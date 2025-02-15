На роскошной яхте в стиле морских разбойников вы отправитесь на Белый остров к заповеднику Рас-Мохаммед — первому национальному парку Египта и очень живописному месту.
Вы узнаете об истории пиратства и значении туризма для здешних мест, по желанию искупаетесь в морских водах и отведаете вкуснейшие блюда.
Вы узнаете об истории пиратства и значении туризма для здешних мест, по желанию искупаетесь в морских водах и отведаете вкуснейшие блюда.
Описание водной прогулки
Утром мы встретим вас у отеля и отвезём в порт — дорога займёт от 15 до 60 минут в зависимости от вашего местонахождения. В порту можно арендовать оборудование для дайвинга и снорклинга.
На пиратской яхте вы отправитесь в путешествие по Красному морю. Капитан сделает две остановки в зонах для плавания в заповеднике Рас-Мохаммед и одну остановку на Белом острове. Если захотите, поныряете и изучите подводный мир.
Вы насладитесь красотами природы, отведаете горячий обед, узнаете имена известных пиратов и разберётесь в мерах по сохранению и защите морской среды.
Организационные детали
- Мы встретим вас у отеля в 7:45–8:30 в зависимости от вашего местоположения. К 16:00 мы вернёмся в порт, а затем отвезём вас обратно в отель
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota, прогулка на яхте, обед (салат, гарнир, два вида мяса или рыбы), безалкогольные напитки без ограничений
Дополнительные расходы (по желанию):
- Дайвинг — $10 за одно погружение 10–15 минут на глубину до 9 м. Необходимо заказать при бронировании экскурсии
- Прокат оборудования для снорклинга: маска — $2, ласты — $3, жилет — $4, термокостюм — $5
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 527 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
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