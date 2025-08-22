Мои заказы

От Морского вокзала – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Париже на русском языке
Часовой круиз «Огни Парижа»
Круизы
1 час
22 отзыва
Билет на борт
Часовой круиз «Огни Парижа»
Начало: Порт де ла Бурдоннэ
Расписание: каждый час с 10:00 — 22:00
€19 за человека
Прогулка по Сене с ужином из 3 блюд и живой музыкой
Круизы
2.5 часа
3 отзыва
Круиз
Прогулка по Сене с ужином из 3 блюд и живой музыкой
Начало: 300 Порт де ла Бурдоннэ, 75007 Париж, Франция
Расписание: Ежедневно, 10:00 - 22:30
€115 за человека
Обзорный круиз по Сене от Bateaux Mouches (на английском)
Пешая
Круизы
1 час 10 минут 11 секунд
Круиз
Обзорный круиз по Сене от Bateaux Mouches (на английском)
Начало: Порт де ла Конференс, 75008 Париж, Франция
Расписание: Ежедневно, с 10:00 до 21:30
€17 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    IGOR
    22 августа 2025
    Прогулка по Сене с ужином из 3 блюд и живой музыкой
    Отличная кухня и атмосфера.
  • В
    Виктория
    19 июня 2025
    Часовой круиз «Огни Парижа»
    Достаточно скудный гид, огромные очереди. Но вид на Париж с Сены очарователен
  • А
    Анна
    27 мая 2025
    Прогулка по Сене с ужином из 3 блюд и живой музыкой
    Отличный круиз. Великолепный сервис. Вкусная еда.
  • Н
    Наталья
    30 декабря 2024
    Часовой круиз «Огни Парижа»
    Красивые виды, аудиогид - плохой, не полные сообщения и тормозит
  • Ю
    Юлия
    9 декабря 2024
    Часовой круиз «Огни Парижа»
    Речной тур был отличным способом увидеть несколько достопримечательностей Парижа за очень короткий визит. Лодка была удобной, я не особо пользовался
    читать дальше

    информацией гида, просто сидел и наслаждался видами. Возможность заранее приготовить гибкий билет с датой, но без времени оказалась очень полезной, так как я не чувствовал себя спешащим и мог просто приехать, когда буду готов. Хотя было много народу, очередь и время ожидания были довольно короткими.

  • К
    Каролина
    7 декабря 2024
    Часовой круиз «Огни Парижа»
    Отличное соотношение цены и качества, но подумайте о том, чтобы сначала зарезервировать место внутри, если вы посещаете в холодные месяцы,
    читать дальше

    и выйдите на террасу на последние 5-10 минут, чтобы полюбоваться видами. Мы замерзли насмерть на втором этаже, и к тому времени, как мы подумали спуститься вниз, все хорошие места у окна были заняты.

  • А
    Анна
    3 декабря 2024
    Часовой круиз «Огни Парижа»
    Это было прекрасно, немного сумасшедшее путешествие, не было никакой организации и никаких указаний, куда идти и т. д.

