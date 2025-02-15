Шарм-эль-Шейх: прогулка на пиратской яхте «Барбаросса»

Почувствуйте себя пиратом Красного моря и насладитесь свежим обедом на борту
На роскошной яхте в стиле морских разбойников вы отправитесь на Белый остров к заповеднику Рас-Мохаммед — первому национальному парку Египта и очень живописному месту.

Вы узнаете об истории пиратства и значении туризма для здешних мест, по желанию искупаетесь в морских водах и отведаете вкуснейшие блюда.
Шарм-эль-Шейх: прогулка на пиратской яхте «Барбаросса»
Шарм-эль-Шейх: прогулка на пиратской яхте «Барбаросса»
Шарм-эль-Шейх: прогулка на пиратской яхте «Барбаросса»
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Утром мы встретим вас у отеля и отвезём в порт — дорога займёт от 15 до 60 минут в зависимости от вашего местонахождения. В порту можно арендовать оборудование для дайвинга и снорклинга.

На пиратской яхте вы отправитесь в путешествие по Красному морю. Капитан сделает две остановки в зонах для плавания в заповеднике Рас-Мохаммед и одну остановку на Белом острове. Если захотите, поныряете и изучите подводный мир.

Вы насладитесь красотами природы, отведаете горячий обед, узнаете имена известных пиратов и разберётесь в мерах по сохранению и защите морской среды.

Организационные детали

  • Мы встретим вас у отеля в 7:45–8:30 в зависимости от вашего местоположения. К 16:00 мы вернёмся в порт, а затем отвезём вас обратно в отель
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota, прогулка на яхте, обед (салат, гарнир, два вида мяса или рыбы), безалкогольные напитки без ограничений

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Дайвинг — $10 за одно погружение 10–15 минут на глубину до 9 м. Необходимо заказать при бронировании экскурсии
  • Прокат оборудования для снорклинга: маска — $2, ласты — $3, жилет — $4, термокостюм — $5

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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