52 отзыва оставили туристы

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Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе

4.7
52 отзыва
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €70 за человека

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Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Чем мы отличаемся от других экскурсий в Версаль?
  • все оганизовано. Проезд, гид, билеты 🎫. Вам не прийдется переживать ни о том как добраться во дворец, ни о том где купить билеты и как избежать часовую очередь на вход.
  • в нашу экскурсию ⛳ входит не только дворец, но и прекрасный королевский сад с фонтанами, Вам не прийдется стоять в дополнительной очереди и покупать билет в сад за 9, 50 Евро. («билеты в музей 🖼 и парк 🌳 оплачиваются дополнительно, все будет подготовлено заранее по выгодной цене, например, билет в сады 7€ вместо 9, 5€)
  • Вас будет сопровождать персональный лицензированный гид, а не аудиоприложение.
  • наш гид будет с Вами на протяжении всей экскурсии 🧭, мы не ограничеваемся часовой экскурсий по дворцу, гид покажет Вам также и сады, в которых легко заблудиться самому.
  • мы набираем мини-группы с индивидуальным подходом к каждому гостю(до 8-ми человек).
  • девиз "Галопом по Европам" - не наш девиз! Размеренная прогулка 👣 по королевскому дворцу с целью получить наслаждение и погрузится в атмосферу самого большого в Европе дворцово-паркового комплекса.
  • Вы не привязаны ко времени отправления автобуса обратно в Париж, Вы можете остаться и погулять по Версалю самостоятельно на любое удобное для Вас количество времени и вернуться обратно на мето встречи в Париже по подготовленным нами заранее билетам.
Захватите шляпки и хорошее настроение, а мы позаботимся об остальном!
А бьен то - до встречи!
Что входит
  • услуги русскоговорящего лицензионного гида
  • мини-группа до 10 человек
Что не входит
  • ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В ВЕРСАЛЬ И САДЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВХОДЯТ И ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
  • 1. Входной билет во дворец и сады: вторник, воскресенье — 27 евро с человека, четверг — 20 евро с человека. Детям до 18 лет — вход бесплатный.
  • 2. Вход в Версальские сады детям по вторникам, субботам и воскресеньям платный — 10 евро
  • 3. Проезд на комфортабельном общественном транспорте (туда-обратно) — 8 евро с человека
Начало
🚩 у фонтана Сант Мишель (рядом с Нотр-Дам)
Место завершения
🏁 у фонтана Сан Мишель
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Криста Б.
Криста Б.
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52 отзыва оставили туристы

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