Прекрасня экскурсия ⛳ для первого дня в Париже, Вы прогуляетесь 👣 по Елисейским полям, пересечете реку Сену по самому красивому мосту города Александра III, вдохновитесь триумфальной аркой, Большим и Малыми дворцами, для Вас откроется захватывающий дух вид на Эйфелеву башню с самой красивой смотровой площадки города, и после этого, у подножья башни Вас будет ждать кораблик, который увезет всех в незабываемое путешествие по центру города.

Во время двухчасовой пешей прогулки Вы увидите:

-Елисейские поля,

-Большой дворец,

-Малый дворец,

-мост Александра III,

-Собор Инвалидов,

-набережная реки Сены,

-новый Духовно-православный центр,

-музей Бранли,

-Эйфелева башня,

-смотровая площадка Трокадеро,

-Триумфальная арка.

Во время часовой прогулки на кораблтке Вы увидите: