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Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра

Olga F.
Olga F. – Гид из Парижа
Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра
Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра

Что вы увидите

  • На этой экскурсии Вы увидите: стену «JE T’AIME», единственный сохранившийся виноградник МОНТМАРТРА, самую старую церковь ПАРИЖА сад, в котором РЕНУАР писал свою знаменитую картину «Бал в Мулен де ла Галетт», которую Вы позже посмотрите в музее ОРСЭ. А также ателье, где жили и работали ПИКАССО, БРАК, ателье Мориса УТРИЛЛО и Сюзанн ВАЛАДОН, дом певицы ДАЛИДА, место съемок фильма «Невероятная судьба Амели Пулен», знаменитую площадь ТЕРТР с сотней художников, работающих на ней. И еще - уцелевшие мельницы, старинные кабарэ и Музей МОНТМАРТРА.
По крутым, извилистым улочкам Вы пересечете со мной удивительную историю 📖 МОНТМАРТРА, самого романтического квартала Парижа, и историю ее жителей в былые времена и сегодня.
Прогулка по МОНТМАРТРУ станет Вашим самым ярким впечатлениям о ПАРИЖЕ.
Весь 19 век склоны этого холма, его руины, дешевая и праздничная жизнь притягивает к себе художников, поэтов и писателей. Художники ДЕГА, РЕНУАР, ВАН ГОГ, ПИССАРРО, ТУЛУЗ-ЛОТРЕК, ПИКАССО, УТРИЛЛО, поэты, такие как Аристид БРЮАН, Андрэ ЖИЛЛ и артисты - Жанна АВРИЛ, ГУЛЮ, ВАЛЕНТИН Бескостный и многие другие стали мифом МОНТМАРТРА. Все они здесь жили, творили и проводили буйные веселые вечера в кабарэ.
Состоящий из города и деревни, церквей и садов, мельниц и кабарэ, МОНТМАРТР веками был местом удовольствия и молитв, окруженный легендами мучеников и скандальной хроникой.
Обязательно посетите МОНТМАРТР до посещения музея ОРСЭ.
В конце экскурсии 🧭 вы сможете посетить самостоятельно одну из самых красивых 🤩 церквей Парижа – САКРЭ КЭР(«SACRE COEUR» - церковь ⛪ Сердца Христова).
Я, Ольга Третьякова, профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Влюбленная в Париж и в его историю, училась в Школе Лувра, Сорбонне, школе гидов, желаю вам показать и рассказать о том, что я люблю, что я знаю об этом волшебном городе. Приглашаю вас на встречу с Парижем.
Организационные детали
  • Посещение музеев, ателье и церквей в рамках экскурсии не предполагается.
  • Прийдите, пожалуйста, на место встречи на 5 минут раньше.
  • Для детей до 12 лет экскурсия ⛳ бесплатна.
  • оплата на месте гиду
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 площадь ABBESSES выход из метро
Место завершения
🏁 35 Rue du Chevalier de la Barre, 75018 Paris - собор Сакрэ-Кэр
Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра
Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра
Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра
Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра
Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga F.
Olga F.
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