в понедельник и четверг в 05:00

Самый удобный способ съездить в Каир из Шарма. Мы берём на себя организацию вашего путешествия в колоритную египетскую столицу: перелёты, трансферы, покупку входных билетов, обед. 500 км пути до Каира вы преодолеете на самолёте всего за 1 час.
Сокровища Каирского музея. Знаменитая золотая маска и украшения Тутанхамона, огромные статуи фараона Аменхотепа III и его супруги Тии, саркофаги, мумии, папирусы, монеты — вы увидите все прославленные экспонаты музея и узнаете больше о древнейшей цивилизации.
Музей-магазин папируса и прогулка по Нилу (по желанию). Вам расскажут о египетской бумаге, а затем вы сможете полюбоваться Каиром с воды. Перед осмотром Пирамид вы пообедаете и отдохнёте в ресторанчике.
Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Наконец, вы увидите главные символы и национальное достояние Египта. Наш гид расскажет об особенностях строительства, об истории и тайнах пирамид. В свободное время предлагаем вам осмотреть некрополь, покататься на верблюдах и, конечно, сделать сотни фото-открыток.
Перед вылетом в программе также посещение магазина арабской парфюмерии и натуральных масел.
Организационные детали
Особенности формата
Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если вы не успели это сделать, то мы поможем оформить визу в день экскурсии перед вылетом
Для бронирования этой экскурсии нужно внести полную оплату напрямую организатору как минимум за 3 дня до её проведения
Трансфер из отеля и в отель, а также переезды по Каиру осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером
Экскурсии в Каире проводит гид из нашей команды
Что включено в стоимость
Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Каир — Шарм-эль-Шейх
Транспортное обслуживание и услуги гида
Обед (шведский стол)
Что не включено в стоимость
Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) — от $15 за чел. — конечная цена зависит от количества участников
Входные билеты в Большой Египетский музей (GEM) — $33 и на плато Пирамид — $15
Напитки во время обеда
ежедневно в 04:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый 12+ с посещением нового музея
$276
Дети до 11 лет с посещением нового музея
$276
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6160 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых читать дальшеуменьшить
был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Дата посещения: 11 июл 2026
После экскурсии хочу оставить отзыв..но стал читать- и написано одно лучше другого!..Поэтому по сути кратко!
Мы бывали в Каире неоднократно и последний раз в прошлом году.
Летали из Шарма на самолете и читать дальшеуменьшить
остались очень недовольны.
Гид совершенно не знал русского..мало общался и не мог ответить нормально ни на один вопрос..Ездили из Хургады в Луксор - та же самая история! Поэтому Наталье сразу было об этом сказано. В итоге.... Начало экскурсии-трансфер в аэропорт. Просторный новый микроавтобус (нас 4 человека) чётко по времени-оценка 5!...
Встреча в Каире...Снова просторный автобус,который не эеономит топливо и не выключает кондиционер во время нашего ожидания!!!
Гида зовут Шериф.
БЕЛИССИМО!!!!!.. настолько грамотный эрудированный человек.. Ответы на все вопросы - от старины до современной жизни Египта! Великолепный собеседник! Душа компании! Чётко чувствующий ваши потребности, вашу усталость или перенасыщенность информацией! Не заискивает, не ерничает- просто открытый вам человек, которого хочется пригласить в гости! Послевкусие после общения с этим великолепным человеком останется надолго! Выбирайте его!!! Завершение экскурсии- трансфер в отель на таком же просторном новом автобусе! Наталья- браво! Шериф-браво!!!! Телефон сохранил и всем ,кому можно буду всячески рекомендовать!!!!!
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А
Александр
На самолёте экскурсия лёгкая и приятная, не надо часами ехать в автобусе. Пирамиды стоит увидеть хотя бы раз каждому, никакие фото и виде не передают их впечатляющий размер. Новый музей читать дальшеуменьшить
красивый, интересный, все лучшие шедевры египетского искусства которые можно посмотреть за один день именно здесь. Организовано все хорошо, скучать некогда, гид рассказывает всю основную информацию и что стоит успеть посмотреть, где сфотографироваться. Впечатления от экскурсии очень положительные.
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Д
Дмитрий
Всем доброго! Покупал путевку заведомо несколько дороже, чем у других источников, и главная причина - содержание программы. Не хотелось бежать галопом через музей, а основательно походить, посмотреть и послушать. Так и читать дальшеуменьшить
вышло - Ахмет просто молодчина, имеет достаточо глубокие познания и на 4+ владеет русским (что большая редкость). Прогулка по Нилу была тягостная, но это неизбежное зло, как я понимаю. Нас, русских, было 2 человека и мы, по факту, получили индивидуальную экскурсию. Гид предложил интересный вариант покупки билетов на проход внутрь пирамиды, в курсе акций и прочих вещей, я рассчитывал изначально на бОльшие траты. В целом все замечательно, оно того стоило.
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Карамова
Вопросов по организации нет, гид прекрасный, все по таймингу Рекомендую
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А
Андрей
Была насыщенная экскурсия, хорошо, что выбрал самолет, а не переезд на автобусе. Сэкономил много времени и сил. В музее гид Валентина (египтянка) раздала наушники, билеты были готовы заранее (раздала в автобусе). читать дальшеуменьшить
Мы зашли в музей одни из первых. Обзорная экскурсия на 1.5 часа, плюс 20 минут свободного времени. Зашли в зал Тутанхамона. Магазин при музее очень дорогой. Далее поехали кататься по Нилу и на обед. Тут все стандартно. И далее отправились на пирамиды. Там провели 2.5 часа. Гид вела рассказ по пути, на входе на плато и во время переезда до первой пирамиды. Далее нас отпустили самим погулять, рассказав, что и где стоит/не стоит посмотреть. После этого собрались и переехали к сфинксу, где гид продолжила свой рассказ. О гиде: говорит быстро, много, на хорошем русском, но пару слов были непонятны. Как человек - она прекрасна. После Гизы отправились в магазин с маслами и папирусом, куда ж без этого))) И уже в 18:00 мы выехали в аэропорт. Экскурсия в целом понравилась, рекомендую.
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K
Kristina
Организация экскурсии на высшем уровне! Мне очень понравилось, что Наталья организовала для клиентов Трипстера мини-группу по цене билета в большой группе. Не стала нас объединять с другими туристами. В Каире нас встретил читать дальшеуменьшить
прекраснейший гид Шериф. Отличный русский язык, чувство юмора, дружелюбность. Думаю, что все остались от него в восторге. Он показал нам даже больше, чем описано в программе. Видно, что гид работают с душой, а не для галочки. Мы - его гости, а не просто туристы. Я приятно удивлена, ожидала от Каира худшего, но определенно мне захотелось вернуться туда снова. Спасибо большое за незабываемые эмоции и памятные фотографии (Шериф еще и очень хороший фотограф/видеограф).
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