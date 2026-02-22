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до 3 чел.
Выгодный трансфер в Таллине
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Завтра в 04:00
3 июл в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из/в аэропорта Таллина
Начало: По договоренности
«Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера»
€26.50 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Машина была очень чистая. Водитель точно по времени приехал и оказался очень дружелюбным. Ездил аккуратно, было комфортно. В общем поездка получилась просто отличной!
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Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию.
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Всего 2 отзыва в Таллине в категории "Трансфер"
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Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Трансфер»
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Сейчас в Таллине в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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