читать дальше

планов, большое спасибо! Экскурсовод хорошо владеет темой, много информации о наших соотечественниках в связке с событиями парижан. Я в Париже была несколько раз, но в этом районе с экскурсией впервые, было интересно все посмотреть и узнать историю этих мест и услышать про судьбы знаменитых людей. Спасибо еще раз и успехов в это непростое время.