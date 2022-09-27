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Описание
Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари)! Собор, о котором там много говорят, который так много фотографируют, который является одним из символов Парижа. А в чём его оригинальность? Каков был замысел создателей? Об этом мы поговорим во время экскурсии. Вы научитесь читать символы готического собора и узнаете долгую и сложную судьбу Нотр Дам де Пари, а также о роли Виктора Гюго в спасении собора.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Нотр Дам де Пари
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, пятница с 13.30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Захватите зонт на случай ненастной погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.