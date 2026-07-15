в понедельник и четверг в 05:00

Это предложение идеально для тех, кто не готов к утомительной дороге на автобусе. Вместо 8 часов в одну сторону вы за 1 час долетите до Каира. Вы изучите древности Каирского музея и вживую увидите картинки из учебника истории — Пирамиды Гизы и Сфинкса. Узнаете о фараонах и великих тайнах, а также по желанию поплаваете на кораблике по Нилу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Самый удобный способ съездить в Каир из Шарма. Мы берём на себя организацию вашего путешествия в колоритную египетскую столицу: перелёты, трансферы, покупку входных билетов, обед. 500 км пути до Каира вы преодолеете на самолёте всего за 1 час.

Сокровища Каирского музея. Знаменитая золотая маска и украшения Тутанхамона, огромные статуи фараона Аменхотепа III и его супруги Тии, саркофаги, мумии, папирусы, монеты — вы увидите все прославленные экспонаты музея и узнаете больше о древнейшей цивилизации.

Музей-магазин папируса и прогулка по Нилу (по желанию). Вам расскажут о египетской бумаге, а затем вы сможете полюбоваться Каиром с воды. Перед осмотром Пирамид вы пообедаете и отдохнёте в ресторанчике.

Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Наконец, вы увидите главные символы и национальное достояние Египта. Наш гид расскажет об особенностях строительства, об истории и тайнах пирамид. В свободное время предлагаем вам осмотреть некрополь, покататься на верблюдах и, конечно, сделать сотни фото-открыток.

Перед вылетом в программе также посещение магазина арабской парфюмерии и натуральных масел.

Организационные детали

Особенности формата

Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если вы не успели это сделать, то мы поможем оформить визу в день экскурсии перед вылетом

Для бронирования этой экскурсии нужно внести полную оплату напрямую организатору как минимум за 3 дня до её проведения

Трансфер из отеля и в отель, а также переезды по Каиру осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером

Экскурсии в Каире проводит гид из нашей команды

Что включено в стоимость

Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Каир — Шарм-эль-Шейх

Транспортное обслуживание и услуги гида

Обед (шведский стол)

Что не включено в стоимость