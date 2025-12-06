Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где история встречается с современностью. Узнайте, почему город называют «Афины на Шпрее»
Начало: Рядом с телебашней
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли6 декабря 2025Очень насыщенная и интересная экскурсия. Живая, интересная подача информации. Дмитрий рассказал нам очень много неизвестной нам ранее информации и фактов о Берлине. Очень рекомендуем!
- ККсения24 ноября 2025Мария просто прекрасный гид, которая влюбила нас в Берлин. В Берлин, такой душевный, романтичный и удивительный.
- ТТатьяна22 ноября 2025Экскурсия нам очень понравилась - было всё очень интересно, комфортно. Получили достаточно полезной информации, узнали много интересного. Благодарим Марию, действительно отличный экскурсовод.
Был чудесный день!
Спасибо.
- MMaxim21 ноября 2025Спасибо за экскурсию Марии! Были в городе проездом, с детьми. За время экскурсии узнали очень много, большой обьем информации простым языком, с очень интересными историями. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ККристина17 ноября 2025Отличная экскурсия с энергичной, жизнерадостной Татьяной! Для первого знакомства или чтоб поближе познакомиться с Берлином идеально.
- ООксана9 ноября 2025Потрясающая экскурсия с потрясающей Марией! Интересная, разносторонняя, энергичная, позитивная. Экскурсия длилась 4 часа, пролетела как мгновение. Очень рекомендуем, без этого Берлин может показаться скучным. У меня опыт более 50 экскурсий по Европе, Марию могу назвать одной из лучших специалистов.
- ААнастасия30 октября 2025Добрый день! Экскурсия просто замечательная, у нас нет слов. Экскурсовод очень детально и интересно поведала нам о тайнах Берлина. 3.5 часа экскурсии пролетели как один миг. С удовольствием можем порекомендовать Марию как отличного экскурсовода и рассказчика!
С уваженрием,
Анастасия Макарова
- IIrina19 октября 2025Спасибо за душевность и прекрасно проведенное, познавательное время.
Мария провела для нас замечательную экскурсию, которая охватила все важные достопримечательности Берлина. Интерес к местам и рассказу Марии затмили сильный
- ООльга20 сентября 2025Экскурсия от Марии об историческом и современном Берлине пролетела очень быстро. Мы узнали очень много и даже больше. Берлин под рассказ от Марии раскрылся еще большей красотой и величием. Рекомендую 100%
Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком уровне — Александр профессионально
- ВВероника30 августа 2025Мария замечательный рассказчик, сразу чувствуется журналистское прошлое:) отвечает на все вопросы, экскурсия построена профессионально и проходит «на одном дыхании». Мария легко подстраивается «под пожелания клиентов». Спасибо огромное! Настоятельно рекомендуем!
- IIrina30 августа 2025Excellent, will recommend!
Отлично, рекомендую!
- ЕЕлена24 августа 2025Александр-лучший гид, которого мне приходилось слушать!!!! Он ОЧЕНЬ интересно рассказывает и ведет экскурсию. Еще он очень приятный и симпатичный мужчина!!!!
- ЕЕлена22 августа 2025Потрясающая, очень содержательная и насыщенная экскурсия! Прошло уже много времени, а дети до сих пор многое помнят из рассказа Марии. Экскурсия прошла на одном дыхании, Мария умеет увлечь и взрослых, и детей. Однозначно рекомендую!
- ИИосиф18 августа 2025Мария прекрасный человек, организатор и экскурсовод! Мы с дочерью были в восторге, узнали о Центральной части Берлина очень много любопытных подробностей. Легко и очень комфортно, 4 часа пролетели, как час!
- ННарина15 августа 2025Спасибо большое Нелли за экскурсию 🙏
Очень интересный маршрут, Нелли нас погрузила в важные исторические события Германии, рассказала много интересного и познавательного. 🙏
В нашей поездке по Германии мы посетили несколько городов и брали там экскурсии. Вот сейчас, когда все закончилось, с удовольствием
Были на экскурсии с тремя детьми. Никто не заскучал, ни разу не спросил когда уже закончиться тур. Море интересной информации,
- ААлександр25 июля 2025Нам очень понравилось. Спасибо за прекрасную и информативную экскурсию.
