Экскурсия с ночевкой в кемпинге из Шарм-Эль-Шейха: звёздная ночь в Рас-Мохаммеде
Экскурсия состоит из 2 частей: в первой части вы исследуете природный заповедник Рас-Мохаммед с мангровыми рощами и лучшими местами для снорклинга.
А во второй части проведёте вечер и ночь в уютном чистом кемпинге, слушая шум моря, отдохнёте у костра, вкусно поедите и насладитесь звёздами.
А во второй части проведёте вечер и ночь в уютном чистом кемпинге, слушая шум моря, отдохнёте у костра, вкусно поедите и насладитесь звёздами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Отправляйтесь в путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед и насладитесь ночлегом в уютном кемпинге в бухте Марса Брейка. Здесь вас ожидают прекрасный пляж
- Морская жизнь
- Комфортные палатки
- Вкусная еда и охраняемая территория. Это идеальное место для отдыха и восстановления сил перед продолжением приключения в Египте
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед.
- Добро пожаловать в первый национальный парк Египта, который также является объектом охраны ЮНЕСКО. Здесь, в заповеднике Рас-Мохаммед, вас ожидают удивительные природные чудеса. Густые мангровые заросли, естественные геологические разломы, Солёное озеро и захватывающее побережье Суэцкого залива. Вы также увидите Ворота Аллаха — впечатляющий памятник, воздвигнутый в знак окончания вражды с Израилем.
- Часть вторая: половина дня, ночь и утро в кемпинге.
- По приезде в заповедник Рас-Мохаммед, вас ждет сытный и вкусный обед, включающий блюда национальной кухни, свежую рыбу и мясо, приготовленные на углях. Вы сможете насладиться прохладительными напитками, свежими овощами и фруктами. По желанию, предлагается заняться снорклингом прямо с берега. Одев маску и ласты, вы окунетесь в мир красочных кораллов и разнообразных рыбок.
- По наступлении вечера, бедуин разведет костер, создавая атмосферу теплого и уютного вечера. Вас ожидает вкусный ужин, приготовленный на открытом огне, и уютные палатки для ночлега. Рано утром, вам подадут завтрак, после которого вы сможете отдохнуть и совершить последние заплывы перед возвращением в Шарм-эль-Шейх.
Описание кемпинга:
- В бухте Марса Брейка вас встретит красивый песчаный пляж с пологим заходом в море. Кемпинг расположен в защищенной от ветров зоне, гарантируя комфортный отдых. Вдоль всей бухты простирается яркий коралловый риф, который привлекает крупную рыбу. Во время снорклинга вы сможете встретить наполеонов, скатов, барракуд и даже морских черепах.
- В самом кемпинге вас обслуживает заботливый бедуин, который обеспечивает чистоту и комфорт для гостей. Внутри каждой палатки вас ждет удобное спальное место и чистые спальные комплекты. На территории кемпинга также есть оборудованные душевые и туалеты для вашего удобства. Кемпинг охраняется египетской армией, после 18:00 никого не впускают.
Питание в кемпинге:Вас порадуют вкусные блюда, приготовленные для вас. На обед будут предложены разнообразные салаты, курица, мясо, рыба, рис и макароны. На ужин вы сможете насладиться шашлыком из курицы или говядины, рисом, макаронами, салатами и традиционной кунжутной пастой, известной как тхина. На завтрак вас ожидают яйца, сыры, салат, хлеб, кофе или чай.
Важная информация:
- Мы заберём вас из отеля на комфортабельном минивэне (выезд около 08:00) и после тура привезём обратно. Расстояние от Шарма до заповедника Рас-Мохаммед около 15 км.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Ночёвка в кемпинге
- Транспортные услуги
- Питание, а также пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта
- Что не входит
- Дополнительно оплачиваются только напитки
- Место начала и завершения?
- Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Мы заберём вас из отеля на комфортабельном минивэне (выезд около 08:00) и после тура привезём обратно. Расстояние от Шарма до заповедника Рас-Мохаммед около 15 км.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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