1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Открыть красоту и очарование Новой Аквитании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Посетить два шато в легендарном крае виноградников и изысканного вина
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 марта 2024Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
- ММарта23 января 2024Лейсан не просто настоящий профессионал, как экскурсовод, но и дипломированный специалист в деле производства вина! Очень интересная поездка, которая была построена с учетом наших пожеланий и интересов.
- ССветлана23 ноября 2023Супер экскурсия!!!!! Супер экскурсовод, спасибо Лейсан!!!!!! Влюбили нас с вино и винодельни Бордо, открыли для себя много нового, интересного в виноделии!!!
- ООльга11 ноября 2023Это был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памяти. Огромное спасибо прекрасной Лейсан,
- ВВадим3 октября 2023С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
- aaleksei13 сентября 2023Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
- AAnastasia30 августа 2023Понравилось, Жанна подготовила маршрут с учетом наших предпочтений, очень увлекательно рассказывала о виноделии. Когда вернёмся в Бордо, обязательно снова поедем с Жанной по другим маршрутам.
- ААлександр3 марта 2023Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
- eeduards14 сентября 2019Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
- kkirill14 сентября 2019Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц! Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
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