Версаль — самый популярный в Европе дворцово-парковый ансамбль. Парковый комплекс расположен в живописном пригороде Парижа. Если вы решите исследовать Версаль в комфортном темпе и не хотите зависеть от стандартного экскурсионного маршрута, то этот аудиотур станет отличным проводником.
Вас ждёт прогулка по самым неожиданным местам парка. Сквозь толпы туристических групп вы пройдёте по зелёным лабиринтам Версаля и увидите излюбленные уголки королей Франции.
Вы услышите подробные рассказы об аллегорических скульптурах и фонтанных группах, а также погрузитесь в историю создания парка.
Помимо особенностей Версаля, вы узнаете о характерных моментах быта королевской семьи: что именно пили на коронации у короля, что заменяло снег на санных прогулках фаворитки Людовика XIV и откуда поступает вода для многочисленных фонтанов парка.
Версальский парк — дорогое удовольствие. Траты на строительство и поддержание ансамбля однажды составляли четверть бюджета Франции. Мрамор, позолота, тонкая декоративная резьба и пышные деревья — всё это вы увидите собственными глазами, чтобы понять, куда уходило столько денег.
Отправляйтесь на встречу с уникальным парковым искусством!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).