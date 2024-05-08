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Квест
2 часа
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€45 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlona8 мая 2024Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
- OOlga31 марта 2024Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
- ССветлана28 октября 2023С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
- ЕЕкатерина1 марта 2019Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Игры»
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Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
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