Башня Монпарнас – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня Монпарнас» в Париже на русском языке, цены от €25, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
281 отзыв
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
2 июля в 15:00
25 за человека
Монпарнас: здесь жила революция
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Монпарнас: здесь жила революция
Впитать в себя творческую атмосферу легендарного квартала (в мини-группе)
Начало: У станции метро RER B Port-Royal
Завтра в 11:00
2 июля в 10:30
4539 за человека
Монпарнас для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Монпарнас для любопытных
Самый насыщенный район Парижа вдалеке от основных достопримечательностей
Начало: В районе метро Pernety
2 июля в 10:00
3 июля в 10:00
от 105 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    13 июня 2024
    Монпарнас: здесь жила революция
    Прекрасная экскурсия, большое спасибо экскурсоводу!
  • Т
    Татьяна
    11 июня 2024
    Монпарнас: здесь жила революция
    Экскурсию проводил Андрей, особенно понравилось, что организаторы не отменили групповую экскурсию, хотя я была одна и это не нарушило моих
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    планов, большое спасибо! Экскурсовод хорошо владеет темой, много информации о наших соотечественниках в связке с событиями парижан. Я в Париже была несколько раз, но в этом районе с экскурсией впервые, было интересно все посмотреть и узнать историю этих мест и услышать про судьбы знаменитых людей. Спасибо еще раз и успехов в это непростое время.

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу
    Очень приятный гид, прогулялись, посмотрели окрестности, новые места. Не утомительно, информации не много, но вполне достаточно. Спасибо.
  • Е
    Елизавета
    31 мая 2022
    Квартал Монпарнас - безумные годы Парижа
    Экскурсия очень понравилась!! Спасибо прекрасному гиду!!!! Было ужасно интересно!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Башня Монпарнас»

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  6. Остров Сите
  7. Эйфелева башня
  8. Собор Парижской Богоматери
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Башня Монпарнас" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 105 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 290 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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