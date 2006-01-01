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Билет в Центр Помпиду без очереди

5
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Парижа
Посетите одну из главных достопримечательностей 🏛️ Парижа – музей 🖼 современного искусства Помпиду или Бобур.

Обычно в культурный центр стоят большие очереди.

Люди находятся в них по 2-4 часа.

Если вы хотите этого избежать, то купите билет 🎫 заблаговременно.

С ним вы сразу же пройдёте внутрь и не потеряете своё драгоценное время.
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  • €15.5 за экскурсию

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Билет в Центр Помпиду без очереди
Билет в Центр Помпиду без очереди

Что вы увидите

  • Центр Помпиду
Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду — культурный центр в квартале Бобур 4-го округа Парижа между кварталами Ле-Аль и Маре. Деятельность центра посвящена изучению и поддержке современного искусства и искусства XX века в различных его проявлениях (изобразительныe искусства, танец 💃, музыка и пр. )
Центр является третьей по посещаемости культурной достопримечательностью 🏛️ во Франции после Лувра и Эйфелевой башни. В 2006 году музей 🖼 посетило 6, 6 миллионов человек. Центр Помпиду включает в себя парижский Музей современного искусства, большую библиотеку, концертные и выставочные залы, Институт исследования и координации акустики и музыки. Обширную площадь перед Центром Помпиду облюбовали художники, бродячие артисты, музыканты и циркачи. Справа от Центра Помпиду небольшую площадь Стравинского украшает одноимённый экстравагантный фонтан ⛲ в музей стоит очередь, поэтому лучше позаботиться о билете заблаговременно.
Забрать оригинал билета можно по адресу в пункте для клиентов, который находится в магазине Kam’s, Avenue Opera, 6 с понедельника по пятницу в рабочее время.
Возможна доставка билетов в отель 🏨 за доп. оплату (укажите это в сообщении)
До 18 лет вход бесплатный.
Что входит
  • входной билет
  • С крыши здания открывается впечатляющая панорама. Вход на крышу включен
Что не входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Rue Beaubourg, 75004 Paris (Париж)п
Билет в Центр Помпиду без очереди
Билет в Центр Помпиду без очереди
Билет в Центр Помпиду без очереди
Билет в Центр Помпиду без очереди

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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