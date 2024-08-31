Париж на кораблике: водно-пешеходная обзорная прогулка

Лёгкая корабельно-пешеходная экскурсия — это оптимальный способ посмотреть Париж и не устать! Прекрасное настроение и шикарные фотографии вам гарантированы!
Париж на кораблике: водно-пешеходная обзорная прогулка
Париж на кораблике: водно-пешеходная обзорная прогулка
Париж на кораблике: водно-пешеходная обзорная прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

Увидеть весь Париж и не устать? Самый лёгкий формат экскурсии в Париже — корабельная прогулка с гидом. . Мы встретимся с вами на набережной и сядем на очаровательный кораблик который отправит нас в удивительное путешествие по берегам Сены….

Центр Парижа

Мы встретимся с вами в центре города на прекрасном мосту, соединяющем Остров Сен Луи с Островом Сите. Мы познакомимся с невероятной историей этого древнего города, походим по узким улочкам в центре, побываем на островах в русле Сены, узнаем как Париж превратился в европейскую столицу и какую роль в этом сыграл Барон Осман. Мы увидим удивительный собор, охраняющий город многие века с высоты своих величественных колоколен. Мы окунемся в атмосферу латинского квартала и увидим самые старые базилики Парижа.

На кораблике

Далее мы сядем с вами на кораблик и отправимся в удивительное путешествие по берегам Сены. Я подробно расскажу вам как жил город в разные времена своего существования, мы увидим несколько совершенного невероятных мостов, соединяющих берега Сены, послушаем легенды о загадочном ордене Тамплиеров и храбром Жаке Моле. Мы с вами подробно познакомимся с историей Лувра и узнаем что было на его месте в далёком прошлом. Мы проплывем мимо великолепных Елисейских полей и увидим прекрасный подарок который Николай II в свое время сделал Парижу. И конечно же мы не оставим без внимания самый романтический символ Парижа — знаменитую Эйфелеву Башню! Важная информация:
Пожалуйста, возьмите с собой бутылку питьевой воды, зонтик и солнечные очки, ведь погода в Париже всегда непредсказуема.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эйфелева Башня
  • Новый мост
  • Латинский квартал
  • Нотр Дам де Пари
  • Елисейские поля
  • Лувр
  • Музей де Орсэ
  • Мост Менял
  • Остров Сите
  • Остров Сен Луи
  • Консьержери
  • Мост Александра III
  • Сен-Северин
  • Национальная ассамблея
  • Invalids
  • Pont des Arts
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на кораблике
  • Море советов и полезной информации
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 42 Quai d’Orléans
Завершение: Eifell Tower
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста возьмите с собой бутылку питьевой воды
  • Зонтик и солнечные очки
  • Ведь погода в Париже всегда непредсказуема
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
Пешая
113 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
от 250 за всё до 2 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
Пешая
54 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим кварталам Парижа с обедом и десертами
Индивидуальная экскурсия по Парижу: от Средневековья до современности. Прогулка по основным достопримечательностям и малоизвестным уголкам города
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
534 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Париж
Пешая
119 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
3 сен в 14:00
5 сен в 09:00
от 200 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже
ХорошоТам