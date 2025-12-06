Н Нелли Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Очень насыщенная и интересная экскурсия. Живая, интересная подача информации. Дмитрий рассказал нам очень много неизвестной нам ранее информации и фактов о Берлине. Очень рекомендуем!

К Ксения Прочувствовать характер Берлина Мария просто прекрасный гид, которая влюбила нас в Берлин. В Берлин, такой душевный, романтичный и удивительный.

Т Татьяна Прочувствовать характер Берлина Экскурсия нам очень понравилась - было всё очень интересно, комфортно. Получили достаточно полезной информации, узнали много интересного. Благодарим Марию, действительно отличный экскурсовод.

Был чудесный день!

Спасибо.

M Maxim Прочувствовать характер Берлина Спасибо за экскурсию Марии! Были в городе проездом, с детьми. За время экскурсии узнали очень много, большой обьем информации простым языком, с очень интересными историями. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

К Кристина Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Отличная экскурсия с энергичной, жизнерадостной Татьяной! Для первого знакомства или чтоб поближе познакомиться с Берлином идеально.

О Оксана Прочувствовать характер Берлина Потрясающая экскурсия с потрясающей Марией! Интересная, разносторонняя, энергичная, позитивная. Экскурсия длилась 4 часа, пролетела как мгновение. Очень рекомендуем, без этого Берлин может показаться скучным. У меня опыт более 50 экскурсий по Европе, Марию могу назвать одной из лучших специалистов.

А Анастасия Прочувствовать характер Берлина Добрый день! Экскурсия просто замечательная, у нас нет слов. Экскурсовод очень детально и интересно поведала нам о тайнах Берлина. 3.5 часа экскурсии пролетели как один миг. С удовольствием можем порекомендовать Марию как отличного экскурсовода и рассказчика!



С уваженрием,

Анастасия Макарова

I Irina Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Спасибо за душевность и прекрасно проведенное, познавательное время.

Д Дарья Прочувствовать характер Берлина читать дальше ветер и непогоду в городе) однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет посетить Берлин!



P.s. Также Мария расскажет вам, чем вы можете заняться в Берлине. Например, мы случайно узнали, что сейчас проходит фестиваль огней и благодаря этому хорошо провели вечер! Мария провела для нас замечательную экскурсию, которая охватила все важные достопримечательности Берлина. Интерес к местам и рассказу Марии затмили сильный

О Ольга Прочувствовать характер Берлина Экскурсия от Марии об историческом и современном Берлине пролетела очень быстро. Мы узнали очень много и даже больше. Берлин под рассказ от Марии раскрылся еще большей красотой и величием. Рекомендую 100%

Н Нина Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка читать дальше и увлекательно рассказал о ключевых этапах жизни Бисмарка, его роли в истории Германии и поделился множеством интересных деталей, которых нет в обычных путеводителях. Отдельно понравилось, что он связал историю с современностью: мы увидели места, где проходила Берлинская стена, и узнали об интересном символе сегодняшнего города — ярких медведях разных цветов, ставших новой визитной карточкой Берлина. Подача материала была лёгкой и живой, время пролетело незаметно. Благодаря Александру экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему вдохновляющей. Отличный гид, который умеет сочетать глубину знаний с интересным рассказом!

Нина, Татьяна. Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком уровне — Александр профессионально

В Вероника Прочувствовать характер Берлина Мария замечательный рассказчик, сразу чувствуется журналистское прошлое:) отвечает на все вопросы, экскурсия построена профессионально и проходит «на одном дыхании». Мария легко подстраивается «под пожелания клиентов». Спасибо огромное! Настоятельно рекомендуем!

I Irina Прочувствовать характер Берлина Excellent, will recommend!



Отлично, рекомендую!

Е Елена Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Александр-лучший гид, которого мне приходилось слушать!!!! Он ОЧЕНЬ интересно рассказывает и ведет экскурсию. Еще он очень приятный и симпатичный мужчина!!!!

Е Елена Прочувствовать характер Берлина Потрясающая, очень содержательная и насыщенная экскурсия! Прошло уже много времени, а дети до сих пор многое помнят из рассказа Марии. Экскурсия прошла на одном дыхании, Мария умеет увлечь и взрослых, и детей. Однозначно рекомендую!

И Иосиф Прочувствовать характер Берлина Мария прекрасный человек, организатор и экскурсовод! Мы с дочерью были в восторге, узнали о Центральной части Берлина очень много любопытных подробностей. Легко и очень комфортно, 4 часа пролетели, как час!

Н Нарина Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Спасибо большое Нелли за экскурсию 🙏

Очень интересный маршрут, Нелли нас погрузила в важные исторические события Германии, рассказала много интересного и познавательного. 🙏

Я Ян Прочувствовать характер Берлина читать дальше хотим отметить, что ни один экскурсовод, хотя все они были совсем неплохие, не оставил у нас такого замечательного впечатления, как Мария. Мы даже не ожидали, что нам так понравится Берлин, как это произошло благодаря Марии.

Мы собираемся ее рекомендовать всем друзьям и надеемся сами поддерживать отношения. В нашей поездке по Германии мы посетили несколько городов и брали там экскурсии. Вот сейчас, когда все закончилось, с удовольствием

М Марина Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка читать дальше на все вопросы были получены ответы. Остались в полном восторге. От всей души советую приобрести тур, не пожалеете. Благодарим Дмитрий за ваш труд и старание! Были на экскурсии с тремя детьми. Никто не заскучал, ни разу не спросил когда уже закончиться тур. Море интересной информации,