52 отзыва оставили туристы

все оганизовано. Проезд, гид, билеты 🎫. Вам не прийдется переживать ни о том как добраться во дворец, ни о том где купить билеты и как избежать часовую очередь на вход.
в нашу экскурсию ⛳ входит не только дворец, но и прекрасный королевский сад с фонтанами, Вам не прийдется стоять в дополнительной очереди и покупать билет в сад за 9, 50 Евро. («билеты в музей 🖼 и парк 🌳 оплачиваются дополнительно, все будет подготовлено заранее по выгодной цене, например, билет в сады 7€ вместо 9, 5€)
Вас будет сопровождать персональный лицензированный гид, а не аудиоприложение.
наш гид будет с Вами на протяжении всей экскурсии 🧭, мы не ограничеваемся часовой экскурсий по дворцу, гид покажет Вам также и сады, в которых легко заблудиться самому.
мы набираем мини-группы с индивидуальным подходом к каждому гостю(до 8-ми человек).
девиз "Галопом по Европам" - не наш девиз! Размеренная прогулка 👣 по королевскому дворцу с целью получить наслаждение и погрузится в атмосферу самого большого в Европе дворцово-паркового комплекса.
Вы не привязаны ко времени отправления автобуса обратно в Париж, Вы можете остаться и погулять по Версалю самостоятельно на любое удобное для Вас количество времени и вернуться обратно на мето встречи в Париже по подготовленным нами заранее билетам.
Захватите шляпки и хорошее настроение, а мы позаботимся об остальном!
А бьен то - до встречи!
Что входит
услуги русскоговорящего лицензионного гида
мини-группа до 10 человек
Что не входит
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В ВЕРСАЛЬ И САДЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВХОДЯТ И ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
1. Входной билет во дворец и сады: вторник, воскресенье — 27 евро с человека, четверг — 20 евро с человека. Детям до 18 лет — вход бесплатный.
2. Вход в Версальские сады детям по вторникам, субботам и воскресеньям платный — 10 евро
3. Проезд на комфортабельном общественном транспорте (туда-обратно) — 8 евро с человека
Начало
🚩 у фонтана Сант Мишель (рядом с Нотр-Дам)
Место завершения
🏁 у фонтана Сан Мишель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.