52 отзыва оставили туристы

Чем мы отличаемся от других экскурсий в Версаль?

все оганизовано. Проезд, гид, билеты 🎫. Вам не прийдется переживать ни о том как добраться во дворец, ни о том где купить билеты и как избежать часовую очередь на вход.

в нашу экскурсию ⛳ входит не только дворец, но и прекрасный королевский сад с фонтанами, Вам не прийдется стоять в дополнительной очереди и покупать билет в сад за 9, 50 Евро. («билеты в музей 🖼 и парк 🌳 оплачиваются дополнительно, все будет подготовлено заранее по выгодной цене, например, билет в сады 7€ вместо 9, 5€)

Вас будет сопровождать персональный лицензированный гид, а не аудиоприложение.

наш гид будет с Вами на протяжении всей экскурсии 🧭, мы не ограничеваемся часовой экскурсий по дворцу, гид покажет Вам также и сады, в которых легко заблудиться самому.

мы набираем мини-группы с индивидуальным подходом к каждому гостю(до 8-ми человек).

девиз "Галопом по Европам" - не наш девиз! Размеренная прогулка 👣 по королевскому дворцу с целью получить наслаждение и погрузится в атмосферу самого большого в Европе дворцово-паркового комплекса.

Вы не привязаны ко времени отправления автобуса обратно в Париж, Вы можете остаться и погулять по Версалю самостоятельно на любое удобное для Вас количество времени и вернуться обратно на мето встречи в Париже по подготовленным нами заранее билетам.

Захватите шляпки и хорошее настроение, а мы позаботимся об остальном!

А бьен то - до встречи!