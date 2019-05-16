Все районы Парижа по-своему прекрасны, но одним из самых очаровательных туристы называют Латинский квартал
Все районы Парижа по-своему прекрасны, но одним из самых очаровательных туристы называют Латинский квартал.
Здесь сохранилась атмосфера старого города, которая ежегодно привлекает тысячи туристов. Я проведу вас по улицам района на левом берегу Сены.
Вы сможете увидеть Сорбонну и Пантеон, прогуляться по Люксембургскому саду и осмотреть одноименный дворец. Я расскажу об особенностях жизни Латинского квартала и помогу вам прочувствовать все ее прелести.
Здесь сохранилась атмосфера старого города, которая ежегодно привлекает тысячи туристов. Я проведу вас по улицам района на левом берегу Сены.
Вы сможете увидеть Сорбонну и Пантеон, прогуляться по Люксембургскому саду и осмотреть одноименный дворец. Я расскажу об особенностях жизни Латинского квартала и помогу вам прочувствовать все ее прелести.
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Что вас ожидает 🤩
- Люксембургский сад
- Люксембургский дворец
- Сорбонна
- Пантеон
- Церкви Святого Этьена и Святого Жулена-бедного
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Описание
Латинский квартал — студенческий, веселый и очень оживленный район Парижа. Именно здесь находятся знаменитые на весь мир Сорбонна и Пантеон.
Мы пройдем от Люксембургского сада до собора Парижской Богоматери и вы узнаете и полюбите латинский квартал как Парижане.
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ это один из самых эмблематичных кварталов ПАРИЖА. С СОРБОННОЙ в своем центре, он расположен в 5 квартале ПАРИЖА, на левом берегу СЕНЫ и простираеться от реки до вершины холма Святой ЖЕНЕВЬЕВЫ.
Две традиции наложили свой отпечаток на ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ, это университетская и религиозная. В 12 веке многочисленные монастыри и аббатства, расположенные на склоне этого холма, создали свои теологические школы, с этих школ и началась история ЛАТИНСКОГО КВАРТАЛА как Университетского городка.
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ получил свое название от латинского языка, на котором проходили занятия во всех школах, лицеях и в самой СОРБОННЕ.
Парижане, студенты и туристы пересекаються сегодня здесь круглый год в многочисленных кафэ и ресторанах квартала, в его художественных бутиках, в музее дворца ЛЮКСЕМБУРГ в дружелюбной и радостной атмосфере. В теплые весенние и летние дни ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ сад наполняеться шумом и криками играющих детей. Которые с радостью в теплые дни пускают по басейну деревянные парусники. 136 лет прокат деревянных парусников существует в ЛЮКСЕМБУРГСКОМ саду. Когда то это стоило 2 су и сегодня 4 евро полчаса.
О себе:
Я, Ольга Третьякова, профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Влюбленная в Париж и в его историю, училась в Школе Лувра, Сорбонне, школе гидов, желаю вам показать и рассказать о том, что я люблю, что я знаю об этом волшебном городе. Приглашаю вас на встречу с Парижем.
Организационные детали:
- Посещение музеев, ателье и церквей в рамках экскурсии не предполагается.
- Прийдите, пожалуйста, на место встречи на 5 минут раньше.
- Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
- оплата на месте гиду.
еженедельно: четверг- пятница - суббота - воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 69, bd Saint-MichelЗавершение: 6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris
- Когда и сколько длится?
- Когда: еженедельно: четверг- пятница - суббота - воскресенье в 13:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Организационные детали
- Посещение музеев, ателье и церквей в рамках экскурсии не предполагается.
- Прийдите, пожалуйста, на место встречи на 5 минут раньше.
- Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
- Оплата на месте гиду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна Коншина
16 мая 2019
Гид Мария познакомила с Латинским кварталом и поделилась интересными фактами о Париже, удалось заглянуть в не туристические места. Благодарим за прекрасно проведенное время
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