  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Парижа
Вас ждёт индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по самому необычному району Парижа.

Вы прогуляетесь 👣 по улице театров Гаэте, увидите ателье художников, загляните в любимые кафе парижской богемы и посмотрите на Париж с башни Монпарнас.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €185 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа
Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа

Что вы увидите

  • Башня Монпарнас
  • ателье художников
  • легендарные кафе
  • улица театров Гаэте.
Монпарнас, дословно переводится, как холм «Парнас», по образу древнегреческой горы ⛰️ Парнас, обители муз - так прозвали этот квартал студенты в 17-ом веке, приходящие сюда декламировать свои стихотворения и речи.
Воспоминание о былом Париже – неотъемлемая часть Парижа сегодняшнего. Квартал Монпарнас вернет нас в «безумные годы» - эпоху между двух войн, Первой и Второй мировой, когда Париж гулял, плясал, развлекался, буянил и творил!
Бедная богема боролась здесь за своё существование, а нувориши сорили деньгами. Писатели искали выход от душевной подавленности и свежего вдохновения, художники - денежных заказчиков и красивых 🤩 натурщиц, богатые американцы – заряд творческой атмосферой и новые таланты. Здесь создавались течения и стили, вошедшие в историю 📖 искусства 20 века, именно сюда хлынул поток американских долларов 💵 в погоне за творениями модных художников, а меценатство стало атрибутом роскоши!
Легендарные кафе квартала «Ротонда», «Купол», «Селект» еще помнят своих знаменитых посетителей – Пабло Пикассо, Эрнеста Хемингуэя, Амедео Модильяни, Фужиту, Гийома Апполинера, Андре Бретона, Пегги Гуггенхайм, Гертруду Стайн, Хаима Сутина, Марка Шагала и даже двух Владимиров – Ленина и Маяковского!
Мы совершим с вами прогулку 👣 по всем эпическим местам квартала, заглянем в гости ко многим знаменитостям, побываем в ателье художников, посетим прославленные кафе и пройдемся по улице Гаите, известной своими многочисленными театрами. Полюбуемся разноликой архитектурой квартала и конечно, увидим знаменитую башню Монпарнас - 58 – этажный небоскреб, с которого открывается необыкновенный вид на Эйфелеву башню.
Экскурсию можно дополнить посещением ателье-музея Антуана Бурделя или Осипа Цадкина (1 час)
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты
  • еда
  • напитки.
Начало
🚩 возле станции метро Vavin
Место завершения
🏁 возле башни Монпарнас
Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа
Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа
Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа
Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа
Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа
Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа
Квартал Монпарнас – безумные годы Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена
Елена
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Елена проводит ещё 5 экскурсий

Холм Монмартр – гора мучеников и богемы
150
2 часа
Холм Монмартр – гора мучеников и богемы
2 отзыва
Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
280
5 часов
Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
По Парижу на автомобиле
270
3 часа
По Парижу на автомобиле
От Бастилии до Лувра
180
3 часа
От Бастилии до Лувра
Музей Орсэ - скандал на рубеже веков!
170
3 часа
Музей Орсэ - скандал на рубеже веков!

Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
35
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
519 отзывов
Главные сокровища Лувра за 2 часа
37
2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа
372 отзыва
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Обзорная экскурсия по Парижу
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
236 отзывов
Ежедневная прогулка по Парижу
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Парижу
217 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прогулки по Монмартру
От 85
3 часа
Прогулки по Монмартру
172 отзыва
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Понять Париж за два часа
От 92
2 часа
Понять Париж за два часа
140 отзывов
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров