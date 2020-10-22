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Летим в Луксор

Как добраться до Луксора на самолёте

В Луксоре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Luxor International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Луксора

  1. Луксор LXR
    Luxor International Airport

Самые дешёвые билеты в Луксор из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.10.2020из 🇸🇦Джидды8 3281ч 30м
04.11.2020из 🇪🇬Каира9 514
09.11.2020из 🇪🇸Мадрида10 98524ч 10м (⇵2)
21.01.2021из 🇷🇺Москвы13 36618ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда18 46019ч 40м (⇵1)
21.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга19 40618ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇦Киева19 90739ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇹🇷Стамбула19 99419ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇬🇧Лондона20 03540ч 30м (⇵2)
15.02.2021из 🇦🇹Вены20 16216ч 25м (⇵2)
01.03.2021из 🇪🇬Хургады20 1893ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха20 31225ч 15м (⇵1)
21.01.2021из 🇷🇺Новосибирска23 12857ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇰🇼Кувейт27 71328ч 25м (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Краснодара28 25228ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка57 24237ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Луксора, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Су-Сент-Мари

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Луксора