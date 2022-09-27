Во время нашей прогулки по собору Парижской Богоматери мы поговорим о том, как он стал главным символом Парижа и почему весь мир так его ценит. Я расскажу вам в чем оригинальность собора и какой был замысел создателей Нотр-Дама.



Вы научитесь читать символы готического собора и узнаете долгую и сложную судьбу Нотр Дам де Пари, а также о роли Виктора Гюго в спасении собора.