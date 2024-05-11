Шарм-эль-Шейх глазами его жителей

Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Шарм-эль-Шейх с точки зрения его жителей.

Прогулка по району Хайнур позволит вам почувствовать атмосферу повседневной жизни, посетить местные кафе, пекарни и кальянные.

Визит в мечети Эль-Мустафа и
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Эль-Сахаба, а также коптскую церковь «Всех небожителей» откроет вам религиозное и культурное разнообразие города.

На обзорной площадке вы увидите старинные кварталы и узнаете, как деревушка Офира превратилась в современный Шарм-эль-Шейх. В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида и безалкогольные напитки. Дополнительно оплачивается еда и напитки в кафе. Для посещения мечетей необходима закрытая одежда и платок для женщин. Забронируйте экскурсию и откройте для себя Шарм-эль-Шейх с новой стороны

5
6 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальный взгляд на Шарм-эль-Шейх
  2. 🕌 Посещение главных мечетей
  3. 🎨 Восхитительные росписи коптской церкви
  4. 🚶‍♂️ Прогулка по нетуристическим районам
  5. 📸 Обзорная площадка с видом на старинные кварталы
  6. 🍞 Аутентичные кафе и пекарни
  7. 🕌 Погружение в местные традиции и быт

Что можно увидеть

  • Мечеть Эль-Мустафа
  • Коптская церковь «Всех небожителей»
  • Район Хайнур
  • Мечеть Эль-Сахаба
  • Израильские постройки
  • Обзорная площадка
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мечеть Эль-Мустафа — вторая по величине в Шарм-эль-Шейхе. Находится в районе Хайнур, где проживает местное население.
  • Коптская церковь «Всех небожителей», великолепные росписи которой рассказывают историю создания Мира.
  • Пешая прогулка по району Хайнур. Рассмотрим дома, увидим, как живут местные жители и во что играют на улицах. Заглянем в кафе, пекарни, кофейни и кальянные — почувствуем атмосферу и колорит нетуристического Египта.
  • Мечеть Эль-Сахаба в Старом городе. Эта красавица молода и привлекает своей архитектурой абсолютно каждого.
  • Израильские постройки + обзорная площадка. Вы увидите самые первые здания, с которых началось превращение деревушки Офира в город Шарм-эль-Шейх, и полюбуетесь старинными кварталами с высоты.

Вы узнаете:

  • В чём особенность местных традиций и быта
  • Как в городе сосуществуют несколько религий
  • В каких бухтах самые живописные рифы и лучшие песчаные пляжи
  • Как правильно выбрать район для отдыха, пользоваться местным транспортом

И многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги русскоязычного гида, безалкогольные напитки
  • Дополнительно оплачивается еда и напитки в кафе — по вашему желанию
  • Для посещения мечетей вам нужны закрытая одежда и платок (для женщин)
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

в четверг и субботу в 15:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
1
Е
11 мая 2024
Сегодня посетили экскурсию. Хотим выразить огромную благодарность Алисе за экскурсию. Программа очень насыщенная и интересная, время прошло незаметно, при этом никаких вынужденных остановок на шоппинг как это обычно бывает у
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Туроператоров не было. Информация, полученная нами во время экскурсии превзошла все ожидания: действительно узнали много нового о жизни местных и египтян, а не "сухие факты", Алиса отвечала на все наши вопросы, очень приятная непринужденная беседа получилась. С нами был ребенок 7 лет, никакого дискомфорта не испытали из-за этого. Также хочу отметить транфер - у нас получилась индивидуальная экскурсия для нашей семьи из троих человек, ездили на комфортном авто с водителем. Программа экскурсии отличается от других предложенных похожих вариантов на этом сайте, что однозначно является плюсом, т. к. основные "попсовые" места (например Сохо) можно посетить и самостоятельно.

Екатерина
20 апр 2024
Что может быть желанней в чужой стране, чем дружеская подсказка к ее разгадке и беседа с интересным человеком. После поездки Шарм стал уже чуточку понятнее и есть ощущение, как от
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вечера общения с хорошей подругой и одновременно, как после просмотра передачи "мир наизнанку" (ну почти). Экскурсия не напряжная, позволяет совместить лёгкий шоппинг и слегка пополнить свои знания о Шарме. Алиса доброжелательный собеседник и интересный рассказчик. Спасибо за хороший вечер.

А
17 апр 2024
Экскурсия по городу была просто отличной! Гид был знающим и увлекательным рассказчиком, который показал нам самые интересные места. Мы увидели новые уголки и узнали много интересного о городе. Организация была идеальной, и я получил массу впечатлений. Рекомендую всем!
Экскурсия по городу была просто отличной! Гид был знающим и увлекательным рассказчиком, который показал нам самые
К
12 апр 2024
Шикарная экскурсия с обаятельным гидом Алисой. Продуманный маршрут, без спешки, передвижение на микроавтобусе с кондиционером. Всем было очень комфортно. Алиса погрузила нас в настоящую жизнь египтян, видно, что она гид с большим опытом. Благодарю за организацию!
И
12 апр 2024
Я экскурсией довольна! В Шарм эль Шейхе не первый раз,были до этого на обзорных от отельного гида.
Разница глобальная!
Узнала очень много интересных фактов Спасибо большое за экскурсию! Алиса,вы молодец. у вас завораживающий голос и грамотная речь.
Я экскурсией довольна! В Шарм эль Шейхе не первый раз,были до этого на обзорных от отельного гида.Я экскурсией довольна! В Шарм эль Шейхе не первый раз,были до этого на обзорных от отельного гида.
Е
10 апр 2024
Спасибо огромное за прекрасный день и очень интересную экскурсию. Алиса-замечательный рассказчик, прекрасный язык и глубокие знания о истории Египта. Человек, который любит свою работу, легкий и приятный в общении. У меня был замечательный, незабываемый день. Успехов вам и еще раз спасибо 🍀🍀🍀
Спасибо огромное за прекрасный день и очень интересную экскурсию. Алиса-замечательный рассказчик, прекрасный язык и глубокие знания

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