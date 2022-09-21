Париж сквозь время: архитектурный променад

С площади Сен Мишель вы отправитесь на двухчасовой променад по многоликому Парижу

С площади Сен Мишель вы отправитесь на двухчасовой променад по многоликому Парижу.

Живой, динамичный, и постоянно меняющий свой облик, город Франции предстанет перед вами в разных ипостасях.

Старинный замок Коннъержери, Новый мост, авеню Опера и Большие магазины XIX века с помощью гида поведают свою историю Парижа и его особенности.
Париж сквозь время: архитектурный променад
Париж сквозь время: архитектурный променад
Париж сквозь время: архитектурный променад
Париж сквозь время: архитектурный променад
Париж сквозь время: архитектурный променад
Париж сквозь время: архитектурный променад

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари)
  • Дворец Правосудия и старый королевский замок (Коннъержери)
  • Новый мост
  • Лувр
  • Авеню Опера
  • Опера
  • Большие Магазины 19 века
  • Крыша галереи Лафайет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы всегда можем договориться о времени, которое Вам будет удобнее - утро, день, вечер. Перед бронированием свяжитесь со мной для уточнения дня и часа проведения экскурсии.
Париж – город, который менял свой облик множество раз – Античность, Средние века, эпохи Генриха IV и Людовика XIV, революционные волны, время правления Наполеона, “османизация” середины 19ого века, 20ый век войн и студенческих волнений.
Гуляя по городу, можно проследить развитие города, узнать о его превращении из рыбацкой деревни кельтского племени в один из самых посещаемых городов мира.
Многие, приезжая в Париж, ожидают увидеть город, который изображают в туристических путеводителях – “самый красивый, самый романтичных, самый притягательный”. На самом деле, всё немного сложнее. Париж – живой организм и помимо истории мы поговорим о развитие современного города, о его достижениях и проблемах.
Прогулка начнется около собора Нотр Дам де Пари, мы разберемся почему же (!) этот собор считается знаковым в истории архитектуры и в чем его прелесть. Продолжим гулять по набережным города, увидим старый королевский дворец (и это не Лувр!), пройдем по самому старому мосту, около Лувра побеседуем о веке Возрождения и религиозных войн, представим себя на месте аристократов и аристократок, демонстрирующих нарядные платья (прообраз модных показов), окунемся в атмосферу Парижа второй половиы 19ого века на авеню Опера и завершим нашу прогулку на крыше одного из Больших Магазинов 19века, откуда отрывается прекрасных вид.
Как говорил один из французских королей “Париж стоит мессы”. Париж стоит того, чтобы узнать о нем больше!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
Завершение: Галерея Лафайет (бульвар Османн, д. 40)
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Ничто не сможет испортить прогулку
  • Если Вы наденете удобную обувь и захватите зонтик (на всякий случай)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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