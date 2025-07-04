Если вы хотите не просто увидеть Париж, но и запечатлеть свое пребывание на фотографиях или сделать романтический фотосет — это предложение для вас.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Запечатлейте свои моменты в Париже
Если вы мечтаете не просто увидеть Париж, но и сохранить воспоминания о своем пребывании в этом удивительном городе, у нас есть отличное предложение для вас. Мы поможем вам создать романтический фотосет, который станет ярким акцентом вашего путешествия.
Что мы предлагаем
Мы подберем для вас уникальный маршрут, который включает в себя:
- Террасы уютных кафе
- Набережные с живописными видами
- Зеленые парки
- Эйфелеву башню
- Монмартр и Латинский квартал
- Аутентичный район Марэ
- Большие бульвары рядом с Оперой
- Марсово поле
Наша задача
Мы стремимся создать фоторепортаж, который станет незабываемым воспоминанием о вашем времени в Париже. Каждое фото будет наполнено атмосферой города и вашими эмоциями.
Важная информация
Мы встретимся в удобном для вас месте, которое выберем вместе. Если прогулка начинается у Эйфелевой башни, точка встречи будет на 7 avenue Suffren, 75007 Paris.
Не упустите возможность сделать ваше пребывание в Париже поистине незабываемым!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исходя из ваших пожеланий:
- Эйфелева башня
- Монмартр
- Латинский квартал
- Квартал Марэ
- Большие бульвары рядом с Оперой
- Марсово поле
Что включено
- Услуги гида-фотографа.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 7 avenue Suffren 75007 Paris
Завершение: Pont des Arts
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Мы встретимся там
- Где выберем вместе. Если прогулка начинается у Эйфелевой башни
- Это 7 avenue Suffren 75007 Paris
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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