За последние десять лет Париж вновь завоевал статус одиного из самых динамичных центров современного искусства. Здесь проходит знаменитая международная ярмарка FIAC, здесь живут и работают знаменитые художники, а за выставочной деятельностью многих десятков арт институций не уследить. Впрочем, парадным входом в мир инсталляций и перформансов являются именно галереи, главные из которых сосредоточены в живописном квартале Маре.

Прогулка по парижским галереям - это альтернативный музеям способ познакомиться с глобальным современным искусством. Его преимущества - разнообразие выставок и их относительная краткость, представление работ как знаменитых художников, так и становящихся звезд, сопряжение знакомства с предметами искусства и историческим центром города.

Во время экскурсии 🧭 мы посетим выставки десяти-пятнадцати ведущих парижских галерей, затерянных в узких мощёных переулках и двориках Маре, я расскажу, как формировалась парижская арт-сцена во второй половине XXго века и где отведать отличный фалафель.

Каждая экскурсия ⛳ индивидуальна, поскольку экспозиции в галереях, естественно, меняются. Но также, по предварительной переписке, я учту все ваши пожелания, чтобы подстроить маршрут и рассказ, и, не теряя времени, отправится на встречу к тем галереям и художникам, которые ближе всего именно вам.