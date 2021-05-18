Полезная информация о Луксоре
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Местное время в Луксоре
19:4353
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇬 Египет
|Название города
|Луксор
|По-английски
|Luxor
|Столица региона
|Луксор является столицей региона
|Население города
|422 407 чел.
|Аэропорт
|Луксор LXR
|Часовой пояс
|Africa/Cairo
|Средняя высота
|89 м. от уровня моря
Где находится Луксор на карте
Луксор
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