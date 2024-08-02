Экскурсии со скидкой в Таллине до 19%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Таллине на русском языке, цены от €48, скидки до 19%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Романтическая прогулка по Таллину
Пешая
скидка
5%
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
8 янв в 10:00
9 янв в 10:00
6057 за всё до 5 чел.
Путешествие в замок Раквере
На машине
скидка
15%
1 отзыв
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 09:00
8 янв в 09:00
350298 за всё до 4 чел.
В гости к зимующим птицам Таллина
Пешая
скидка
19%
2 часа
Индивидуальная
В гости к зимующим птицам Таллина
Погрузитесь в мир зимующих птиц Таллина, наблюдая за их жизнью в лесу. Узнайте интересные факты о пернатых и насладитесь природой
Начало: В жилом квартале Rehe
8 янв в 12:00
10 янв в 10:00
от 5948 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    2 августа 2024
    Романтическая прогулка по Таллину
    Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно благодаря его эрудиции и
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    таланту рассказчика Старый город стал для меня живым и настоящим. Таллинн (а до 1919 года имел другое красивое название - Ревель) - город старинных башен и флюгеров, церквей, запутанных узких улочек с живописными двориками, в которых время остановилось, а за каждым поворотом необыкновенные истории и трогательные грустные легенды. Про любовь Марты и Германа, которые превратились в каменные башни, а их призраки как будто так и бегут друг к другу по той же улице между башнями. Про то, как царь Пётр пил вино с купцами Черноголовыми (сохранился их дом). Про норвежского короля Олафа, в честь которого назвали Церковь Св. Олафа с самой высокой башней города (124 м). Здесь, в старом городе останавливался Достоевский, когда навещал своего брата. В Таллинне читал свои стихи поэт Игорь Северянин, когда бежал из Советской России в Эстонию, здесь, кстати, он познакомился с Буниным. В Таллинне жил Довлатов, а лет 10 назад здесь же был снят фильм по его сборнику новелл "Компромисс". Вообще в Старом городе снимали множество фильмов, например,"Легенда о Тиле","Безымянная звезда","Мой младший брат" (по ранней повести Аксенова "Звездный билет", кстати, я впервые увидела Таллинн именно в этом фильме). Я увидела знаковые места - монастырь Доминиканцев, Ратушную площадь и Домский собор, православную церковь Николая Чудотворца, католический собор Петра и Павла и многое другое. Ещё рядом с Ратушной площадью есть самое старое кафе, где изготавливают и продают марципаны. Так много я узнала, благодаря этой экскурсии по Старому городу. Теперь очень хочется вернуться в Таллинн снова, уже с семьей, снова пройтись по его узким улочкам с новой экскурсией у Романа. Огромное спасибо этому отличному гиду! С удовольствием рекомендую.

    Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно
  • Л
    Лариса
    13 июля 2024
    Романтическая прогулка по Таллину
    Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию! Отвечал на все вопросы,
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    сориентировал по транспорту- я не знаю города. За это отдельное спасибо! Ну и конечно провел замечательную экскурсию по старому Таллину) Показал все знаковые места, интересно рассказал об истории города, возникновении названий. Обратил моё внимание на мелкие но очень интересные детали, которые самим просто невозможно заметить. Экскурсия проходила в спокойном комфортном темпе. Большое спасибо Роману за новые интересные знания и позитивное настроение!!

    Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию!Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию!Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию!
  • А
    Алекс
    18 августа 2022
    Романтическая прогулка по Таллину
    Роман позволил забыть о том, что Таллин - столичный и древний город, и познакомил нас с душой города, душой его
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    жителей и гостей, с их интересами и образом жизни, рассказал о фактах, о которых ни в какой энциклопедии ничего не найти. Ужасно интересно и увлекательно. Спасибо и до следующего раза!

  • с
    сергей
    9 марта 2020
    Путешествие в замок Раквере
    экскурсии отличные, Роман замечательный гид. очень приятный в общении человек. надо только быть готовым много ходить. у нас получалось около 16000 шагов в день. так что было здорово и позанавательно. Сергей, Ирина

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Скидки»

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  3. В гости к зимующим птицам Таллина
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  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Ратушная аптека
  7. Здание Большой гильдии
  8. Ратушная площадь
  9. Собор Александра Невского
  10. Таллинская городская стена
Сколько стоит экскурсия по Таллину в январе 2025
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