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Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике

4.5
34 отзыва
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
По центру Парижа на кораблике и пешком.

На двухчасовой пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите Большой и Малый дворцы, построенные к Всемирной выставке и комплекс Дома Инвалидов, где захоронен Наполеон Бонапарт.

Пройдетесь по набережной Сены к Эйфелевой башне и сделаете селфи на ее фоне со смотровой площадки Трокадеро.

Во время прогулки на кораблике вам откроются виды на Нотр-Дам, Лувр и тюрьму-крепость Консьержери.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €35 за человека

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Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике

Что вы увидите

  • Елисейские поля
  • Большой и Малый дворцы (Grand Palais и Petit Palais)
  • Мост Александра III
  • комплекс Дома Инвалидов
  • Русский духовно-культурный центр
  • Музей Бранли
  • Эйфелева башня
  • смотровая площадка Трокадеро
  • Триумфальная арка
  • Нота-Дам
  • Консьержери
  • Музей Орсе
  • Лувр
Прекрасня экскурсия ⛳ для первого дня в Париже, Вы прогуляетесь 👣 по Елисейским полям, пересечете реку Сену по самому красивому мосту города Александра III, вдохновитесь триумфальной аркой, Большим и Малыми дворцами, для Вас откроется захватывающий дух вид на Эйфелеву башню с самой красивой смотровой площадки города, и после этого, у подножья башни Вас будет ждать кораблик, который увезет всех в незабываемое путешествие по центру города.

Во время двухчасовой пешей прогулки Вы увидите:

    -Елисейские поля,
    -Большой дворец,
    -Малый дворец,
    -мост Александра III,
    -Собор Инвалидов,
    -набережная реки Сены,
    -новый Духовно-православный центр,
    -музей Бранли,
    -Эйфелева башня,
    -смотровая площадка Трокадеро,
    -Триумфальная арка.

    Во время часовой прогулки на кораблтке Вы увидите:

    • весь Париж! (маршрут закреплен в фото)
    Что входит
    • билет на кораблик с возможностью избежать очереди
    • услуги гида
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
    Место завершения
    🏁 Эйфелева башня
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Криста Б.
    Криста Б.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    34 отзыва оставили туристы

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