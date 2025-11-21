Один день — и целая палитра впечатлений! Поездка в Дахаб — это идеальное сочетание экстрима, релакса и восточной атмосферы.
Вы прокатитесь на квадроцикле по пустыне, неспешно проедетесь на верблюде вдоль залива Акаба, поплаваете с маской среди кораллов Красного моря, прогуляетесь по каньону Эль-Туайлат и пообедаете в бедуинском ресторане. В завершение — прогулка по уютному Дахабу и сувениры на память.
Вы прокатитесь на квадроцикле по пустыне, неспешно проедетесь на верблюде вдоль залива Акаба, поплаваете с маской среди кораллов Красного моря, прогуляетесь по каньону Эль-Туайлат и пообедаете в бедуинском ресторане. В завершение — прогулка по уютному Дахабу и сувениры на память.
Описание водной прогулки
7:00–8:00 — выезд из отелей
9:00–10:00 — инструктаж и сафари на квадроциклах по пустынным просторам и вдоль побережья Красного моря
10:00–11:00 — прогулка на верблюдах вдоль залива Акаба
11:00–14:00 — снорклинг у кораллового рифа
13:30–14:30 — обед в бедуинском ресторане с видом на море
14:30–15:30 — прогулка по каньону Эль-Туайлат и отдых в оазисе с бедуинским чаем
15:30–16:00 — Дахаб: прогулка и шоппинг в аутентичной атмосфере восточного курорта
16:00–16:30 — отправление обратно
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе с кондиционером, катание на квадроциклах, прогулка на верблюде, посещение каньона Эль-Туайлат, обед в кафе у моря
- Отдельно по желанию оплачивается: аренда маски и трубки для снорклинга — от $3, напитки — от $1
- Обязательно возьмите с собой паспорт. Также рекомендуем захватить ланч-бокс из отеля
- Программа 6+
- Программа и порядок посещения локаций могут меняться в зависимости от сезона, погодных условий и по решению гида
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Мухаммед или просто Муди. С 2015 года я живу и работаю в солнечном Шарм-эль-Шейхе. Моя большая любовь к этому городу и богатый опыт в туризме стали основой моей профессии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
21 ноя 2025
Это потрясающее приключение)
Экскурсия очень насыщенная, интересная, тут и рыбки на рифе и верблюды и квадроциклы, каньон и пески! Столько эмоций, не передать.
Команда которая с нами работала (гид, фотограф и водитель) просто супер! Профессионалы! весёлые, интересно слушать, очень приятные люди).
Отдельное спасибо организатору, с такими людьми одно удовольствие работать.
Экскурсия очень насыщенная, интересная, тут и рыбки на рифе и верблюды и квадроциклы, каньон и пески! Столько эмоций, не передать.
Команда которая с нами работала (гид, фотограф и водитель) просто супер! Профессионалы! весёлые, интересно слушать, очень приятные люди).
Отдельное спасибо организатору, с такими людьми одно удовольствие работать.
В
Виктория
20 ноя 2025
Экскурсия хорошая, всего понемногу верблюды квадроциклы каньон, перед снорклингом обязательно говорят купить жилет за 5$ без него не пускают плавать, как оказалось не зря, сначала не хотела покупать но тк
Екатерина
6 ноя 2025
В целом всё понравилось в плане самой экскурсии, впечатлений. По организации: в назначенный день (30.10) уехали без меня, я опоздала где-то на пять минут к выходу (вместо 7.15 была 7.20)
Елена
29 окт 2025
Экскурсия была в день моего рождения. Буря ярких эмоций. Мы и плавали, и шли на верблюдах, и катались на квадрацкиклах, завернули в Дахаб и на финале были в цветном каньоне. Получили массу удовольствия
Жанна
23 окт 2025
Очень понравилась экскурсия) насыщенная, гид Мухамед замечательный, юморил, поддерживал, помогал, также как и фотограф))) пейзажи великолепные! Все хорошо организовано, рекомендую однозначно!!! И цена скромная для такого набора удовольствий! Кстати, чаевые приветствуются))))
Ю
Юлия
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Мне всё понравилось! А рифы в Дахабе просто бесподобны!!!! Дорога среди гор, каньон - шикарно провела время!
Благодарю организатора и процветания Вам!)
Благодарю организатора и процветания Вам!)
О
Ольга
13 окт 2025
Заказывали через сайт экскурсию «Золотой Дахаб». С нами очень быстро связался гид Мохамед и очень подробно все рассказал. Экскурсия была насыщенная и интересная. Все понравилось, рекомендую.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
Индивидуальная
до 3 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
Индивидуальная поездка по пустыне на рассвете или закате - за адреналином и нереальными пейзажами
Завтра в 05:00
24 ноя в 05:00
$129 за всё до 3 чел.
-
3%
Водная прогулка
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Увлекательное путешествие к каньону Салама с прогулкой на верблюдах и снорклингом. Откройте для себя красоты Красного моря и наслаждайтесь обедом на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
$38
$39 за человека
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
Почувствовать прилив адреналина от активностей и гармонию после вкусного обеда (в мини-группе)
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
24 ноя в 10:00
$75
$78 за человека