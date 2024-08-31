Лёгкая корабельно-пешеходная экскурсия — это оптимальный способ посмотреть Париж и не устать! Прекрасное настроение и шикарные фотографии вам гарантированы!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
Увидеть весь Париж и не устать? Самый лёгкий формат экскурсии в Париже — корабельная прогулка с гидом. . Мы встретимся с вами на набережной и сядем на очаровательный кораблик который отправит нас в удивительное путешествие по берегам Сены….
Центр Парижа
Мы встретимся с вами в центре города на прекрасном мосту, соединяющем Остров Сен Луи с Островом Сите. Мы познакомимся с невероятной историей этого древнего города, походим по узким улочкам в центре, побываем на островах в русле Сены, узнаем как Париж превратился в европейскую столицу и какую роль в этом сыграл Барон Осман. Мы увидим удивительный собор, охраняющий город многие века с высоты своих величественных колоколен. Мы окунемся в атмосферу латинского квартала и увидим самые старые базилики Парижа.
На кораблике
Далее мы сядем с вами на кораблик и отправимся в удивительное путешествие по берегам Сены. Я подробно расскажу вам как жил город в разные времена своего существования, мы увидим несколько совершенного невероятных мостов, соединяющих берега Сены, послушаем легенды о загадочном ордене Тамплиеров и храбром Жаке Моле. Мы с вами подробно познакомимся с историей Лувра и узнаем что было на его месте в далёком прошлом. Мы проплывем мимо великолепных Елисейских полей и увидим прекрасный подарок который Николай II в свое время сделал Парижу. И конечно же мы не оставим без внимания самый романтический символ Парижа — знаменитую Эйфелеву Башню! Важная информация:
Пожалуйста, возьмите с собой бутылку питьевой воды, зонтик и солнечные очки, ведь погода в Париже всегда непредсказуема.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эйфелева Башня
- Новый мост
- Латинский квартал
- Нотр Дам де Пари
- Елисейские поля
- Лувр
- Музей де Орсэ
- Мост Менял
- Остров Сите
- Остров Сен Луи
- Консьержери
- Мост Александра III
- Сен-Северин
- Национальная ассамблея
- Invalids
- Pont des Arts
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на кораблике
- Море советов и полезной информации
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 42 Quai d’Orléans
Завершение: Eifell Tower
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой бутылку питьевой воды
- Зонтик и солнечные очки
- Ведь погода в Париже всегда непредсказуема
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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