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Трансфер в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Выгодный трансфер в Таллине
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Таллине
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Завтра в 04:00
3 июл в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Трансфер из/в аэропорта Таллина
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из/в аэропорта Таллина
Начало: По договоренности
«Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера»
€26.50 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Выгодный трансфер в Таллине
Машина была очень чистая. Водитель точно по времени приехал и оказался очень дружелюбным. Ездил аккуратно, было комфортно. В общем поездка получилась просто отличной!
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Сергей
История и культура Эстонии
Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию.
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Всего 2 отзыва в Таллине в категории "Трансфер"

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Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Выгодный трансфер в Таллине;
  2. Трансфер из/в аэропорта Таллина.
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ратуша;
  2. Старый город;
  3. Домский собор;
  4. Кадриорг;
  5. Музей Леннусадам;
  6. Таллинская городская стена;
  7. Вируские ворота;
  8. Морской музей;
  9. Ратушная площадь;
  10. Ратушная аптека.
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июле 2026
Сейчас в Таллине в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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