в понедельник и четверг в 05:00

Самый удобный способ съездить в Каир из Шарма. Мы берем на себя организацию вашего путешествия в колоритную египетскую столицу: перелеты, трансферы, покупку входных билетов, обед. 500 км пути до Каира вы преодолеете на самолете всего за 1 час.
Сокровища Каирского музея. Знаменитая золотая маска и украшения Тутанхамона, огромные статуи фараона Аменхотепа III и его супруги Тии, саркофаги, мумии, папирусы, монеты — вы увидите все прославленные экспонаты музея и узнаете больше о древнейшей цивилизации.
Музей-магазин папируса и прогулка по Нилу (по желанию). Вам расскажут о египетской бумаге, а затем вы сможете полюбоваться Каиром с воды. Перед осмотром Пирамид вы пообедаете и отдохнете в ресторанчике.
Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Наконец, вы увидите главные символы и национальное достояние Египта. Наш гид расскажет об особенностях строительства, об истории и тайнах пирамид. В свободное время предлагаем вам осмотреть некрополь, покататься на верблюдах и, конечно, сделать сотни фото-открыток.
Перед вылетом в программе также посещение магазина арабской парфюмерии и натуральных масел.