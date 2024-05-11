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Туроператоров не было. Информация, полученная нами во время экскурсии превзошла все ожидания: действительно узнали много нового о жизни местных и египтян, а не "сухие факты", Алиса отвечала на все наши вопросы, очень приятная непринужденная беседа получилась. С нами был ребенок 7 лет, никакого дискомфорта не испытали из-за этого. Также хочу отметить транфер - у нас получилась индивидуальная экскурсия для нашей семьи из троих человек, ездили на комфортном авто с водителем. Программа экскурсии отличается от других предложенных похожих вариантов на этом сайте, что однозначно является плюсом, т. к. основные "попсовые" места (например Сохо) можно посетить и самостоятельно.