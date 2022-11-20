Драгоценности Версаля: аудиоэпрогулка по легендарному саду

Драгоценности Версаля

Драгоценности Версаля: аудиоэпрогулка по легендарному саду
Драгоценности Версаля: аудиоэпрогулка по легендарному саду
Драгоценности Версаля: аудиоэпрогулка по легендарному саду
Драгоценности Версаля: аудиоэпрогулка по легендарному саду
Драгоценности Версаля: аудиоэпрогулка по легендарному саду
Драгоценности Версаля: аудиоэпрогулка по легендарному саду
Драгоценности Версаля: аудиоэпрогулка по легендарному саду

Что вас ожидает 🤩

  • Министерский двор
  • Мраморный двор
  • Большой канал
  • Фонтан Флоры
  • Бассейн Сатурна
  • Водный партер
  • Королевская аллея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Версаль — самый популярный в Европе дворцово-парковый ансамбль. Парковый комплекс расположен в живописном пригороде Парижа. Если вы решите исследовать Версаль в комфортном темпе и не хотите зависеть от стандартного экскурсионного маршрута, то этот аудиотур станет отличным проводником.
Вас ждёт прогулка по самым неожиданным местам парка. Сквозь толпы туристических групп вы пройдёте по зелёным лабиринтам Версаля и увидите излюбленные уголки королей Франции.
Вы услышите подробные рассказы об аллегорических скульптурах и фонтанных группах, а также погрузитесь в историю создания парка.
Помимо особенностей Версаля, вы узнаете о характерных моментах быта королевской семьи: что именно пили на коронации у короля, что заменяло снег на санных прогулках фаворитки Людовика XIV и откуда поступает вода для многочисленных фонтанов парка.
Версальский парк — дорогое удовольствие. Траты на строительство и поддержание ансамбля однажды составляли четверть бюджета Франции. Мрамор, позолота, тонкая декоративная резьба и пышные деревья — всё это вы увидите собственными глазами, чтобы понять, куда уходило столько денег.
Отправляйтесь на встречу с уникальным парковым искусством!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в сады в будние дни, когда не работают фонтаны, бесплатный для всех
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Версалю с офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Входные билеты во дворец не включены в стоимость экскурсии — вы можете приобрести их по своему желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: 2 Rue de l’Indépendance Américaine
Завершение: Versailles, France
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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