Монпарнас, дословно переводится, как холм «Парнас», по образу древнегреческой горы ⛰️ Парнас, обители муз - так прозвали этот квартал студенты в 17-ом веке, приходящие сюда декламировать свои стихотворения и речи.

Воспоминание о былом Париже – неотъемлемая часть Парижа сегодняшнего. Квартал Монпарнас вернет нас в «безумные годы» - эпоху между двух войн, Первой и Второй мировой, когда Париж гулял, плясал, развлекался, буянил и творил!

Бедная богема боролась здесь за своё существование, а нувориши сорили деньгами. Писатели искали выход от душевной подавленности и свежего вдохновения, художники - денежных заказчиков и красивых 🤩 натурщиц, богатые американцы – заряд творческой атмосферой и новые таланты. Здесь создавались течения и стили, вошедшие в историю 📖 искусства 20 века, именно сюда хлынул поток американских долларов 💵 в погоне за творениями модных художников, а меценатство стало атрибутом роскоши!

Легендарные кафе квартала «Ротонда», «Купол», «Селект» еще помнят своих знаменитых посетителей – Пабло Пикассо, Эрнеста Хемингуэя, Амедео Модильяни, Фужиту, Гийома Апполинера, Андре Бретона, Пегги Гуггенхайм, Гертруду Стайн, Хаима Сутина, Марка Шагала и даже двух Владимиров – Ленина и Маяковского!

Мы совершим с вами прогулку 👣 по всем эпическим местам квартала, заглянем в гости ко многим знаменитостям, побываем в ателье художников, посетим прославленные кафе и пройдемся по улице Гаите, известной своими многочисленными театрами. Полюбуемся разноликой архитектурой квартала и конечно, увидим знаменитую башню Монпарнас - 58 – этажный небоскреб, с которого открывается необыкновенный вид на Эйфелеву башню.

Экскурсию можно дополнить посещением ателье-музея Антуана Бурделя или Осипа Цадкина (1 час)