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Прогулка по галереям современного искусства

Надя К.
Надя К. – Гид из Парижа
Прогулка по галереям современного искусства
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

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Прогулка по галереям современного искусства
Прогулка по галереям современного искусства

Что вы увидите

  • Мы посетим самые интересные выставки как галерей-гигантов рынка современного искусства
  • так и экспозиции галерей - "инкубаторов"
  • художники которых уже завтра могут стать мировыми звездами. А по дороге мы увидим Национальные Архивы Франции
  • Музей истории Иудаизма
  • а также красивейшие частные виллы
  • устройство которых в XVII-ом- XVIII-ом веке было самым передовым.
За последние десять лет Париж вновь завоевал статус одиного из самых динамичных центров современного искусства. Здесь проходит знаменитая международная ярмарка FIAC, здесь живут и работают знаменитые художники, а за выставочной деятельностью многих десятков арт институций не уследить. Впрочем, парадным входом в мир инсталляций и перформансов являются именно галереи, главные из которых сосредоточены в живописном квартале Маре.
Прогулка по парижским галереям - это альтернативный музеям способ познакомиться с глобальным современным искусством. Его преимущества - разнообразие выставок и их относительная краткость, представление работ как знаменитых художников, так и становящихся звезд, сопряжение знакомства с предметами искусства и историческим центром города.
Во время экскурсии 🧭 мы посетим выставки десяти-пятнадцати ведущих парижских галерей, затерянных в узких мощёных переулках и двориках Маре, я расскажу, как формировалась парижская арт-сцена во второй половине XXго века и где отведать отличный фалафель.
Каждая экскурсия ⛳ индивидуальна, поскольку экспозиции в галереях, естественно, меняются. Но также, по предварительной переписке, я учту все ваши пожелания, чтобы подстроить маршрут и рассказ, и, не теряя времени, отправится на встречу к тем галереям и художникам, которые ближе всего именно вам.
Что входит
  • В стоимость экскурсии включена персонализированная прогулка по историческому кварталу Парижа и визит десяти-пятнадцати галерей современного искусства.
Что не входит
  • Обед или бранч в ресторане стоит 15-20 евро за человека. По окончанию экскурсии я с удовольствием подскажу вам самые приятные места.
Начало
🚩 14-20 rue Saint-Martin 75004
Место завершения
🏁 6 Rue Saint-Claude 75003
Прогулка по галереям современного искусства
Прогулка по галереям современного искусства
Прогулка по галереям современного искусства
Прогулка по галереям современного искусства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Надя К.
Надя К.
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