Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду — культурный центр в квартале Бобур 4-го округа Парижа между кварталами Ле-Аль и Маре. Деятельность центра посвящена изучению и поддержке современного искусства и искусства XX века в различных его проявлениях (изобразительныe искусства, танец 💃, музыка и пр. )

Центр является третьей по посещаемости культурной достопримечательностью 🏛️ во Франции после Лувра и Эйфелевой башни. В 2006 году музей 🖼 посетило 6, 6 миллионов человек. Центр Помпиду включает в себя парижский Музей современного искусства, большую библиотеку, концертные и выставочные залы, Институт исследования и координации акустики и музыки. Обширную площадь перед Центром Помпиду облюбовали художники, бродячие артисты, музыканты и циркачи. Справа от Центра Помпиду небольшую площадь Стравинского украшает одноимённый экстравагантный фонтан ⛲ в музей стоит очередь, поэтому лучше позаботиться о билете заблаговременно.

Забрать оригинал билета можно по адресу в пункте для клиентов, который находится в магазине Kam’s, Avenue Opera, 6 с понедельника по пятницу в рабочее время.

Возможна доставка билетов в отель 🏨 за доп. оплату (укажите это в сообщении)

До 18 лет вход бесплатный.