Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Шарм-эль-Шейх с точки зрения его жителей.
Прогулка по району Хайнур позволит вам почувствовать атмосферу повседневной жизни, посетить местные кафе, пекарни и кальянные.
Визит в мечети Эль-Мустафа и
Прогулка по району Хайнур позволит вам почувствовать атмосферу повседневной жизни, посетить местные кафе, пекарни и кальянные.
Визит в мечети Эль-Мустафа и
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный взгляд на Шарм-эль-Шейх
- 🕌 Посещение главных мечетей
- 🎨 Восхитительные росписи коптской церкви
- 🚶♂️ Прогулка по нетуристическим районам
- 📸 Обзорная площадка с видом на старинные кварталы
- 🍞 Аутентичные кафе и пекарни
- 🕌 Погружение в местные традиции и быт
Что можно увидеть
- Мечеть Эль-Мустафа
- Коптская церковь «Всех небожителей»
- Район Хайнур
- Мечеть Эль-Сахаба
- Израильские постройки
- Обзорная площадка
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мечеть Эль-Мустафа — вторая по величине в Шарм-эль-Шейхе. Находится в районе Хайнур, где проживает местное население.
- Коптская церковь «Всех небожителей», великолепные росписи которой рассказывают историю создания Мира.
- Пешая прогулка по району Хайнур. Рассмотрим дома, увидим, как живут местные жители и во что играют на улицах. Заглянем в кафе, пекарни, кофейни и кальянные — почувствуем атмосферу и колорит нетуристического Египта.
- Мечеть Эль-Сахаба в Старом городе. Эта красавица молода и привлекает своей архитектурой абсолютно каждого.
- Израильские постройки + обзорная площадка. Вы увидите самые первые здания, с которых началось превращение деревушки Офира в город Шарм-эль-Шейх, и полюбуетесь старинными кварталами с высоты.
Вы узнаете:
- В чём особенность местных традиций и быта
- Как в городе сосуществуют несколько религий
- В каких бухтах самые живописные рифы и лучшие песчаные пляжи
- Как правильно выбрать район для отдыха, пользоваться местным транспортом
И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги русскоязычного гида, безалкогольные напитки
- Дополнительно оплачивается еда и напитки в кафе — по вашему желанию
- Для посещения мечетей вам нужны закрытая одежда и платок (для женщин)
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
в четверг и субботу в 15:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Меня зовут Алиса, я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. В Шарме проживаю 11 лет, из них 8 работаю гидом. Экскурсии провожу я и моиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
11 мая 2024
Сегодня посетили экскурсию. Хотим выразить огромную благодарность Алисе за экскурсию. Программа очень насыщенная и интересная, время прошло незаметно, при этом никаких вынужденных остановок на шоппинг как это обычно бывает у
Екатерина
20 апр 2024
Что может быть желанней в чужой стране, чем дружеская подсказка к ее разгадке и беседа с интересным человеком. После поездки Шарм стал уже чуточку понятнее и есть ощущение, как от
А
Андрей
17 апр 2024
Экскурсия по городу была просто отличной! Гид был знающим и увлекательным рассказчиком, который показал нам самые интересные места. Мы увидели новые уголки и узнали много интересного о городе. Организация была идеальной, и я получил массу впечатлений. Рекомендую всем!
К
Кирилл
12 апр 2024
Шикарная экскурсия с обаятельным гидом Алисой. Продуманный маршрут, без спешки, передвижение на микроавтобусе с кондиционером. Всем было очень комфортно. Алиса погрузила нас в настоящую жизнь египтян, видно, что она гид с большим опытом. Благодарю за организацию!
И
Ирина
12 апр 2024
Я экскурсией довольна! В Шарм эль Шейхе не первый раз,были до этого на обзорных от отельного гида.
Разница глобальная!
Узнала очень много интересных фактов Спасибо большое за экскурсию! Алиса,вы молодец. у вас завораживающий голос и грамотная речь.
Разница глобальная!
Узнала очень много интересных фактов Спасибо большое за экскурсию! Алиса,вы молодец. у вас завораживающий голос и грамотная речь.
Е
Елена
10 апр 2024
Спасибо огромное за прекрасный день и очень интересную экскурсию. Алиса-замечательный рассказчик, прекрасный язык и глубокие знания о истории Египта. Человек, который любит свою работу, легкий и приятный в общении. У меня был замечательный, незабываемый день. Успехов вам и еще раз спасибо 🍀🍀🍀
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