Victoria R. проводит ещё 6 экскурсий

Роттердам – второй по величине город 🏙️ Голландии и многоликий город: крупнейший порт Европы, модный город ночных развлечений, город шопинга и авангардистского искусства. Более того, Роттердам — это город архитектуры Нидерландов, вдохновляющий на введение различных новшеств. Его линия горизонта с очертаниями небоскрёбов постоянно меняется.

Гаага (Den Haag) – один из самых старинных и наиболее удивительных городов Голландии. Не только потому, что в нём находится правительство, но и благодаря своим многочисленным памятникам, историческим районам и своему месторасположению на прекрасном североморском побережье. Гаага также известна как «Королевский город на море» и город-резиденция правительства, парламента и королевского двора, а многие члены голландской королевской семьи проживают в её живописных окрестностях. В Гааге находится Дворец мира, в котором заседает Международный суд ООН.

Утром отправление.

ок. 13:30 приезд в Гаагу

Пешеходная экскурсия ⛳ по городу, свободное время.

15:15 едем в Роттердам

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, свободное время

Вечером возвращение

Важная информация: