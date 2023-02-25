Остров Ситэ сравнивают с кораблём, завязшем в тине и отнесенным ближе к середине Сены.Ещё его называют головой, сердцем и хребтом Парижа, ведь это географический и исторический центр города. Именно здесь

в 3 веке до н. э. обосновалось одно из кельтских племен – паризии, название которого видоизменилось и дало имя городу – Париж. В эпоху римского завоевания здесь был построен дворец наместника римского императора и языческий храм Юпитера. В Средние века на Ситэ находился дворец короля Франции, высшая судебная инстанция, главный собор города. Достопримечательности Ситэ – как элементы мозаики, относящиеся к разным эпохам, и я помогу вам собрать эти разрозненные фрагменты воедино.

за 1-2 человека или €47 за человека, если вас больше

от €107 за 1-2 человека или €47 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы начнем прогулку у Нового моста. Я расскажу вам, чем этот мост заслужил свое название, почему его хотели окрестить «Мостом Плача» и чем он отличался от своих современников — других городских мостов. Отсюда открывается прекрасный вид на берега Сены, вдали видна знаменитая Эйфелева башня, а также бывший королевский дворец Лувр и другие не менее известные достопримечательности.

Далее на нашем пути — статуя самого любвеобильного короля Франции — Генриха IV, которая, как недавно выяснили реставраторы, скрывала в себе некоторые сюрпризы… Здесь мы вспомним о событиях Варфоломеевской ночи и поймем значение фразы «Париж стоит мессы!».

В сквере Вер-Галан поговорим о самом могущественном рыцарском ордене, магистр которого, как считали, наслал проклятие на королевскую династию.

На уютной треугольной площади Дофина я познакомлю вас с её историей и покажу дом, в котором жил знаменитый шансонье 20 века — Ив Монтан.

Совсем рядом находятся Дворец Правосудия и бывший королевский дворец Консьержери, одно время выполнявший функции тюрьмы. Именно здесь перед казнью содержалась в заточении королева Мария-Антуанетта. Об условиях её содержания в Консьержери, а также о других узниках зловещей тюрьмы вы узнаете из моего рассказа.

Одна из башен Консьержери была местом страшных пыток, а на другой до сих пор находятся первые в Париже городские часы, которые недавно отреставрировали и теперь они предстают перед взглядом путешественников во всей своей красе!

Мы полюбуемся видом на башни с Моста Менял, который упоминается в романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» и в средние века, как и прочие мосты, был одним из самых оживленных мест в городе.

Затем мы пройдем к часовне Сент-Шапель, в которой до революции хранилась главная христианская реликвия — Терновый Венец Иисуса Христа. Сейчас он находится в соборе Парижской Богоматери.

Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери, — одна из самых посещаемых достопримечательностей Парижа и, как и ранее, это действующий храм. Это один из первых соборов мира, построенных в готическом стиле. Все формы и линии собора, каждая его статуя и деталь — это зашифрованное послание. Недаром его называли книгой в камне. Об истории строительства собора, разрушениях революционного периода, о реставрации вы узнаете во время экскурсии.

Отель-Дьё, или Божий Дом — старейшая и в когда-то единственная больница города. Правда, условия, в которых содержались пациенты Отель-Дьё в Средние века, не могли бы присниться нам даже в страшном сне.

Мы продолжим прогулку в сети маленьких, уютных и немного запутанных улочек, дающих представление о том, как выглядел город много веков назад. Здесь вы увидите, где проходила первая крепостная стена города, и узнаете, как и почему Париж изменил свой облик в середине 19 века.

Помимо этого в нашей программе:

история кровавого парикмахера-убийцы с улицы Мармузе

самое сильное наводнение в Париже

разбойник Картуш: миф о парижском «робин гуде»

неудавшийся побег королевы из тюрьмы, получивший название «дело о гвоздике»

врач Гильотен: почему орудие казни — гильотина — носит имя добродетельного гражданина

необычная свадьба в Нотр-Дам де Пари или «жених за порогом»

какая связь между наследником французского престола и дельфином

легенда о влюбленных голубках с улицы Коломб и многое другое

С острова Ситэ открывается прекрасный вид на берега Сены и хорошо видны Эйфелева башня, музей Орсэ, Лувр, площадь Шатле, башня Сен-Жак, Городская Ратуша, Гревская площадь, которыми мы полюбуемся издалека и узнаем самые интересные факты из их истории. Это поможет вам понять расположение достопримечательностей, сориентироваться в городе и определиться с маршрутом самостоятельных прогулок.

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить Париж давних времен, а погружение в прошлое было наиболее полным.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям до 12 лет.

Организационные детали

Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка – подробности можно уточнить в переписке

Для более подробного знакомства с собором Парижской Богоматери вы можете забронировать мою экскурсию «Нотр-Дам де Пари — cимфония в камне»

Как проходит экскурсия