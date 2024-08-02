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5%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
8 янв в 10:00
9 янв в 10:00
60€57 за всё до 5 чел.
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15%
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в замок Раквере
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Завтра в 09:00
8 янв в 09:00
350€298 за всё до 4 чел.
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19%
2 часа
Индивидуальная
В гости к зимующим птицам Таллина
Погрузитесь в мир зимующих птиц Таллина, наблюдая за их жизнью в лесу. Узнайте интересные факты о пернатых и насладитесь природой
Начало: В жилом квартале Rehe
8 янв в 12:00
10 янв в 10:00
от 59€48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина2 августа 2024Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно благодаря его эрудиции и
- ЛЛариса13 июля 2024Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию! Отвечал на все вопросы,
- ААлекс18 августа 2022Роман позволил забыть о том, что Таллин - столичный и древний город, и познакомил нас с душой города, душой его
- ссергей9 марта 2020экскурсии отличные, Роман замечательный гид. очень приятный в общении человек. надо только быть готовым много ходить. у нас получалось около 16000 шагов в день. так что было здорово и позанавательно. Сергей, Ирина
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Скидки»
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