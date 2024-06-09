Каньон Салама известен отвесными скалами из разноцветного песчаника — от белого до ярко-красного, а также узкими проходами и живописными бассейнами с водой. На экскурсии мы с вами познакомимся с этим чудом, которое создала природа. А также покатаемся на верблюдах, изучим подводный мир Красного моря и пообедаем на берегу.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Каньон Салама был сформирован в результате миллионов лет эрозии, вызванной водой и ветром. Мягкий песчаник, из которого он состоит, легко поддаётся разрушению, что привело к образованию глубоких ущелий и отвесных скал. Сейчас это одно из самых популярных мест для туризма. Вдоль русла ручья растут пальмы и акации, которые обеспечивают тень и прохладу. Здесь обитают различные виды птиц, рептилий и мелких млекопитающих. Мы с вами изучим это чудо природы.
Подробная программа
07:30 — трансфер из вашего отеля
11:30 — прибытие в Дахаб
12:30-13:30 — катание на верблюдах вдоль берега моря и на квадроциклах (по желанию)
13:30 — снорклинг
14:30 — обед на берегу моря, отдых
15:30 — переезд к каньону на джипах, прогулка
17:30 — выезд в Шарм-эль-Шейх
19:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- О геологическом формировании каньона Салама, а также растениях и животных, которых можно в нём встретить
- Об истории и культуре региона, в том числе и племенах бедуинов, которые традиционно населяли эту территорию
- О значении каньона Салама для местного населения и туризма
- О мерах по сохранению, принимаемых для защиты каньона и его уникальной экосистемы
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Toyota. Дорога в одну сторону занимает около часа.
- В стоимость включено: трансфер туда-обратно и по Дахабу, катание на верблюдах, снорклинг с инструктором, обед
- Отдельно по желанию оплачивается снаряжение для снорклинга (маска, ласты, жилет) — $5-7, катание на квадроциклах — $10, напитки
- Программа подходит участникам всех возрастов
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 92 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
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