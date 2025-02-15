На роскошной яхте в стиле морских разбойников вы отправитесь на Белый остров к заповеднику Рас-Мохаммед — первому национальному парку Египта и очень живописному месту. Вы узнаете об истории пиратства и значении туризма для здешних мест, по желанию искупаетесь в морских водах и отведаете вкуснейшие блюда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание водной прогулки

Утром мы встретим вас у отеля и отвезём в порт — дорога займёт от 15 до 60 минут в зависимости от вашего местонахождения. В порту можно арендовать оборудование для дайвинга и снорклинга.

На пиратской яхте вы отправитесь в путешествие по Красному морю. Капитан сделает две остановки в зонах для плавания в заповеднике Рас-Мохаммед и одну остановку на Белом острове. Если захотите, поныряете и изучите подводный мир.

Вы насладитесь красотами природы, отведаете горячий обед, узнаете имена известных пиратов и разберётесь в мерах по сохранению и защите морской среды.

Организационные детали

Мы встретим вас у отеля в 7:45–8:30 в зависимости от вашего местоположения. К 16:00 мы вернёмся в порт, а затем отвезём вас обратно в отель

С вами буду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota, прогулка на яхте, обед (салат, гарнир, два вида мяса или рыбы), безалкогольные напитки без ограничений

Дополнительные расходы (по желанию):