Из всех французских монархов именно два Наполеона, дядя и племянник, больше всех сделали для превращения Парижа в самый красивый город 🏙️ мира. Во время этой прогулки по прекраснейшим местам французской столицы ⭐️ вы увидите основные памятники, построенные при Наполеоне I: мост Искусств, Триумфальную арку Карузель, Вандомскую колонну, церковь ⛪ Мадлен и многое другое. Вы увидите, где когда-то располагался дворец Тюильри и как с веками менялся Лувр, а также самый великолепный фонтан ⛲ наполеоновского Парижа. Вы узнаете, какое место Париж занимал в жизни Наполеона Бонапарта, какие грандиозные планы гениальный полководец и государственный деятель реализовал в столице, а также массу интересных фактов о той блистательной эпохе.