жили и работали создатели великой цивилизации фараонов

12:00–15:00 — Большой египетский музей. Вы познакомитесь с главными экспозициями музея, включая легендарную коллекцию Тутанхамона, и проследите историю Древнего Египта через его главные сокровища

15:00–16:30 — Цитадель Салах ад-Дина. Мы осмотрим крепость снаружи, увидим панораму Каира и поговорим о роли Цитадели в истории города

16:30–17:30 — обед (по желанию). Вы посетите ресторан, где cможете попробовать блюда традиционной египетской кухни.

18:00–19:30 — Коптский квартал. Вы увидите Висячую церковь и церковь Святого Семейства, а мы расскажем об истории раннего христианства в Египте

19:30–20:00 — Амра ибн аль-Аса, первая мечеть в Африке. В конце поговорим о том, как ислам повлиял на развитие Каира

Организационные детали