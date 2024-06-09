Каньон Салама известен отвесными скалами из разноцветного песчаника — от белого до ярко-красного, а также узкими проходами и живописными бассейнами с водой. На экскурсии мы с вами познакомимся с этим чудом, которое создала природа. А также покатаемся на верблюдах, изучим подводный мир Красного моря и пообедаем на берегу.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каньон Салама был сформирован в результате миллионов лет эрозии, вызванной водой и ветром. Мягкий песчаник, из которого он состоит, легко поддаётся разрушению, что привело к образованию глубоких ущелий и отвесных скал. Сейчас это одно из самых популярных мест для туризма. Вдоль русла ручья растут пальмы и акации, которые обеспечивают тень и прохладу. Здесь обитают различные виды птиц, рептилий и мелких млекопитающих. Мы с вами изучим это чудо природы.

Подробная программа

07:30 — трансфер из вашего отеля

11:30 — прибытие в Дахаб

12:30-13:30 — катание на верблюдах вдоль берега моря и на квадроциклах (по желанию)

13:30 — снорклинг

14:30 — обед на берегу моря, отдых

15:30 — переезд к каньону на джипах, прогулка

17:30 — выезд в Шарм-эль-Шейх

19:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

О геологическом формировании каньона Салама, а также растениях и животных, которых можно в нём встретить

Об истории и культуре региона, в том числе и племенах бедуинов, которые традиционно населяли эту территорию

О значении каньона Салама для местного населения и туризма

О мерах по сохранению, принимаемых для защиты каньона и его уникальной экосистемы

Организационные детали