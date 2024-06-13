1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
2 июля в 15:00
€25 за человека
скидка
13%
Мини-группа
2 часа
Монпарнас: здесь жила революция
Впитать в себя творческую атмосферу легендарного квартала (в мини-группе)
Начало: У станции метро RER B Port-Royal
Завтра в 11:00
2 июля в 10:30
45€39 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Монпарнас для любопытных
Самый насыщенный район Парижа вдалеке от основных достопримечательностей
Начало: В районе метро Pernety
2 июля в 10:00
3 июля в 10:00
от €105 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан13 июня 2024Прекрасная экскурсия, большое спасибо экскурсоводу!
- ТТатьяна11 июня 2024Экскурсию проводил Андрей, особенно понравилось, что организаторы не отменили групповую экскурсию, хотя я была одна и это не нарушило моих
- ССветлана7 июня 2024Очень приятный гид, прогулялись, посмотрели окрестности, новые места. Не утомительно, информации не много, но вполне достаточно. Спасибо.
- ЕЕлизавета31 мая 2022Квартал Монпарнас - безумные годы ПарижаЭкскурсия очень понравилась!! Спасибо прекрасному гиду!!!! Было ужасно интересно!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Башня Монпарнас»
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