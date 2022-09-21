Мы всегда можем договориться о времени, которое Вам будет удобнее - утро, день, вечер. Перед бронированием свяжитесь со мной для уточнения дня и часа проведения экскурсии.

Париж – город, который менял свой облик множество раз – Античность, Средние века, эпохи Генриха IV и Людовика XIV, революционные волны, время правления Наполеона, “османизация” середины 19ого века, 20ый век войн и студенческих волнений.

Гуляя по городу, можно проследить развитие города, узнать о его превращении из рыбацкой деревни кельтского племени в один из самых посещаемых городов мира.

Многие, приезжая в Париж, ожидают увидеть город, который изображают в туристических путеводителях – “самый красивый, самый романтичных, самый притягательный”. На самом деле, всё немного сложнее. Париж – живой организм и помимо истории мы поговорим о развитие современного города, о его достижениях и проблемах.

Прогулка начнется около собора Нотр Дам де Пари, мы разберемся почему же (!) этот собор считается знаковым в истории архитектуры и в чем его прелесть. Продолжим гулять по набережным города, увидим старый королевский дворец (и это не Лувр!), пройдем по самому старому мосту, около Лувра побеседуем о веке Возрождения и религиозных войн, представим себя на месте аристократов и аристократок, демонстрирующих нарядные платья (прообраз модных показов), окунемся в атмосферу Парижа второй половиы 19ого века на авеню Опера и завершим нашу прогулку на крыше одного из Больших Магазинов 19века, откуда отрывается прекрасных вид.

Как говорил один из французских королей “Париж стоит мессы”. Париж стоит того, чтобы узнать о нем больше!