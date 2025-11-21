читать дальше

и не получила никаких сообщений и звонков, ждала и искала машину, спрашивала ресепшен, ближе к 8 организатор мне ответил что они просто уехали. Перенесли на другой день(2.11). В этот день я пришла вовремя 7.15 и мы ездили собирали людей до 10 или дольше, стояли ждали у отелей, и я видела что некоторым писали. Почему со мной так поступили в первый день непонятно, мне пришлось изменить своё расписание, чтобы всё же попасть. На обратном пути меня отвезли последней и я была в отеле 19:30. Каньон у нас был первый чтобы успеть засветло увидеть, идти минут 10, но заложено 40 для остановок для фото. Дальше перед заповедником аренда экипировки для плавания: говорят покупать весь комплект с гидрокостюмом, ластами, маской, жилетом, всё по 5$, если вместе брать то со скидкой 15$. Я взяла только маску, сказала что умею плавать, а денег на всё это не брала. В описании экскурсии не написано что надо всё покупать, а гид говорил что без жилета в воду вообще не пускают. Что странно потому что соленая морская вода выталкивает и держаться на ней очень легко, кроме того все это брать на полчаса заплыва для снорклинга я вообще не видела смысла и не брала. Дальше в заповеднике у нас были верблюды, потом заплыв, очень понравилось, к рифам не приближалась, рыб много разных, плаваю близко, очень впечатляет, вид красивый. Обед курица с овощами, напитки платные. Последние были квадроциклы. После этого повезли якобы в город, на самом деле по городу не гуляли, просто в сувенирный магазин завезли и уехали. Там начались продажи. Отделавшись от покупки ненужных вещей потом ждали на улице машину.

Заповедник прекрасный. Организация не очень. Хотя бы цена не кусается. Фото было немного, выкупила за 10$, в воду с нами фотограф не пошёл из-за плохого самочувствия.