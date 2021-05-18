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Полезная информация о Луксоре

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Местное время в Луксоре
19:4353
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаЛуксор
По-английскиLuxor
Столица регионаЛуксор является столицей региона
Население города422 407 чел.
АэропортЛуксор LXR
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота89 м. от уровня моря

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