Смысл готического собора

Во время нашей прогулки по собору Парижской Богоматери мы поговорим о том

Во время нашей прогулки по собору Парижской Богоматери мы поговорим о том, как он стал главным символом Парижа и почему весь мир так его ценит. Я расскажу вам в чем оригинальность собора и какой был замысел создателей Нотр-Дама.

Вы научитесь читать символы готического собора и узнаете долгую и сложную судьбу Нотр Дам де Пари, а также о роли Виктора Гюго в спасении собора.
Смысл готического собора
Смысл готического собора
Смысл готического собора
Смысл готического собора
Смысл готического собора
Смысл готического собора

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь перед собором
  • Собор Парижской Богоматери
  • Сквер Жана XXIII
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари)! Собор, о котором там много говорят, который так много фотографируют, который является одним из символов Парижа. А в чём его оригинальность? Каков был замысел создателей? Об этом мы поговорим во время экскурсии. Вы научитесь читать символы готического собора и узнаете долгую и сложную судьбу Нотр Дам де Пари, а также о роли Виктора Гюго в спасении собора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Нотр Дам де Пари
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, пятница с 13.30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Захватите зонт на случай ненастной погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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