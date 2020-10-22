Как добраться до Луксора на самолёте
В Луксоре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Luxor International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Луксора
- Луксор LXRLuxor International Airport
Самые дешёвые билеты в Луксор из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|8 328
|1ч 30м
|04.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|9 514
|1ч
|09.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|10 985
|24ч 10м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|13 366
|18ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|18 460
|19ч 40м (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|19 406
|18ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|19 907
|39ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|19 994
|19ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|20 035
|40ч 30м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇦🇹Вены
|20 162
|16ч 25м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇪🇬Хургады
|20 189
|3ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|20 312
|25ч 15м (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|23 128
|57ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|27 713
|28ч 25м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|28 252
|28ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|57 242
|37ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Луксора
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Луксора, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Су-Сент-Мари
- 16.10.202002.12.2020
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