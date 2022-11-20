Версаль — самый популярный в Европе дворцово-парковый ансамбль. Парковый комплекс расположен в живописном пригороде Парижа. Если вы решите исследовать Версаль в комфортном темпе и не хотите зависеть от стандартного экскурсионного маршрута, то этот аудиотур станет отличным проводником.

Вас ждёт прогулка по самым неожиданным местам парка. Сквозь толпы туристических групп вы пройдёте по зелёным лабиринтам Версаля и увидите излюбленные уголки королей Франции.

Вы услышите подробные рассказы об аллегорических скульптурах и фонтанных группах, а также погрузитесь в историю создания парка.

Помимо особенностей Версаля, вы узнаете о характерных моментах быта королевской семьи: что именно пили на коронации у короля, что заменяло снег на санных прогулках фаворитки Людовика XIV и откуда поступает вода для многочисленных фонтанов парка.

Версальский парк — дорогое удовольствие. Траты на строительство и поддержание ансамбля однажды составляли четверть бюджета Франции. Мрамор, позолота, тонкая декоративная резьба и пышные деревья — всё это вы увидите собственными глазами, чтобы понять, куда уходило столько денег.

Отправляйтесь на встречу с уникальным парковым искусством!

Как проходит аудиоэкскурсия: