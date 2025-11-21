Мои заказы

Золотой Дахаб за 1 день - из Шарм-эль-Шейха

Квадроциклы, верблюды, снорклинг, прогулка по каньону и бедуинский обед - всё включено
Один день — и целая палитра впечатлений! Поездка в Дахаб — это идеальное сочетание экстрима, релакса и восточной атмосферы.

Вы прокатитесь на квадроцикле по пустыне, неспешно проедетесь на верблюде вдоль залива Акаба, поплаваете с маской среди кораллов Красного моря, прогуляетесь по каньону Эль-Туайлат и пообедаете в бедуинском ресторане. В завершение — прогулка по уютному Дахабу и сувениры на память.
4.9
7 отзывов
Золотой Дахаб за 1 день - из Шарм-эль-Шейха© Мохамед
Золотой Дахаб за 1 день - из Шарм-эль-Шейха© Мохамед
Золотой Дахаб за 1 день - из Шарм-эль-Шейха© Мохамед

Описание водной прогулки

7:00–8:00 — выезд из отелей

9:00–10:00 — инструктаж и сафари на квадроциклах по пустынным просторам и вдоль побережья Красного моря

10:00–11:00 — прогулка на верблюдах вдоль залива Акаба

11:00–14:00 — снорклинг у кораллового рифа

13:30–14:30 — обед в бедуинском ресторане с видом на море

14:30–15:30 — прогулка по каньону Эль-Туайлат и отдых в оазисе с бедуинским чаем

15:30–16:00 — Дахаб: прогулка и шоппинг в аутентичной атмосфере восточного курорта

16:00–16:30 — отправление обратно

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе с кондиционером, катание на квадроциклах, прогулка на верблюде, посещение каньона Эль-Туайлат, обед в кафе у моря
  • Отдельно по желанию оплачивается: аренда маски и трубки для снорклинга — от $3, напитки — от $1
  • Обязательно возьмите с собой паспорт. Также рекомендуем захватить ланч-бокс из отеля
  • Программа 6+
  • Программа и порядок посещения локаций могут меняться в зависимости от сезона, погодных условий и по решению гида
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Мухаммед или просто Муди. С 2015 года я живу и работаю в солнечном Шарм-эль-Шейхе. Моя большая любовь к этому городу и богатый опыт в туризме стали основой моей профессии.
читать дальше

Более десяти лет я сотрудничал с крупнейшими российскими туристическими компаниями в Египте, сопровождая группы и организуя поездки по всей стране. Сегодня я работаю как организатор экскурсий, вкладывая весь свой опыт и душу в каждое путешествие. Вместе с командой профессиональных египетских гидов мы создаём яркие маршруты, наполненные открытием нового, живым общением и настоящими эмоциями. С нами вас ждут море впечатлений, душевная атмосфера и сервис высокого уровня. Поехали открывать Египет глазами человека, который знает его изнутри!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
Анна
Анна
21 ноя 2025
Это потрясающее приключение)
Экскурсия очень насыщенная, интересная, тут и рыбки на рифе и верблюды и квадроциклы, каньон и пески! Столько эмоций, не передать.
Команда которая с нами работала (гид, фотограф и водитель) просто супер! Профессионалы! весёлые, интересно слушать, очень приятные люди).
Отдельное спасибо организатору, с такими людьми одно удовольствие работать.
В
Виктория
20 ноя 2025
Экскурсия хорошая, всего понемногу верблюды квадроциклы каньон, перед снорклингом обязательно говорят купить жилет за 5$ без него не пускают плавать, как оказалось не зря, сначала не хотела покупать но тк
читать дальше

сильное течение и ветер и оч много кораллов рядом, без него тяжелее себя держать над водой, а плыли мы 45 минут и устали, жилет помог, вода прохладная я не стала брать костюм но большинство взяли, слегка под конец плавания подмерзаешь
Каньон очень красивый, квадроциклы мне как человеку который никогда не сидел за рулём первую минуту было сложновато но потом освоилась и ехала без проблем, на квадроциклах катаешься где то 10-15 минут на верблюдах 5 минут, для квадроциклов покупала арафатку 2,5$, гид был заботливый всегда сопровождал все объяснял, ориентировал

Екатерина
Екатерина
6 ноя 2025
В целом всё понравилось в плане самой экскурсии, впечатлений. По организации: в назначенный день (30.10) уехали без меня, я опоздала где-то на пять минут к выходу (вместо 7.15 была 7.20)
читать дальше

и не получила никаких сообщений и звонков, ждала и искала машину, спрашивала ресепшен, ближе к 8 организатор мне ответил что они просто уехали. Перенесли на другой день(2.11). В этот день я пришла вовремя 7.15 и мы ездили собирали людей до 10 или дольше, стояли ждали у отелей, и я видела что некоторым писали. Почему со мной так поступили в первый день непонятно, мне пришлось изменить своё расписание, чтобы всё же попасть. На обратном пути меня отвезли последней и я была в отеле 19:30. Каньон у нас был первый чтобы успеть засветло увидеть, идти минут 10, но заложено 40 для остановок для фото. Дальше перед заповедником аренда экипировки для плавания: говорят покупать весь комплект с гидрокостюмом, ластами, маской, жилетом, всё по 5$, если вместе брать то со скидкой 15$. Я взяла только маску, сказала что умею плавать, а денег на всё это не брала. В описании экскурсии не написано что надо всё покупать, а гид говорил что без жилета в воду вообще не пускают. Что странно потому что соленая морская вода выталкивает и держаться на ней очень легко, кроме того все это брать на полчаса заплыва для снорклинга я вообще не видела смысла и не брала. Дальше в заповеднике у нас были верблюды, потом заплыв, очень понравилось, к рифам не приближалась, рыб много разных, плаваю близко, очень впечатляет, вид красивый. Обед курица с овощами, напитки платные. Последние были квадроциклы. После этого повезли якобы в город, на самом деле по городу не гуляли, просто в сувенирный магазин завезли и уехали. Там начались продажи. Отделавшись от покупки ненужных вещей потом ждали на улице машину.
Заповедник прекрасный. Организация не очень. Хотя бы цена не кусается. Фото было немного, выкупила за 10$, в воду с нами фотограф не пошёл из-за плохого самочувствия.

В целом всё понравилось в плане самой экскурсии, впечатлений. По организации: в назначенный день (30.10) уехалиВ целом всё понравилось в плане самой экскурсии, впечатлений. По организации: в назначенный день (30.10) уехалиВ целом всё понравилось в плане самой экскурсии, впечатлений. По организации: в назначенный день (30.10) уехалиВ целом всё понравилось в плане самой экскурсии, впечатлений. По организации: в назначенный день (30.10) уехалиВ целом всё понравилось в плане самой экскурсии, впечатлений. По организации: в назначенный день (30.10) уехалиВ целом всё понравилось в плане самой экскурсии, впечатлений. По организации: в назначенный день (30.10) уехали
Елена
Елена
29 окт 2025
Экскурсия была в день моего рождения. Буря ярких эмоций. Мы и плавали, и шли на верблюдах, и катались на квадрацкиклах, завернули в Дахаб и на финале были в цветном каньоне. Получили массу удовольствия
Экскурсия была в день моего рождения. Буря ярких эмоций. Мы и плавали, и шли на верблюдах, и катались на квадрацкиклах, завернули в Дахаб и на финале были в цветном каньоне. Получили массу удовольствия
Жанна
Жанна
23 окт 2025
Очень понравилась экскурсия) насыщенная, гид Мухамед замечательный, юморил, поддерживал, помогал, также как и фотограф))) пейзажи великолепные! Все хорошо организовано, рекомендую однозначно!!! И цена скромная для такого набора удовольствий! Кстати, чаевые приветствуются))))
Очень понравилась экскурсия) насыщенная, гид Мухамед замечательный, юморил, поддерживал, помогал, также как и фотограф))) пейзажи великолепные! Все хорошо организовано, рекомендую однозначно!!! И цена скромная для такого набора удовольствий! Кстати, чаевые приветствуются))))
Ю
Юлия
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Мне всё понравилось! А рифы в Дахабе просто бесподобны!!!! Дорога среди гор, каньон - шикарно провела время!
Благодарю организатора и процветания Вам!)
Прекрасная экскурсия! Мне всё понравилось! А рифы в Дахабе просто бесподобны!!!! Дорога среди гор, каньон - шикарно провела время!
Благодарю организатора и процветания Вам!)
О
Ольга
13 окт 2025
Заказывали через сайт экскурсию «Золотой Дахаб». С нами очень быстро связался гид Мохамед и очень подробно все рассказал. Экскурсия была насыщенная и интересная. Все понравилось, рекомендую.

