Большой и Малый дворцы (Grand Palais и Petit Palais)
Мост Александра III
комплекс Дома Инвалидов
Русский духовно-культурный центр
Музей Бранли
Эйфелева башня
смотровая площадка Трокадеро
Триумфальная арка
Нота-Дам
Консьержери
Музей Орсе
Лувр
Прекрасня экскурсия ⛳ для первого дня в Париже, Вы прогуляетесь 👣 по Елисейским полям, пересечете реку Сену по самому красивому мосту города Александра III, вдохновитесь триумфальной аркой, Большим и Малыми дворцами, для Вас откроется захватывающий дух вид на Эйфелеву башню с самой красивой смотровой площадки города, и после этого, у подножья башни Вас будет ждать кораблик, который увезет всех в незабываемое путешествие по центру города.
Во время двухчасовой пешей прогулки Вы увидите:
-Елисейские поля,
-Большой дворец,
-Малый дворец,
-мост Александра III,
-Собор Инвалидов,
-набережная реки Сены,
-новый Духовно-православный центр,
-музей Бранли,
-Эйфелева башня,
-смотровая площадка Трокадеро,
-Триумфальная арка.
Во время часовой прогулки на кораблтке Вы увидите:
весь Париж! (маршрут закреплен в фото)
Что входит
билет на кораблик с возможностью избежать очереди
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Место завершения
🏁 Эйфелева башня
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.