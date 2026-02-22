Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 30 минут 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Таллине Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт «Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера» €25 за всё до 3 чел. 1 час Индивидуальная до 4 чел. Трансфер из/в аэропорта Таллина Начало: По договоренности «Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера» €26.50 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Таллина Последние отзывы на экскурсии М Мария Выгодный трансфер в Таллине Машина была очень чистая. Водитель точно по времени приехал и оказался очень дружелюбным. Ездил аккуратно, было комфортно. В общем поездка получилась просто отличной! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Сергей История и культура Эстонии Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 2 отзыва в Таллине в категории "Трансфер" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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