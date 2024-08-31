Увидеть весь Париж и не устать? Самый лёгкий формат экскурсии в Париже — корабельная прогулка с гидом. . Мы встретимся с вами на набережной и сядем на очаровательный кораблик который отправит нас в удивительное путешествие по берегам Сены….

Центр Парижа

Мы встретимся с вами в центре города на прекрасном мосту, соединяющем Остров Сен Луи с Островом Сите. Мы познакомимся с невероятной историей этого древнего города, походим по узким улочкам в центре, побываем на островах в русле Сены, узнаем как Париж превратился в европейскую столицу и какую роль в этом сыграл Барон Осман. Мы увидим удивительный собор, охраняющий город многие века с высоты своих величественных колоколен. Мы окунемся в атмосферу латинского квартала и увидим самые старые базилики Парижа.

На кораблике

Далее мы сядем с вами на кораблик и отправимся в удивительное путешествие по берегам Сены. Я подробно расскажу вам как жил город в разные времена своего существования, мы увидим несколько совершенного невероятных мостов, соединяющих берега Сены, послушаем легенды о загадочном ордене Тамплиеров и храбром Жаке Моле. Мы с вами подробно познакомимся с историей Лувра и узнаем что было на его месте в далёком прошлом. Мы проплывем мимо великолепных Елисейских полей и увидим прекрасный подарок который Николай II в свое время сделал Парижу. И конечно же мы не оставим без внимания самый романтический символ Парижа — знаменитую Эйфелеву Башню! Важная информация:

Пожалуйста, возьмите с собой бутылку питьевой воды, зонтик и солнечные очки, ведь погода в Париже всегда непредсказуема.