Е Елена Экскурсия на винодельни Медока читать дальше Лейсан очень приятный человек и профессиональный гид со знанием дела, очень хорошо ориентируется в бордосских винах и не только, даёт ценные советы. Тур по очень красивым местам и шато, мне очень понравился, всем рекомендую Обязательно еще вернусь! Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.

М Марта Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона Лейсан не просто настоящий профессионал, как экскурсовод, но и дипломированный специалист в деле производства вина! Очень интересная поездка, которая была построена с учетом наших пожеланий и интересов.

С Светлана Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона Супер экскурсия!!!!! Супер экскурсовод, спасибо Лейсан!!!!!! Влюбили нас с вино и винодельни Бордо, открыли для себя много нового, интересного в виноделии!!!

О Ольга Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона читать дальше она показала такие Шато о существовании которых и подумать не могла. Мы обязательно вернёмся и совершенно точно отправимся с Лейсан за новыми эмоциями, посетим другие Шато 🙌🏻❤️ Это был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памяти. Огромное спасибо прекрасной Лейсан,

В Вадим Винный тур в Медок С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!

a aleksei Винный тур в Медок читать дальше остановился на индивидуальной экскурсии с Жанной, мы - двое взрослых и ребенок около 4 лет. Мы провели время интересно, комфортно, было красиво и вкусно, а атмосфера - легкой. Очень понравилось, как Жанна рассказывала историю региона, технологию изготовления вин и даже просто о жизни во Франции. Однозначно, рекомендуем! Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор

A Anastasia Винный тур в Медок Понравилось, Жанна подготовила маршрут с учетом наших предпочтений, очень увлекательно рассказывала о виноделии. Когда вернёмся в Бордо, обязательно снова поедем с Жанной по другим маршрутам.

А Александр Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!

e eduards Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!