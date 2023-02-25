Остров Ситэ сравнивают с кораблём, завязшем в тине и отнесенным ближе к середине Сены.
Ещё его называют головой, сердцем и хребтом Парижа, ведь это географический и исторический центр города. Именно здесь
Ещё его называют головой, сердцем и хребтом Парижа, ведь это географический и исторический центр города. Именно здесь
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы начнем прогулку у Нового моста. Я расскажу вам, чем этот мост заслужил свое название, почему его хотели окрестить «Мостом Плача» и чем он отличался от своих современников — других городских мостов. Отсюда открывается прекрасный вид на берега Сены, вдали видна знаменитая Эйфелева башня, а также бывший королевский дворец Лувр и другие не менее известные достопримечательности.
- Далее на нашем пути — статуя самого любвеобильного короля Франции — Генриха IV, которая, как недавно выяснили реставраторы, скрывала в себе некоторые сюрпризы… Здесь мы вспомним о событиях Варфоломеевской ночи и поймем значение фразы «Париж стоит мессы!».
- В сквере Вер-Галан поговорим о самом могущественном рыцарском ордене, магистр которого, как считали, наслал проклятие на королевскую династию.
- На уютной треугольной площади Дофина я познакомлю вас с её историей и покажу дом, в котором жил знаменитый шансонье 20 века — Ив Монтан.
- Совсем рядом находятся Дворец Правосудия и бывший королевский дворец Консьержери, одно время выполнявший функции тюрьмы. Именно здесь перед казнью содержалась в заточении королева Мария-Антуанетта. Об условиях её содержания в Консьержери, а также о других узниках зловещей тюрьмы вы узнаете из моего рассказа.
- Одна из башен Консьержери была местом страшных пыток, а на другой до сих пор находятся первые в Париже городские часы, которые недавно отреставрировали и теперь они предстают перед взглядом путешественников во всей своей красе!
- Мы полюбуемся видом на башни с Моста Менял, который упоминается в романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» и в средние века, как и прочие мосты, был одним из самых оживленных мест в городе.
- Затем мы пройдем к часовне Сент-Шапель, в которой до революции хранилась главная христианская реликвия — Терновый Венец Иисуса Христа. Сейчас он находится в соборе Парижской Богоматери.
- Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери, — одна из самых посещаемых достопримечательностей Парижа и, как и ранее, это действующий храм. Это один из первых соборов мира, построенных в готическом стиле. Все формы и линии собора, каждая его статуя и деталь — это зашифрованное послание. Недаром его называли книгой в камне. Об истории строительства собора, разрушениях революционного периода, о реставрации вы узнаете во время экскурсии.
- Отель-Дьё, или Божий Дом — старейшая и в когда-то единственная больница города. Правда, условия, в которых содержались пациенты Отель-Дьё в Средние века, не могли бы присниться нам даже в страшном сне.
- Мы продолжим прогулку в сети маленьких, уютных и немного запутанных улочек, дающих представление о том, как выглядел город много веков назад. Здесь вы увидите, где проходила первая крепостная стена города, и узнаете, как и почему Париж изменил свой облик в середине 19 века.
Помимо этого в нашей программе:
- история кровавого парикмахера-убийцы с улицы Мармузе
- самое сильное наводнение в Париже
- разбойник Картуш: миф о парижском «робин гуде»
- неудавшийся побег королевы из тюрьмы, получивший название «дело о гвоздике»
- врач Гильотен: почему орудие казни — гильотина — носит имя добродетельного гражданина
- необычная свадьба в Нотр-Дам де Пари или «жених за порогом»
- какая связь между наследником французского престола и дельфином
- легенда о влюбленных голубках с улицы Коломб и многое другое
С острова Ситэ открывается прекрасный вид на берега Сены и хорошо видны Эйфелева башня, музей Орсэ, Лувр, площадь Шатле, башня Сен-Жак, Городская Ратуша, Гревская площадь, которыми мы полюбуемся издалека и узнаем самые интересные факты из их истории. Это поможет вам понять расположение достопримечательностей, сориентироваться в городе и определиться с маршрутом самостоятельных прогулок.
Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить Париж давних времен, а погружение в прошлое было наиболее полным.
Кому подойдет экскурсия
Взрослым и детям до 12 лет.
Организационные детали
- Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка – подробности можно уточнить в переписке
- Для более подробного знакомства с собором Парижской Богоматери вы можете забронировать мою экскурсию «Нотр-Дам де Пари — cимфония в камне»
Как проходит экскурсия
- В программу экскурсии не входит посещение музея Консьержери и часовни Сент-Шапель. Вы сможете посетить их самостоятельно после окончания экскурсии. Информация о графике работы музеев и стоимости входных билетов — по запросу.
- Собор Нотр-Дам де Пари закрыт для посещения на неопределённый срок до окончания восстановительных работ
- Мы успеем осмотреть заявленные в программе достопримечательности, если будем поддерживать заданный мною темп прогулки и не будем останавливаться на кофе-паузы и приобретение сувениров. В противном случае маршрут может быть сокращен.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€47
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Pont Neuf
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 1739 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «… никогда не кончается, и каждый, ктоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 52 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
25 фев 2023
Первый раз, когда экскурсия прошла так, что вроде и все хорошо, и по программе, но вот как то скучно. Хороший гид, педантичный, аккуратный, вежливый, вот все хорошо. И истории вроде
K
Kseniia
23 ноя 2022
Мария прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия по острову Ситэ
В
Виктория
28 сен 2022
Мы много и часто путешествуем, всегда заказываем несколько экскурсии, поэтому с экскурсоводами опыт имеем. В этот раз Мария нас удивила и огромным количеством знаний и фактов, и умением красиво и
Н
Никита
20 сен 2022
Мария отличный гид. Рассказывает всё с искрой в глазах, никаких сухих фактов, а лишь интересные и захватывающие истории. Человек влюбленный в свою работу, а это очень важно для гида. Всё было супер.
P.S. Порекомендовала нам пару отличных ресторанов в Париже, было очень вкусно и атмосферно.
P.S. Порекомендовала нам пару отличных ресторанов в Париже, было очень вкусно и атмосферно.
Анна
8 июня 2022
Экскурсия отличная, всё очень понравилось!
A
Anna
17 янв 2022
Незабываемая экскурсия с Марией по острову Ситэ. Интересный маршрут. Рекомендую всем любителям истории Парижа.
М
Мила
17 ноя 2021
Спасибо, Мария, за отличную экскурсию по Ситэ! Мы много узнали о тех местах, о которых, казалось уже знали достаточно. Спасибо за то, что вы, не жалея своего времени, искали для
Л
Лариса
4 ноя 2021
Сегодня побывали на экскурсии и остались под большим впечатлением! Мы в городе первый раз и нам очень повезло, что наше первое знакомство с Парижем нам провела Мария! Очень понравился подход
О
Оксана
5 сен 2021
Были на экскурсии всей семьей с двумя детьми, Мария заинтересовала своим рассказом и их, не говоря про взрослых. Время пролетело незаметно. Темп экскурсии и подача материала спланирован и подготовлен. Мария ответила на все дополнительные вопросы обстоятельно и аргументировано.
Отдельно отмечу пунктуальность.
С удовольствием воспользуюсь ее услугами в следующий раз и, без сомнения, порекомендую знакомым и друзьям.
Отдельно отмечу пунктуальность.
С удовольствием воспользуюсь ее услугами в следующий раз и, без сомнения, порекомендую знакомым и друзьям.
A
Alla
5 авг 2021
Большое спасибо Марии за экскурсию. Остались очень довольны, Мария отлично подала материал, очень много интересных фактов. Очень доброжелательна и отзывчива. . 2,5 часа прошли незаметно, хотелось и дальше наслаждаться неспешной прогулкой и информацией. Ещё раз спасибо.
И
Игорь
8 дек 2019
Экскурсия с гидом Мария оказалась самым ярким и запоминающимся мероприятием в Париже. К моему удивлению, был не только устный грамотный и корректный рассказ об истории и архитектуре, но и демонстрации дополнительных материалов-схем, рисунков, фотографий, которые Мария подготовила заранее. Очень рекомендую.
Е
Елена
29 ноя 2019
Спасибо Марии за интересную и увлекательную экскурсию. Узнали много нового и необычного.
Андрей
24 апр 2019
Мария безусловно профессионал. Экскурсия детально подготовлена, с репродукциями зданий и действующих персонажей, по настоящему авторская. Конечно, в связи с пожаром, не хватает осмотра Нотр-Дама как главной «жемчужины» Ситэ. Тем не менее мы получили большое удовольствие, узнав много интересных моментов из истории Франции.
Ю
Юлия
21 апр 2019
Было очень приятно провести время на экскурсии вместе с Марией. Она познакомила нас с архитектурой города, рассказывала интересные факты об истории Парижа. Вместе с ней мы побывали в прекрасном Нотр-Дам—де
L
Lyudmila
24 мар 2019
Мария заслуживает наилучших отзывов, отлично знает материал, очень хорошо подготовлена, нам понравилась возможность сравнить современный остров Сите с фотографиями реконструкции исторического Парижа, подготовленными Экскурсоводом. Задавали много вопросов, у Марии всегда
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