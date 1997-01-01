По крутым, извилистым улочкам Вы пересечете со мной удивительную историю 📖 МОНТМАРТРА, самого романтического квартала Парижа, и историю ее жителей в былые времена и сегодня.

Прогулка по МОНТМАРТРУ станет Вашим самым ярким впечатлениям о ПАРИЖЕ.

Весь 19 век склоны этого холма, его руины, дешевая и праздничная жизнь притягивает к себе художников, поэтов и писателей. Художники ДЕГА, РЕНУАР, ВАН ГОГ, ПИССАРРО, ТУЛУЗ-ЛОТРЕК, ПИКАССО, УТРИЛЛО, поэты, такие как Аристид БРЮАН, Андрэ ЖИЛЛ и артисты - Жанна АВРИЛ, ГУЛЮ, ВАЛЕНТИН Бескостный и многие другие стали мифом МОНТМАРТРА. Все они здесь жили, творили и проводили буйные веселые вечера в кабарэ.

Состоящий из города и деревни, церквей и садов, мельниц и кабарэ, МОНТМАРТР веками был местом удовольствия и молитв, окруженный легендами мучеников и скандальной хроникой.

Обязательно посетите МОНТМАРТР до посещения музея ОРСЭ.

В конце экскурсии 🧭 вы сможете посетить самостоятельно одну из самых красивых 🤩 церквей Парижа – САКРЭ КЭР(«SACRE COEUR» - церковь ⛪ Сердца Христова).

Я, Ольга Третьякова, профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Влюбленная в Париж и в его историю, училась в Школе Лувра, Сорбонне, школе гидов, желаю вам показать и рассказать о том, что я люблю, что я знаю об этом волшебном городе. Приглашаю вас на встречу с Парижем.

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