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Наполеон и Париж

Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Во время прогулки по Наполеоновскому Парижу вы увидите основные памятники, построенные при Наполеоне I — мост Искусств, Триумфальную арку Карузель, Вандомскую колонну, церковь ⛪ Мадлен и многое другое.

Увидите, где раньше располагался дворец Тюильри, и как с веками менялся Лувр.

Узнаете, какое место Париж занимал в жизни Наполеона Бонапарта, какие грандиозные планы гениальный полководец и государственный деятель реализовал в столице, а также массу интересных фактов о той блистательной эпохе.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €30 за человека

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Наполеон и Париж
Наполеон и Париж

Что вы увидите

  • Фонтан Шатле
  • Новый мост
  • архитектура Лувра
  • мост Искусств
  • Триумфальная арка Каррузель
  • улица Риволи
  • Вандомская колонна
  • площадь Согласия
  • церковь Мадлен
Из всех французских монархов именно два Наполеона, дядя и племянник, больше всех сделали для превращения Парижа в самый красивый город 🏙️ мира. Во время этой прогулки по прекраснейшим местам французской столицы ⭐️ вы увидите основные памятники, построенные при Наполеоне I: мост Искусств, Триумфальную арку Карузель, Вандомскую колонну, церковь ⛪ Мадлен и многое другое. Вы увидите, где когда-то располагался дворец Тюильри и как с веками менялся Лувр, а также самый великолепный фонтан ⛲ наполеоновского Парижа. Вы узнаете, какое место Париж занимал в жизни Наполеона Бонапарта, какие грандиозные планы гениальный полководец и государственный деятель реализовал в столице, а также массу интересных фактов о той блистательной эпохе.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 У фонтана на площади Шатле (place du Châtelet)
Место завершения
🏁 Церковь Мадлен (l'église de la Madeleine)
Наполеон и Париж
Наполеон и Париж
Наполеон и Париж
Наполеон и Париж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Криста Б.
Криста Б.
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