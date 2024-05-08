Игры – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Таллине на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
63 отзыва
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Квест «Исчезающий Таллин»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
🚶 Пешая
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
45 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Детский квест «Стражи Старого Таллина»
  2. Квест «Исчезающий Таллин»
  3. Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 75. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Игры», 64 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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