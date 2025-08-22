Билет на борт
Часовой круиз «Огни Парижа»
Начало: Порт де ла Бурдоннэ
Расписание: каждый час с 10:00 — 22:00
€19 за человека
Круиз
Прогулка по Сене с ужином из 3 блюд и живой музыкой
Начало: 300 Порт де ла Бурдоннэ, 75007 Париж, Франция
Расписание: Ежедневно, 10:00 - 22:30
€115 за человека
Круиз
Обзорный круиз по Сене от Bateaux Mouches (на английском)
Начало: Порт де ла Конференс, 75008 Париж, Франция
Расписание: Ежедневно, с 10:00 до 21:30
€17 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIGOR22 августа 2025Отличная кухня и атмосфера.
- ВВиктория19 июня 2025Достаточно скудный гид, огромные очереди. Но вид на Париж с Сены очарователен
- ААнна27 мая 2025Отличный круиз. Великолепный сервис. Вкусная еда.
- ННаталья30 декабря 2024Красивые виды, аудиогид - плохой, не полные сообщения и тормозит
- ЮЮлия9 декабря 2024Речной тур был отличным способом увидеть несколько достопримечательностей Парижа за очень короткий визит. Лодка была удобной, я не особо пользовался
- ККаролина7 декабря 2024Отличное соотношение цены и качества, но подумайте о том, чтобы сначала зарезервировать место внутри, если вы посещаете в холодные месяцы,
- ААнна3 декабря 2024Это было прекрасно, немного сумасшедшее путешествие, не было никакой организации и никаких указаний, куда идти и т. д.
