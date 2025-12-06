Мои заказы

Музей Трабанта – экскурсии в Берлине

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей Трабанта» в Берлине на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Пешая
2 часа
76 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Все грани Берлина за один день
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 3 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Пешая
3.5 часа
260 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где история встречается с современностью. Узнайте, почему город называют «Афины на Шпрее»
Начало: Рядом с телебашней
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
Пешая
3 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Другой Берлин
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    6 декабря 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Очень насыщенная и интересная экскурсия. Живая, интересная подача информации. Дмитрий рассказал нам очень много неизвестной нам ранее информации и фактов о Берлине. Очень рекомендуем!
  • К
    Ксения
    24 ноября 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Мария просто прекрасный гид, которая влюбила нас в Берлин. В Берлин, такой душевный, романтичный и удивительный.
  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Экскурсия нам очень понравилась - было всё очень интересно, комфортно. Получили достаточно полезной информации, узнали много интересного. Благодарим Марию, действительно отличный экскурсовод.
    Был чудесный день!
    Спасибо.
  • M
    Maxim
    21 ноября 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Спасибо за экскурсию Марии! Были в городе проездом, с детьми. За время экскурсии узнали очень много, большой обьем информации простым языком, с очень интересными историями. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • К
    Кристина
    17 ноября 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Отличная экскурсия с энергичной, жизнерадостной Татьяной! Для первого знакомства или чтоб поближе познакомиться с Берлином идеально.
  • О
    Оксана
    9 ноября 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Потрясающая экскурсия с потрясающей Марией! Интересная, разносторонняя, энергичная, позитивная. Экскурсия длилась 4 часа, пролетела как мгновение. Очень рекомендуем, без этого Берлин может показаться скучным. У меня опыт более 50 экскурсий по Европе, Марию могу назвать одной из лучших специалистов.
  • А
    Анастасия
    30 октября 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Добрый день! Экскурсия просто замечательная, у нас нет слов. Экскурсовод очень детально и интересно поведала нам о тайнах Берлина. 3.5 часа экскурсии пролетели как один миг. С удовольствием можем порекомендовать Марию как отличного экскурсовода и рассказчика!

    С уваженрием,
    Анастасия Макарова
  • I
    Irina
    19 октября 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Спасибо за душевность и прекрасно проведенное, познавательное время.
  • Д
    Дарья
    11 октября 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Мария провела для нас замечательную экскурсию, которая охватила все важные достопримечательности Берлина. Интерес к местам и рассказу Марии затмили сильный
    ветер и непогоду в городе) однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет посетить Берлин!

    P.s. Также Мария расскажет вам, чем вы можете заняться в Берлине. Например, мы случайно узнали, что сейчас проходит фестиваль огней и благодаря этому хорошо провели вечер!

  • О
    Ольга
    20 сентября 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Экскурсия от Марии об историческом и современном Берлине пролетела очень быстро. Мы узнали очень много и даже больше. Берлин под рассказ от Марии раскрылся еще большей красотой и величием. Рекомендую 100%
  • Н
    Нина
    16 сентября 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком уровне — Александр профессионально
    и увлекательно рассказал о ключевых этапах жизни Бисмарка, его роли в истории Германии и поделился множеством интересных деталей, которых нет в обычных путеводителях. Отдельно понравилось, что он связал историю с современностью: мы увидели места, где проходила Берлинская стена, и узнали об интересном символе сегодняшнего города — ярких медведях разных цветов, ставших новой визитной карточкой Берлина. Подача материала была лёгкой и живой, время пролетело незаметно. Благодаря Александру экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему вдохновляющей. Отличный гид, который умеет сочетать глубину знаний с интересным рассказом!
    Нина, Татьяна.

  • В
    Вероника
    30 августа 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Мария замечательный рассказчик, сразу чувствуется журналистское прошлое:) отвечает на все вопросы, экскурсия построена профессионально и проходит «на одном дыхании». Мария легко подстраивается «под пожелания клиентов». Спасибо огромное! Настоятельно рекомендуем!
  • I
    Irina
    30 августа 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Excellent, will recommend!

    Отлично, рекомендую!
  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Александр-лучший гид, которого мне приходилось слушать!!!! Он ОЧЕНЬ интересно рассказывает и ведет экскурсию. Еще он очень приятный и симпатичный мужчина!!!!
  • Е
    Елена
    22 августа 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Потрясающая, очень содержательная и насыщенная экскурсия! Прошло уже много времени, а дети до сих пор многое помнят из рассказа Марии. Экскурсия прошла на одном дыхании, Мария умеет увлечь и взрослых, и детей. Однозначно рекомендую!
  • И
    Иосиф
    18 августа 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    Мария прекрасный человек, организатор и экскурсовод! Мы с дочерью были в восторге, узнали о Центральной части Берлина очень много любопытных подробностей. Легко и очень комфортно, 4 часа пролетели, как час!
  • Н
    Нарина
    15 августа 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Спасибо большое Нелли за экскурсию 🙏
    Очень интересный маршрут, Нелли нас погрузила в важные исторические события Германии, рассказала много интересного и познавательного. 🙏
  • Я
    Ян
    3 августа 2025
    Прочувствовать характер Берлина
    В нашей поездке по Германии мы посетили несколько городов и брали там экскурсии. Вот сейчас, когда все закончилось, с удовольствием
    хотим отметить, что ни один экскурсовод, хотя все они были совсем неплохие, не оставил у нас такого замечательного впечатления, как Мария. Мы даже не ожидали, что нам так понравится Берлин, как это произошло благодаря Марии.
    Мы собираемся ее рекомендовать всем друзьям и надеемся сами поддерживать отношения.

  • М
    Марина
    1 августа 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Были на экскурсии с тремя детьми. Никто не заскучал, ни разу не спросил когда уже закончиться тур. Море интересной информации,
    на все вопросы были получены ответы. Остались в полном восторге. От всей души советую приобрести тур, не пожалеете. Благодарим Дмитрий за ваш труд и старание!

  • А
    Александр
    25 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Нам очень понравилось. Спасибо за прекрасную и информативную экскурсию.

